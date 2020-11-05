Польские строительные компании десятки лет успешно работали в Белоруссии. Однако политика Варшавы в отношении официального Минска и его ответные шаги ведут к сворачиванию экономического сотрудничества

В конце минувшей недели Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что въезд на территорию страны через наземные пункты пропуска с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной временно ограничен «в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах». При этом, по словам официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского, за прошлую неделю на белорусской границе во въезде в страну по различным основаниям отказано 595 иностранцам.

«Абсолютное большинство из них — крепкие молодые люди спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Белоруссию», — сообщил Бычковский.

По его словам, основная масса непропущенных лиц пыталась въехать из Украины, Литвы и Польши. Таким образом, в Минске прозрачно намекнули соседям, что настоящие причины закрытия границ — не эпидемические, а политические.

Помощь «друга». Польша и Литва хотят «стабилизировать» Белоруссию за чужие деньги © Facebook, Saulius Skvernelis

Ещё в начале октября на встрече с Александром Лукашенко председатель Государственного таможенного комитета РБ Юрий Сенько, отвечая на вопрос об использовании польских и литовских логистических центров, заявил: «Белоруссия готова многие работы и функции выполнять на территории своей страны, в том числе и те работы, которые оказывались в Литве, Польше».

Конечно, есть ряд проектов, которые вряд ли будут изменены. К примеру, «Беларуськалию» принадлежит 30% акций терминала насыпных грузов в литовском порту Клайпеда, а потому было бы странно, если бы белорусское предприятие отказалось от его использования и перешло в российские порты. А транзит контейнеров из Китая в Западную Европу через железнодорожную сеть Белоруссии и Польши будет только нарастать, и польская сторона с этой целью готовится модернизировать соответствующую инфраструктуру.

А вот для работы польских строительных фирм на территории Белоруссии нынешняя позиция официальной Варшавы может создать серьёзные проблемы.

Дело в том, что в последние годы Польша весьма активно поддерживала свой экспорт в Белоруссию. Так, польская государственная «Корпорация страхования экспортных кредитов» (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, KUKE) является четвертым в мире агентством по поддержке экспорта по инвестиционной активности в Белоруссии — сразу после аналогичных структур Германии, Китая и России.

Как отметил в комментарии польскому экономическому порталу Wnp.pl директор департамента международного сотрудничества KUKE Пётр Мацяшек, за почти 20 лет деятельности в Белоруссии корпорация не понесла никаких убытков. Это касается как гарантий подтверждения, дисконтирования и постфинансирования аккредитивов, открытых белорусскими банками, которые KUKE обеспечивает для польских финансовых учреждений, так и прямого финансирования польских предприятий — экспортёров товаров и услуг.

Украинское досье: Белоруссия — не Украина, Майдан не пройдёт? © Арина Тихомирова/Украина.ру

Деятельность компании Unibep в Белоруссии поддерживает также польский государственный «Банк национальной экономики» (Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK). Эксперт этого банка Йоанна Мулярчик отметила, что BGK работает в Белоруссии через местные банки-посредники и кредитует не только большие и опытные фирмы типа Unibep, но и экспортёров, которые реализуют мелкие проекты, иногда очень специализированные.

Что же касается компании Unibep, то в последние годы она построила в Белоруссии логистический центр в посёлке Болбасово под Оршей (стоимость — около 13 миллионов евро), а также теннисно-медицинский центр (29 миллионов евро) и гостиницу (более 40 миллионов евро) в Минске. Ныне Unibep является генеральным подрядчиком строительства торгового комплекса в Гродно, сумма контракта — почти 66 миллионов евро. Все эти проекты поддержаны средствами KUKE и BGK.

Как отметил президент компании Unibep Лешек Голомбецкий, ныне строительство в Гродно находится на завершающей стадии, на объекте ведутся отделочные работы.

Эксперт объяснил, почему Польша в отличие от Литвы не признала Тихановскую президентом Белоруссии © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Примерно такие же комментарии в отношении будущей работы в Белоруссии дали и представители KUKE и BGK, что вряд ли даёт польским компаниям повод для оптимизма. Но все эти слова прозвучали ещё до решения Белоруссии о закрытии границ с Польшей.

Да, ограничения на въезд не распространяются на тех, кто прилетает в страну через Национальный аэропорт Минск. Но это резко повышает затраты на перевозку специалистов (скажем, от Бельска-Подляски до Гродно — два часа на автомобиле), а перемещение техники становится и вовсе проблематичным. И хотя для иностранцев, имеющих разрешение на работу на территории Белоруссии, сделаны исключения, скорее всего, выдача таких документов для поляков также будет приостановлена или замедлена.

Вице-президент Польского кластера экспортёров строительных услуг Ян Стылиньский отмечает, что хотя Unibep ныне является единственной большой польской строительной компанией, работающей в Белоруссии, однако в этой стране активны польские предприятия, изготавливающие стройматериалы. В частности, Grupa Atlas открыла два завода в Гродно — по производству строительных смесей и рубероида. Кроме того, многие польские компании импортируют стройматериалы белорусского производства — цемент, металлоконструкции, изделия из дерева.

«Глядя на Белоруссию, можно сделать вывод, что через 2–3 года для польских строительных компаний эта страна может быть интересным направлением с точки зрения экспорта услуг. Однако условием является стабилизация политической, социальной и экономической ситуации. В экономике должна быть либерализация и отход от протекционизма и этатизма», — заявил Стылиньский, фактически повторяя тезисы польских властей.

Экс-президент Польши Квасьневский был в доле при отмывании денег Burisma – Деркач © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Дело в том, что в граничащих с Белоруссией воеводствах Польши вот уже много лет наблюдается нехватка рабочей силы в строительной отрасли, и её приходится импортировать. Как отмечал в своё время президент компании Budimeks Дариуш Блохер, примерно половину новых работников его фирмы составляют выходцы из Украины и Белоруссии.

Кстати, Budimeks работал на белорусском рынке: эта компания в середине 2000-х соорудила мост через Буг на пограничном переходе Кукурыки—Козловичи, а также была генеральным подрядчиком строительства белорусского пограничного терминала «Козловичи-2». Последний проект осуществлялся за счёт программы Европейского Союза TACIS, и в ходе его реализации компании Budimeks угрожала потеря временной лицензии на строительную деятельность в Белоруссии — из-за неподтвержденных данных о квалификации польских специалистов.

Ныне Budimeks и другие польские фирмы рассчитывают привлечь белорусских специалистов для строительства трассы Via Carpatia, тендеры на строительство польского участка которой в самом разгаре. Значительная часть этой автомагистрали, начинающейся в литовской Клайпеде и заканчивающейся в греческих Салониках, пройдёт через Восток Польши — в частности, в граничащем с Белоруссией Подляшском воеводстве.

Ранее белорусы на работу в этот регион Польши ехали мало, поскольку зарплаты здесь ощутимо ниже, чем в Варшаве, Гданьске или Вроцлаве. Однако, поскольку Via Carpatia частично финансируется за счёт фондов ЕС, платить за работу на её строительстве будут больше, и она может оказаться привлекательной для жителей Белоруссии. Особенно если в результате действий польских и европейских властей в этой стране удастся организовать не только политический, но и экономический кризис.