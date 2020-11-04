На Украине процветает продажа «липовых» справок об отрицательном тесте на коронавирус. Новинка пользуется спросом — на второй план отошли ранее популярные поддельные больничные, медкнижки, водительские права и техпаспорта. Бизнес подделок процветает

Любой результат теста на «корону» быстрее, чем в лаборатории

Введённые в марте 2020 года карантинные ограничения ударили по чёрному рынку документов Украины. Упал спрос на медкнижки, справки о здоровье в бассейн, не говоря уже о больничных. Однако сегодня дельцы воспряли духом: у них появилось новое и хорошо оплачиваемое направление — справки об отсутствии коронавируса. А именно — поддельные результаты ИФА и ПЦР-тестов.

Так как Украина находится в красной зоне, сегодня справки с результатами ПЦР-теста об отсутствии коронавируса требуются как для поездок за границу, так и для работодателя. Но лаборатории в последнее время зашиваются: если раньше результат выдавали через 12 часов, максимум 24, сегодня ожидание может растянуться на дни — вплоть до недели. А если запланирована поездка в те страны, которые не принимают туристов без отрицательного теста, и, есть вероятность срыва путешествия, справку проще купить. И она обойдется даже дешевле, потому что в среднем в Киеве, если делать ее официально в государственных или же частных клиниках, это обойдется от 700 до 2500 гривен (1850 до 6600 рублей).

Комаровский: Тесты на коронавирус превратились в удачную бизнес-модель © Facebook, Евгений Комаровский

То же касается и ИФА-теста, который хоть и не дорого стоит — 250-500 гривен (660-1300 рублей) в частных клиниках, но его результат может не устроить. А, к примеру, работников торговли, ресторанной отрасли без него на работу не допустят, поэтому его проще купить за 150-200 гривен (400-530 рублей). Именно на подделки, связанные с коронавирусом, сегодня есть спрос.

Любой каприз за ваши деньги

С начала года на Украине были открыты производства по более чем 6 тысячам преступлений, связанных с подделкой документов.

«Это по официальной статистике. Но на самом деле таких нарушений закона в стране намного больше. Фальшивки всегда пользовались спросом, потому что помогали смошенничать, обойти законы. Как только закончились связанные с карантином ограничения, дельцы запустили печатные станки на полную мощность. Заказы стали сыпаться с августа. Снова украинцев интересовали поддельные справки о прививках для школы и садиков, справки о прохождении медосмотров в бассейны, справки от нарколога и психиатра для обучения в автошколах или для разрешительной системы МВД. Как правило, их цена колеблется от 150 до 300 грн», — рассказывает эксперт-криминалист Владислав Смирнов.

Новое коронавирусное зонирование вступает в силу на Украине © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Также можно оформить приписное свидетельство или военный билет — цены колеблются от 3 до 6 тысяч гривен (от 7,9 до 15,8 тысяч рублей). В последние годы одним из самых выгодных направлений в подделках стали документы на автомобили и водительские права. Стоимость — от 200 до 300 долларов США. За срочность — наценка.

По результатам исследования сотен поддельных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации ТС (техпаспортов), эксперты делают выводы, что на руках их тысячи, а то и десятки тысяч. И качество фальшивок — отменное, отмечает эксперт-криминалист.

«Подделку техпаспорта можно определить по нанесенной на пластик карты Украины, изображение будет то золотистым, то зеленым, в зависимости от угла зрения. Это применена специальная краска. На обычных подделках этого нет, но разглядеть это неопытному человеку сложно, поэтому легко можно купить угнанный автомобиль. Так недавно вышли на группу в Харькове, которая подделывала техпаспорты на угнанные машины, а так же нерастаможенные «евробляхи». Не менее популярны справки о несудимости, особенно среди чиновников, политиков, в прошлом попавших под статью и получивших пусть даже условный, но срок. За такие справки берут от 500 до 1200 грн, за срочность дороже», — подчеркивает Владислав Смирнов.

Покупателей не судят

Ещё один победивший на выборах украинский мэр умер от коронавируса © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Другой случай: мошенники продали квартиру после смерти хозяйки за 600 тысяч гривен (1,6 миллиона рублей), подделав завещание.

Показательно, что уголовная ответственность предусмотрена не только для тех, кто изготовил «липу», но и для тех, кто ее заказал и использует. В таком случае человеку может грозить до 5 лет тюрьмы. Но, как показывает практика, дела в отношении купивших «липовую» справку или документ закрываются и не доходят до суда.

Рискуют только изготовители, но их еще надо поймать и взять на горячем, во время производства. Именно поэтому спрос на поддельные документы, справки, удостоверения и прочее остается высоким.