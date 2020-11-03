По всей стране готовятся к худшему сценарию — столкновениям, погромам, столкновениям, грабежам. Причём всё это в 2020 году американцы уже видели

Население США составляет примерно 330 млн. человек. Граждан, имеющих право голоса, насчитывается около 237 млн. человек. Из них зарегистрированы как избиратели в своем округе или штате — 156 млн. человек.

При внесении в списки каждый может записаться республиканцем, демократом или независимым («неприсоединившимся»), а также сторонником любой другой партии, «зелёных», либертарианцев и т.д. На настоящий момент во всех штатах зарегистрировано 26% республиканцев, 31% демократов, 38% независимых, 5% избирателей других партий.

Средняя явка на президентских выборах обычно составляет 128-132 млн. человек. В 2016 году проголосовало 136,6 млн. американцев, 128,8 млн. из них — за кандидатов от республиканцев и демократов.

Многие штаты изменили законы о выборах, а некоторые впервые направляют по электронной почте бюллетени для голосования всем зарегистрированным избирателям. В 2020 году явка может побить все рекорды. Удаленно уже проголосовало более 90 млн. человек, то есть более половины всех зарегистрированных избирателей. Последствия таких перемен можно будет оценить только после выборов, хотя очевидно, что голосование по почте дает серьезные обоснования обвинить соперника в фальсификациях и подтасовках. Трамп обвинил Байдена в намерении закрыть США на многолетний карантин © REUTERS, Jonathan Ernst

Благодаря многочисленным опросам все американские штаты делятся на три категории: демократические, республиканские и неопределившиеся. На выборах 2020 года в число колеблющихся штатов входят Аризона, Флорида, Джорджия, Айова, Мэн, Мичиган, Миннесота, Северная Каролина, Нью-Гэмпшир, Невада, Пенсильвания и Висконсин. Именно там развернулись настоящие предвыборные баталии.

В этой связи американское издание The Wall Street Journal отмечает, что перевес Джо Байдена в опросах общественного мнения был бы приговором для любого другого соперника, кроме Дональда Трампа.

Все помнят, как четыре года назад опросы отдавали предпочтение Хиллари Клинтон. Плюс не стоит забывать: успех в США определяет не простое большинство, а количество набранных каждым из кандидатов выборщиков в разных штатах.

По данным последнего опроса, накануне дня выборов бывший вице-президент Джо Байден опережает президента Дональда Трампа в соотношении 52% к 42%.

Тем не менее, в ходе опроса удалось выяснить, что отрыв сокращается, и прежде всего это касается 12 колеблющихся штатов. В этих штатах преимущество Байдена составляет шесть пунктов, или 51% к 45%. В прошлом месяце он лидировал с преимуществом в 10 пунктов.

Преимущество Байдена в неопределившихся штатах находится в пределах допустимой погрешности и соответствует данным опросов. Они показывают, что шансы в гонке у соперников почти равные, и что Трамп может получить большинство от коллегии выборщиков, не набрав большинства голосов всех избирателей, как это было в 2016 году. США ждет раскол вне зависимости от того, кто победит на выборах - Мирзаян © РИА Новости, Нина Зотина

По-прежнему Трампа активно поддерживают его сторонники из рабочего класса и белые избиратели, которых очень много в колеблющихся штатах. Байден имеет большое преимущество среди тех избирателей, кто проголосовал досрочно или намеревается это сделать. У Трампа же серьезный отрыв среди тех, кто планирует голосовать в день выборов.

Надежды Трампа на победу основаны главным образом на том, что Национальный комитет Республиканской партии старается зарегистрировать избирателей из неопределившихся штатов. В день выборов их присутствие будет более заметно, чем большое количество сторонников кандидата-демократа во время досрочного голосования.

НКРП сосредоточился на явке белых избирателей без высшего образования, особенно в шести штатах. Благодаря усилиям партийных активистов Трамп сумел изменить мнение электората в свою пользу, как это сделал в 2004 году бывший президент Джордж Буш, привлекший на избирательные участки много религиозных консерваторов.

Кампания 2020 года близится к завершению на фоне едва ли не рекордного к ней интереса и беспокойства из-за пандемии коронавируса. В пятницу в Америке был установлен новый антирекорд по числу инфицированных. Примерно 83% избирателей заявляют, что у них самый высокий уровень интереса к нынешней кампании. Такого не было с 2008 года, когда свою первую победу одержал бывший президент Барак Обама.

Отвечая на вопрос о том, что для них важнее накануне выборов и что больше повлияет на их голос, экономика или коронавирус, избиратели разделились почти поровну. Это говорит о том, что пандемия очень сильно ослабила ожидания, которые были у избирателей в начале гонки.

41% респондентов назвали самым важным вопросом экономику, а 38% — коронавирус. Признаком серьезной обеспокоенности населения коронавирусом стало то, что 55% ждут обострения пандемии. Ищенко объяснил, почему компромат на Байдена не повлияет на выборы в США © скриншот видео Украина.ру

Одно из главных преимуществ Трампа состоит в том, что 55% избирателей одобрительно относятся к его деятельности в сфере экономики. Негативно ее оценивает на 14% людей меньше. Основная проблема Трампа в том, что 57% не одобряют его действия по борьбе с пандемией. Одобрительно к ней относится на 17% меньше людей.

Трампу приходится учитывать существенную оппозицию со стороны двух крупных групп избирателей. Это женщины, которых среди голосующих больше, чем мужчин, и люди преклонного возраста. По данным нового опроса, президент среди женщин отстает от Байдена на 20 пунктов. Соотношение по голосам составляет 57% к 37%. Среди мужчин он опережает Байдена на один пункт в соотношении 48% к 47%.

Среди пожилых людей Трамп отстает от соперника на 23 пункта в соотношении 58% к 35%. К пожилым приковано пристальное внимание, в основном из-за того, что в колеблющихся штатах их процент выше, чем в целом по стране. Например, в штате Мэн, который в 2016 году обеспечил Трампу победу на выборах, самый большой в стране процент жителей старше 65 лет. Флорида, являющаяся самым крупным колеблющимся штатом, занимает по этому показателю второе место.

Трамп надеется на большинство по голосам коллегии выборщиков. В значительной мере это объясняется тем, что в неопределившихся штатах к нему более благоприятное отношение, чем среди избирателей в целом по стране. Не все так однозначно: кто лучше для России и Украины, Трамп или Байден? Мнение экспертов © REUTERS, Edgard Garrido

Например, в 12 неопределившихся штатах Трамп среди белых мужчин опережает соперника на 21 пункт. В общенациональном масштабе это лидерство в данной категории составляет 12 пунктов.

В общенациональном масштабе фигура Трампа по-прежнему поляризует общество. По данным нового опроса, большее количество избирателей оценивает его негативно, чем позитивно. При этом «очень позитивные» и «очень негативные» оценки близки к рекордным показателям. Байдена большинство оценивает положительно, но отличие от негативной оценки не очень велико.

Никто не знает, что может произойти в США в день выборов президента США, пишет немецкая деловая газета Handelsblatt. Судя по настроению американцев, многие обеспокоены не самим процессом голосования, а тем, что случится потом. Судя по тому, какие действия предпринимают торговцы, предприниматели и даже банкиры — все готовятся к худшему сценарию.

Американские города и компании отрабатывают экстренные меры — магазины заколачивают витрины, силы правопорядка организуются специальные штабы, а банки готовятся к кризису ликвидности.

По всей в стране готовятся к худшему сценарию — столкновения, погромы, столкновения, грабежи — все это в 2020 году американцы уже видели. Никто не знает, что произойдет 4 ноября, но все хотят быть как-то вооружены.

В субботу вечером Трамп разместил в Твиттере видеоролик, адресованный своим 87 миллионам подписчиков. В нем показано, как фанаты Трампа на трассе в Техасе на пикапах окружают и тормозят автобус, участвовавший в предвыборной кампании Байдена и кандидата в вице-президенты Камалы Харрис.

«Я люблю Техас», — написал Трамп.

Многие из них были вооружены, сообщил один депутат от демократов. Трамп высмеял сообщения о вмешательстве России в американские выборы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Торговцы в городах уже подготовились. В Нью-Йорке, Чикаго или Лос-Анджелесе витрины дорогих магазинов закрывают деревянными панелями. Знаменитая Родео-драйв в Лос-Анджелесе в день выборов будет перекрыт — как для автомобилей, так и для пешеходов. Некоторые магазины на известной торговой улице Магнифисент-Майл в Чикаго будут закрыты во вторник.

Сеть ресторанов быстрого питания Chipotle подготовила планы на случай экстренных ситуаций, если начнутся беспорядки, чтобы защитить сотрудников и помещения.

«В этом году я научился одной вещи — нужно быть готовым действительно ко всему, — сказал генеральный директор Chipotle Mexican Grill Брайан Никкол агентству Bloomberg. — Случились многие вещи, которые, как я думал, невозможны».

Подготовился и Wall Street. Крупные банки за прошедшие недели проштудировали несколько сценариев, чтобы проверить готовность к резкому росту волатильности и кризисам ликвидности.

Банк Citigroup провел беседы как со своими клиентами, так и с сотрудниками, чтобы подготовить их к возможному периоду неизвестности до опубликования официальных результатов выборов. JP Morgan Chase и Goldman Sachs объявили, что в дни до и после 3 ноября не будет проводиться обновление программного обеспечения инвестиционного банка, а также в секторе работы с частными клиентами, чтобы избежать рисков сбоя. «Я побеждаю!». Трамп нашел социологов, которым «можно верить» © REUTERS, Jonathan Ernst

Крупнейшая розничная сеть США Walmart после беспорядков в Пенсильвании на прошлой неделе убрала с полок оружие и боеприпасы и разрешила их продажу только по запросу. Затем оружие снова вернулось на полки, поскольку беспорядки ограничены только некоторыми локациями, сообщили в компании.

Полиция в Денвере, штат Колорадо, впервые ко дню голосования организовала специальный штаб. Сотрудники безопасности, таким образом, должны будут лучше справляться с возможными беспорядками, заявил представитель полиции, отвечающий на общественную безопасность в городе. Впервые такой штаб был организован в мае из-за протестов Black Lives Matter (BLM).

Город, как и все в США, готовится к продолжительному периоду напряженности.

«Больше всего я обеспокоен не из-за ночи выборов, а из-за того, что произойдет после этого», — сказал полицейский.

В результате это может продлиться многие дни и недели, до тех пор, пока не будут обнародованы окончательные результаты выборов.

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