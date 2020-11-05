На Украине курс доллара растет вторую неделю подряд и 4 ноября обновил максимум за два года, достигнув 28,60 грн/$. И это при том, что фундаментальных факторов девальвации гривны на самом деле нет

Спрос на иностранную валюту на межбанковских валютных торгах превышает предложение, и гривна продолжает падать. НБУ, судя по объемам интервенций, не стремится сдерживать девальвацию национальной валюты. В октябре на «сглаживание» курсовых колебаний Нацбанк потратил $208,3 млн долларов США. Для сравнения: в марте текущего года регулятор продал валюты на $2,19 млрд.

В первый банковский день ноября Нацбанк, наряду с государственными банками, Ощадбанком и Укргазбанком, пытались удержать курс гривны на межбанковских валютных торгах от наметившегося серьезного проседания. Уже в первой половине дня регулятор продал на межбанке около $25 млн, после обеда — еще порядка $50 млн. Ощадбанк выходил на межбанк с продажей валюты в первой половине дня, Укргазбанк — во второй. Тем не менее, курс доллара все же вырос с утренних 28,51/28,53 до 28,61/28,625 грн/$ к концу дня.

Покупателями иностранной валюты, в основном, выступали импортеры нефтепродуктов, крупные ритейлерские сети и нерезиденты.

4 ноября курс гривны неожиданно укрепился, Национальный банк установил официальный курс гривны к доллару на 5 ноября на уровне 28,51 грн за доллар. Однако аналитики утверждают, что гривна и дальше продолжит снижение.

Курсовые прогнозы

Как известно, в государственном бюджете на 2020 год был заложен курс 27 грн за доллар. В проекте же закладывали 28,2 грн за доллар. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,5. А МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты — 30 за доллар. В госбюджете-2021 пока планируют заложить курс на уровне 29,1 гривны за доллар.

В середине октября председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью ТСН.ua утверждал, что сейчас нет ни одного свидетельства возрастающего давления на гривну, поэтому нет никаких оснований для панических прогнозов насчет курса доллара по 32-33 грн за доллар уже под Новый год. На Украине официально укрепилась гривна — НБУ © goodfon.ru

"Во-первых, пик выплат мы прошли. Во-вторых, у нас нет ни одного макроэкономического показателя, который бы свидетельствовал о давлении на гривну", — указал Гетманцев.

Эксперты считают, что в ближайшее время доллар на Украине приблизится к отметке в 30 гривен.

"Доллар в течение месяца будет торговаться в диапазоне 27,9-29,0 грн, евро — в диапазоне 32,6-34,0 грн. Курс евро чуть менее предсказуем и может выйти за указанные рамки в случае сильных колебаний валютной пары EUR/USD на мировом рынке", — цитирует ТСН.ua мнение старшего аналитика "Альпари" Вадима Иосуба.

На всякий случай эксперты советуют украинцам не бежать скупать валюту, а держать в гривне хотя бы двухмесячный запас средних расходов семьи.

Напрямую на курс гривны будут влиять интервенции Нацбанка при сопутствующей поддержке госбанков. Чем активнее они будут поддерживать равновесие между спросом и предложением на валюту на межбанке, тем сильнее будут сглаживаться курсовые колебания. На Украине официально укрепилась гривна — НБУ © goodfon.ru

Что давит на гривну

Пандемия коронавируса внесла свою лепту в ослабление гривны. В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения.

Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки главы Нацбанка Якова Смолия, который сообщил об оказываемом на него политическом давлении.

В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны президента Владимира Зеленского и власти о том, что гривна должна быть по 30. В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году.

Гривна начала осень с девальвации. На фоне оживления бизнеса и слабого вмешательства со стороны НБУ гривна опускалась каждую неделю.

В октябре гривна страдала не только от пандемии, но и от политической ситуации в стране. МВФ беспокоит ситуация с Конституционным Судом, который отменяет реформы в направлении борьбы с коррупцией.

Напрашивается вывод, что при сохранении текущего положения дел девальвация гривны будет продолжаться и далее. Эту ситуацию может изменить своими действиями НБУ, а также получение транша от МВФ и разрешение «конфликта интересов» между КСУ и НАБУ. Выборы на Украине: порядка меньше, а нищеты больше © РИА Новости, Михаил Голенков | Перейти в фотобанк

"Что будет дальше? На самом деле есть давление на гривну, это давление преимущественно психологическое, оно вызвано негативными ожиданиями из-за отсутствия сотрудничества с МВФ, и поэтому гривна ослабевает и будет продолжать ослабевать", — сказал в эфире канала "Украина 24"инвестиционный банкир Сергей Фурса.

На вопрос, влияет ли то, что Украина до сих пор не получила транш МВФ, на курс гривны, Фурса ответил утвердительно и уточнил, что транш Украина не получит.

"Транш не под вопросом, транша не будет. Еще никто не вышел и не сказал, что транша не будет, но его не будет. Собственно, отсутствие сотрудничества с МВФ и вызывает давление на национальную валюту, потому что люди видят, что не будет поддержки со стороны наших западных партнеров. И единственный вариант финансирования дефицита бюджета — это запуск печатного станка. Мы сломали почти все ключевые реформы, которые были проведены — это Национальный банк, антикоррупционная реформа. И просто времени не хватит для того, чтобы возобновить доверие. Сейчас сотрудничество с МВФ заморожено", — сказал Фурса.

Дополнительное давление на курс украинской валюты оказывают нерезиденты. За октябрь они сократили свои позиции в ОВГЗ на 2,36 млрд гривен. Всего с начала года нерезиденты продали бондов более чем на 36 млрд гривен.

Всё дело в НБУ

Экономист Алексей Кущ, в свою очередь, считает, что если сопоставить количество валюты, которая заходит в страну, благодаря экспорту и выходит по причине импорта, — то с гривной все должно быть отлично.

«Как может национальная валюта девальвировать при в кои-то веке профицитном счете текущих операций на уровне 3-4% ВВП? Не говоря уже о профицитном платежном балансе (западный аналитик скажет — никак). При заполненных хранилищах газа, избытке угля на складах и дешевых импортных энергоресурсах. При крайне низком платежеспособном спросе населения и бизнеса, трансформирующимся в резкое снижение импорта на фоне более благополучного экспорта.

При резком снижении туристических трат украинцев на отдых за границей на фоне относительно неплохой динамики трудовых переводов из-за рубежа.

Отвечаю — с такими умельцами как у нас в НБУ, можно и не такое. Охлосу, разумеется, будут вещать о негативном влиянии на курс срыва программы кредитования МВФ», — отмечает Алексей Кущ. Почему украинцы живут в три раза беднее россиян? МВФ нашел ответ

По его словам, если курс вопреки всем законам "финансовой физики" валится вниз, значит это кому-то очень нужно. И речь даже не об экспортерах и олигархах.

«НБУ включил "лифты" ликвидности для нерезидентов, которые сбрасывают свои портфели ОВГЗ. И об этом риске я неоднократно говорил ранее. У них уже осталось 78 млрд. грн. из 126 млрд., которые были на начало года.

Быстрое закрытие позиций летом сдерживала узость рынка и его низкая ликвидность. Но с началом осени, НБУ запустил "лифты ликвидности" для нерезидентов, активно рефинансируя коммерческие банки под залог ОВГЗ. Полученный ресурс банки не вкладывали в экономику, а направляли на покупку облигаций на первичных аукционах Минфина и у тех же нерезидентов.

Сейчас запускается "грузовой лифт ликвидности" в виде прямых операций НБУ на вторичном рынке по выкупу ОВГЗ: денег у нерезидентов станет еще больше. В НБУ — это называют — "помочь выйти". Вначале печатают деньги и опосредованно раздают их нерезидентам через рефинансирование банков и операции на открытом рынке, затем изымают выпущенную ликвидность путем продажи валюты из резервов на межбанке. В сухом остатке, эмиссия не идет в экономику и от печатного станка реальному сектору ни холодно, ни жарко.

Резервы НБУ потихоньку тают, курс гривны девальвирует. Зато нерезиденты выводят валюту на "Каймановы острова". И все это подается под пикантным соусом запуска "расширенного предложения ликвидности на рынке", мол, мы теперь круче ФРС. Хотя, судя по "бонусам" отдельных товарищей, придумавших всё это, они действительно "круче" — руководители ФРС на их фоне обычные "нищеброды"», — заключил Алексей Кущ.