Запуганная Украина. Как Киев идёт на поводу у Запада, не получая ничего взамен

Решение Конституционного суда не на шутку встревожило часть украинского общества, которая опасается потери безвизового режима с Европейским союзом. Между тем, этот режим сохраняется с государствами, где дела обстоят намного хуже, чем на Украине

На Украине назревает очередной политический кризис. Часть парламентской фракции партии «Слуга народа» отказывается голосовать за закон, ограничивающий полномочия судей Конституционного суда.

«Не только Дмитрий Разумков «против», но еще во фракции Слуг народа где-то 100 нардепов отказываются поддерживать законопроект Президента против Конституционного суда, хотя Офис Президента пытается «давить» на нардепов. На данный момент по-прежнему нет 226 голосов за этот законопроект», — сообщил ещё в воскресенье 1 ноября Τelegram-канал «Легитимный». Возле здания КСУ проходит митинг за украинский язык © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В той же публикации рассказывалось о том, что лидер фракции Давид Арахамия в субботу 31 октября пытался было оправдываться. Мол, Европа поддерживает устремления президента Владимира Зеленского. Однако позже стало известно о письме Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO) к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

В нём отмечалось, что увольнение судей Конституционного суда будет противоречить основному закону страны.

«Мы призываем вас изучить альтернативные способы обеспечения того, чтобы борьба с коррупцией в соответствии с международными стандартами оставалась приоритетом для вашей страны», — говорилось в письме.

Также Венецианская комиссия и GRECO настаивали на независимости КСУ и заявляли: нужно рассмотреть долгосрочные последствия увольнения судей. А они, по мнению европейцев, будут неблагоприятными.

В ответ представитель президента в Конституционном суде Фёдор Вениславский заявил: судьи КСУ своим решением по конституционности антикоррупционных инициатив подтвердили свою нелегитимность.

«Я считаю, что КСУ своим решением фактически перечеркнул свою легитимность. Вряд ли этот состав КСУ может адекватно реагировать на оценку тех законов, которые ему инициированы. Поэтому я считаю, что законопроект абсолютно адекватен», — отметил он вечером 31 октября. Зеленский призвал председателя КСУ уйти в отставку © пресс-служба КСУ

Сам президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 ноября в эфире передачи «Свобода слова на ΙCTV» пугал украинцев экономическими последствиями решения судей Конституционного суда.

«Мы получили сразу много сигналов от наших западных партнеров: «От Международного валютного фонда не может быть никакой миссии. Можете не ожидать». Я не хочу скрывать от нашего общества, о чем идет речь <…>Такой же сигнал, как от МВФ, мы получили от Всемирного банка, от Европейского банка реконструкции и развития, от всех послов «Большой семёрки», которые находятся в Украине», — заявил Зеленский.

Ну, а сами судьи Конституционного суда пока решают вопрос о своей безопасности. В понедельник 2 ноября стало известно, что КСУ заказал установку решёток на окна и двери. Это произошло после пятничного протеста под зданием суда, во время которого во двор КСУ летели файеры.

Причина, по которой часть украинского общества так болезненно отреагировала на отмену Конституционным судом норм антикоррупционного законодательства заключается и в том, что Украину могут лишить безвизового режима с Евросоюзом. По крайней мере, в этом уверяли украинские СМИ. Позже опасения подтвердил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Если не будет найдено системное решение проблемы, которую КСУ создал своим решением, пострадает не только безвиз. Мы потеряем поддержку многих стран, с которыми у нас самые большие объемы торговли, которые больше всего поддерживают украинские реформы, которые поддерживают нас в борьбе с российской агрессией», — заявил он ещё вечером 30 октября.

Кулеба отметил, что сейчас безвизовый режим пока защищен, поскольку президент, СНБО и правительство, «показали партнерам Украины своими решительными мерами, что решение КСУ, которое подрывает антикоррупционную инфраструктуру, получит сопротивление».

Но сам безвиз как высшая ценность украинского государства, которую так отстаивает правящая элита Украины, вызывает вопросы к самой этой элите.

Украина — не Мексика

За десять дней до того, как под Конституционным судом Украины устраивали беспорядки, мировые СМИ распространили видео из Мексики. На нём вооружённые люди в масках устроили себе лёгкий перекус рядом с бочкой, в которой догорали человеческие останки. Так группа Сомбра расправилась с «коллегой» из картеля Новое поколение Халиско.

Для Мексики подобные видео не в новинку. Когда возникла запрещённая в РФ террористическая группировка ИГИЛ мексиканцы в соцсетях шутили, что их эта группировка ничем не испугает. У них и до этого сжигали заживо людей, обезглавливали их на камеру или умерщвляли ещё более садистскими способами, вывешивали трупы в городах и вообще делали такое, что и ИГИЛ не снилось.

Не брезговали картели и работорговлей, принуждением к занятию проституцией, похищением людей (в т.ч. и иностранцев) и прочим подобным.

Нельзя сказать, что население Мексики сложившаяся ситуация устраивает. Так, 8 марта 2020 года мексиканские женщины вышли с протестом против фемицида в Мексике — развернувшегося в стране уничтожения женщин: изнасилований, убийств, принуждения к занятию проституцией. Кстати, за фемицид Мексику критиковала ещё в 2005 году ПАСЕ, приняв соответствующую резолюцию.

Однако власти бездействуют. Они — бессильны перед наркокартелями. Если на Украине война локализована и идёт лишь в Донбассе, то в Мексике — вялотекущая война с перестрелками, жертвами и изуверствами по всей территории страны. Да и вооружение наркокартелей — солидно.

В июле весь мир поразился видео, на котором картель Новое поколение Халиско продемонстрировал свою военную технику, среди которой были и броневики.

«Зло не может противостоять такому же злу. Злу можно противостоять только добром. Мы не будем объявлять войну в ответ», — ответил на это президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

А министр общественной безопасности Альфонсо Дюрасо назвал видеозапись «очевидным монтажом». Правда, через несколько дней его коллега — министр обороны Луис Кресенсио Сандовал Гонсалес заявил, что видео подлинное. По его словам, на видео было несколько десятков единиц оружия, среди которых были и пулемёты, девять бронированных пикапов, бронированные джипы и неопознанные виды техники.

При этом мексиканские проблемы касаются всего мира. В том же 2020 году на телеэкраны вышел сериал ZeroZeroZero, рассказывающий о жестокости картелей и поставке их наркотиков в Европу.

Сериал можно упрекнуть за нереалистичность. В жизни всё гораздо страшнее. Да и не только кокаин, но и героин и другие наркотики поставляют в Европу мексиканские картели. США же страдают от мексиканского фентонила — сильного синтетического наркотика.

Но Мексика — гордая обладательница безвизового режима с ЕС (и не только с Европой: так, мексиканцам не нужна виза при путешествии, например, в Канаду и Японию). При этом Мексика получила безвиз гораздо раньше Украины и гораздо меньше переживает о возможной его утрате. Этой темы практически нет в мексиканском политическом дискурсе.

Да и ради безвиза Мексика не приносила и толики жертв, которые принесла Украина.

Чёрная неблагодарность

В воскресенье 25 октября на Украине проходили местные выборы. Одновременно с этим на избирательных участках проходил опрос, анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Правозащитник Чемерис оценил шансы Зеленского на роспуск КСУ © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

«Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, предусмотренных Будапештским меморандумом, для восстановления её государственного суверенитета и территориальной целостности?» — указывалось в пятом пункте опроса.

Будапештский меморандум был подписан Украиной, Россией, Великобританией и США. Им Украина отказывалась от ядерного оружия в обмен на заверения безопасности.

Вместо того, чтобы обезопасить себя, Украина потеряла ещё и в деньгах.

«Ядерное вооружение было тактическое, которое тоже ушло в Россию. Были носители Backfire, эти знаменитые самолеты. Они тоже перешли в Россию. Если все посчитать, то это где-то в пределах $250 млрд», — заявил 13 мая в программе «Бацман» первый президент Украины Леонид Кравчук, при котором происходил отказ Украины от ядерного оружия и стратегических бомбардировщиков.

Этот отказ Запад Украине деньгами не компенсировал. Впрочем, у тех же США были способы отблагодарить или поддержать Украину и по-другому. Например, как Японию, Тайвань, Сингапур и Корею во второй половине ХХ века.

«Когда обсуждают успех азиатских «диктатур развития» (Япония и «азиатские тигры» — Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур) в эпоху после Второй мировой войны, обычно забывают вот о чем. Да, они добились громадных успехов, но это были успехи в режиме наибольшего благоприятствования со стороны США. США осознанно включили региону «зелёный свет» — сначала, чтобы создать промышленную базу для снабжения своих войск в период Корейской войны, а затем, чтобы окружить коммунистический блок кольцом богатых стран. Это выражалось в: 1. Разрешении азиатам воровать технологии + давлении на собственные компании, чтобы они продавали патенты по заниженной цене. 2. Открытии азиатам внутреннего американского рынка. 3. Разрешении игнорировать инструкции международных финансовых организаций», — писал историк Камиль Галеев о секретах успехов «азиатских тигров».

Однако для Украины не было сделано и этого. Украинцы за отказ от ядерного оружия не получили ничего. Более того, украинское руководство не попыталось выторговать своим гражданам хотя бы возможность облегчённого въезда в те же США или Великобритании или в государства создающейся Шенгенской зоны (она начала действовать в 1995 году). Зеленский очертил «красные линии» для председателя КСУ © пресс-служба президента Украины

Когда в 2014 году когда Украина, потеряв свои территории и получив войну на востоке, подписала Соглашение об ассоциации с ЕС (отказ от которого и стал в 2013 году триггером для госпереворота, который и спровоцировал уход Крыма и войну в Донбассе) взамен она получила лишь убытки.

«Никакого открытия рынков не произошло. Знаете, в колесе есть такой механизм, называется ниппель. В одну сторону пропускает, в другую сторону — нет. Такая примерно ситуация сейчас у нас с европейскими рынками. Европа говорит о зоне свободной торговли с Украиной, а одновременно подписана куча исключений и ограничений для экспорта украинских товаров», — жаловался в январе 2016 года изданию «Голос Америки» украинский аграрный магнат и миллиардер Юрий Косюк.

Это интервью вышло всего 16 дней спустя после того, как начала действовать Зона свободной торговли с ЕС, которая вводилась Соглашением об ассоциации.

Что же касается безвизового режима, то его Украина получила лишь в 2017 году. Украинцы получили право посещать Европу без визы до 90 дней в году без разрешения на трудоустройство. Фактически, граждане Украины получили право беспрепятственно оставлять свои деньги в карманах занятых в туристической и транспортной отрасли европейцев. Но не более того.

США тоже не стояли в стороне. Украина проводила финансовую и экономическую политику под американскую диктовку. С декабря 2014 по апрель 2016 года Минфин и вовсе возглавляла гражданка США Наталия Яресько. Под её руководством, по мнению многих экспертов, финансам Украины был нанесён существенный урон, а сама страна попала в долговую кабалу. Именно при Яресько Украина выпустила специальные облигации VRI, выплаты по которым привязаны к украинскому ВВП.

Тем временем в том числе и под давлением Запада окончательно разрывались или значительно ухудшались торговые и производственные связи с Россией.

Когда в 2020 году новое руководство страны попыталось отчасти исправить ситуацию, приняв поправки к закону о госзакупках, по которым вводились нормы по локализации товаров при госзакупках, из Европы последовал окрик.

Как заявило представительство Евросоюза в Киеве, эти принятые в первом чтении в июле 2020 года поправки противоречат Соглашении об ассоциации и обязательствам Украины в рамках ВТО. Поправки «похоронили». Тогда тоже украинские СМИ всполошились, опасаясь отмены безвиза.

Теперь же украинцам снова грозят отменой безвизового режима, а также кредитов, всё глубже погружающих страну в долговую яму. И это из-за того, что КСУ указал на несоответствие украинской Конституции введённых под давлением Запада антикоррупционных норм. Что характерно, подобных норм ни в том же Евросоюзе нет. Украинизация, да не та. Как в Бразилии берут за пример Украину и пугают США © Pixabay/JoeBamz, РИА Новости/Антон Круглов

«Европе есть электронные декларации? Нет. В Европе есть НАБУ и САП? Нет. В Европе есть коррупция? В низах — может быть, и нет. А в верхах — 100% есть», — отметил украинский политический эксперт Игорь Лавриненко, комментируя у себя в Facebook протесты против решения КСУ.

Но Украина — не Европа. И впереди Киев ждёт ещё один шаг по сдаче суверенитета: разрешение на продажу украинской земли иностранцам. Нет сомнений, что Украина пойдёт и на это. Взамен же она получит, согласно расхожей фразе на английском, big fat nothing.

Большое жирное ничто.

Кстати, через два месяца безвиз и так «превратится в тыкву». С 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий — ETIAS. Теперь для путешествия в Евросоюз украинцам нужно будет получать предварительное разрешение. При этом каждая заявка обойдётся в €7. Как заявляла Миссия Украины при ЕС, речь идёт не о визах, а «о простом разрешении к поездке». Украинцев утешали, что в случае отказа во въезде через ETIAS можно подать апелляцию. Вот и всё различие. Стоили ли два с половиной года полноценного безвиза тех бед, которые испытала Украина — вопрос риторический.