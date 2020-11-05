На Украине продолжается противостояние между президентом и Конституционным судом, отменившим часть антикоррупционных законов, столь важных для западных партнеров Киева. Конституционный суд пошел дальше и взялся за рассмотрение земельной реформы и языкового закона — крайне чувствительных тем для западных кредиторов и украинских националистов

Чемерис рассказал, чьи интересы отстаивает Конституционный суд Украины © Facebook/Владимир Чемерис Сергей Сас рассказал украинским СМИ, что они намерены принять относительно рынка земли. Их решение вряд ли обрадует президента, парламентское большинство и западных кредиторов, включая МВФ, по требованию которого закон о рынке земли принимался.

По данным социологических опросов последних лет, большинство украинцев негативно относились к продаже земель сельскохозяйственного значения. Тем не менее закон протолкнули в конце марта этого года, воспользовавшись объявленным тогда карантином, запрещавшим протесты и массовые акции.

За основу своего решения, по словам судьи Саса, КСУ намерен взять проект, принятый на закрытом заседании суда 2 ноября, в котором объясняют толкование 13-й и 14-й статей Конституции Украины, касающихся земли. И с вероятным принятием этого решения судьи и связывают все последние интриги и скандалы вокруг Конституционного суда, как и намерение его распустить.

Украинские оппозиционеры обвинили власти в травле судей КСУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Судья также сетует на то, что давление на суд длится уже три месяца. В нем задействованы представители президента, парламента, антикоррупционные органы и украинские СМИ. Сейчас же, по словам судьи, в ход пошли пикетчики с шашками и файерами, «отрабатывающие свои 100 гривен в час» (100 гривен — около 280 рублей).

Недовольство властей Украины, в частности, вызвало толкование судьями положений Конституции Украины, касающихся рынка земли, что сводит на нет с таким трудом принятый в угоду МВФ закон.

Во-первых, согласно Конституции, земля принадлежит всему украинскому народу и подлежит распределению через общественные фонды потребления, а отнюдь не через земельные банки.

Во-вторых, любые манипуляции и вопросы относительно возможности ее продажи должны решаться на референдуме (что, кстати, обещал год назад и Владимир Зеленский). Украинский народ, согласно ст. 73 Конституции, может распоряжаться землей непосредственно через всеукраинский референдум, и никаких иных способов Конституция не предусматривает.

Слуга всех господ. Как Конституционный суд обслуживал интересы президентов Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В-третьих, ни государство, ни территориальные общины не могут быть собственниками земли. Они лишь могут от имени народа осуществлять ее охрану и гарантировать законность передачи от одного владельца другому. Недавно президент своим указом передал земли сельскохозяйственного назначения из государственной собственности в коммунальную (территориальным общинам). Теперь же получается, что он не имел права, а землю передали из одной «неконституционной собственности» в другую столь же «неконституционную собственность».

И, самое главное, никакие иностранцы, никакие юридические лица с иностранцами в качестве учредителей, никакие международные организации не могут быть собственниками украинских сельскохозяйственных земель.

Кроме того, в проекте решения указано, что органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны противодействовать чрезмерной концентрации значительных площадей земли и созданию латифундий на праве собственности на землю у одних граждан Украины по сравнению с другими.

Если Рада распустит КСУ, Украина останется без Конституции - правозащитник Чемерис © Facebook, Oleksandra Skiba

Можно забросать здание Конституционного суда камнями. Можно его сжечь, а судей упрятать за решетку, но норма существующей Конституции от этого никуда не денется.

Даже если нынешний состав КС удастся запугать и не дать судьям принять свое решение, это не отменяет такой возможности в долгосрочной перспективе. Следовательно, все иностранные компании и фонды, желающие инвестировать в украинские земли, серьезно рискуют: по действующей Конституции, приобретенные ими земли в любой момент можно национализировать по закону.

Юрист Елена Лукаш, комментируя проект КСУ по земельной реформе, подчеркивает, что у судей есть шанс стать героями и выйти победителями в борьбе с властями.

«Судьи КСУ, а ведь есть шанс показать, что вы не только трусливые и бездеятельные хранители собственных шкурных интересов, и признать неконституционным запланированный распил сельскохозяйственной земли. Сразу станете победителями в этой схватке», — пишет Лукаш.

Депутат Александр Дубинский тоже подчеркивает, что упорство в этом вопросе может намного улучшить отношение народа Украины к «мятежным» судьям.

«Не хочу никому подсказывать, но отмена рынка земли через КС может существенно повлиять на симпатии обычных людей к судьям Конституционного суда», — считает Дубинский.

Однако тот факт, что, огласив проект решения, судьи его не приняли, а дальнейшее рассмотрение отложили, говорит, скорее, о происходящих торгах. Проще говоря, судьи показали, как это должно быть по Конституции, шантажируя центральные власти и повышая ставки в конфликте с ними.

«Сильно волнует посольство США»: Чемерис объяснил резкую реакцию Зеленского на решение КСУ © Facebook, Oleksandra Skiba Антон Поляков объясняет нервозность президентской команды по поводу решений КС возможностью потерять деньги, заплаченные за непопулярные и неконституционные законы.

«По ходу, весь этот «Вечерний квартал», связанный с КСУ, происходит только из-за того, что вся ересь, принятая Зе-командой за прошедший год, может быть заблокирована и кто-то потеряет очень большие деньги», — пишет Поляков.

Кроме того, напомним, что открытие рынка земли было одним из условий выделения кредита МВФ. Транш получен, средства распределены, условие, как оказалось, не совсем выполнено. Будут ли международные банкиры и далее иметь дело с прохиндеями?

Украинские СМИ, близкие как к нынешнему президенту, так и к предыдущему, обычно объясняют свои нападки на Конституционный суд «ценностями майдана». И это говорит о том, что законные и юридически обоснованные аргументы у них закончились. Фактически Конституцию страны подменили «ценностями майдана», которые каждый волен трактовать, как угодно, в отличие от буквы Конституции.

Еще одним из аргументов националистов и «Слуг народа» является отсылка к требованиям МВФ как к догмату, который превыше Конституции.

«Аргумент «так хочет МВФ» в современной Украине — это то же самое, что «так хочет бог», но в средневековой Европе», — отмечает украинский журналист Игорь Гомольский.

Судьи КСУ, учитывая их политические и личные интересы, вряд ли захотят стать народными героями. Вероятнее всего, они отступят, получив определенные гарантии и отступные. Тем не менее без изменения самой Конституции многие из законов, принятых в последние годы, и далее будут антиконституционными. Стало быть, могут быть пересмотрены при изменении политической конъюнктуры.