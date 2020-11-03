Вскоре после местных выборов на Украине разразился политический кризис. Однако спровоцировали его не результаты выборов, а внезапный «бунт» Конституционного суда

Сначала судьи КСУ 27 октября отменили часть положений антикоррупционных законов, в частности, уголовную ответственность за декларирование недостоверных данных. Затем решили в авральном порядке рассмотреть законы о приватизации сельскохозяйственной земли и языковой закон.

Правозащитник Чемерис оценил шансы Зеленского на роспуск КСУ © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк Петра Порошенко. Парадоксальность ситуации в том, что большинство избирателей Зеленского от него в свое время и ожидали того, что пытается сделать Конституционный суд — отказаться от диктата западных кураторов, пересмотреть языковой закон и не открывать рынок земли.

Тем не менее, эти инициативы и бунт судей серьезно перепугали президента Зеленского, который сразу же потребовал отправить весь состав КС в отставку, поправ сами конституционные нормы.

Президент грозит распустить парламент, если тот не проголосует за отставку судей, которые посмели подставить его перед западными кредиторами, забывая или не ведая, что парламент не имеет полномочий увольнять судей КС, — такова норма Конституции. Президент же на Украине официально считается «гарантом Конституции». Зеленский также забывает, что и для роспуска парламента тоже должны быть соблюдены определенные условия. Попутно президент проговорился о том, что и в 2014 году Конституция была нарушена.

«Где было написано в Конституции, что президента Януковича можно было лишить президентства из-за побега?» — задал вопрос президент.

Наговорил на 150 лет тюрьмы: судья КСУ жестко пригрозил Зеленскому © скриншот видео APnews

Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ имеет признаки конституционного переворота. Еще один судья КСУ, Игорь Слиденко, грозит войной и распадом страны, если президент распустит КС.

«Я думаю, что дальше — распад Украины и война, потому что, кроме тех 226 ["слуг народа"], никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы, которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти», — заявил Слиденко 2 ноября.

Юрист Ростислав Кравец считает, что попытка президента и ряда депутатов уволить судей КС может быть чревата импичментом и уголовным преследованием.

«Фактически внесение законопроекта в такой редакции может быть основанием для импичмента президента. Что же касается депутатов, голосующих за принятие закона, грубейшим образом нарушающего Конституцию Украины, то их действия также можно рассматривать в рамках Уголовного кодекса, а именно захвата государственной власти и вмешательства в работу Конституционного суда Украины», — сказал Кравец.

Кроме того, следует учитывать, что даже в случае принятия законопроекта тот же КСУ может признать и его неконституционным.

«Слуга народа» предложила оставить Конституционный суд без финансирования © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ситуация накаляется и уже фактически привела к политическому кризису. Сайт КСУ «положили» хакеры. Вокруг здания Конституционного суда регулярно собираются праздношатающиеся националисты, включая «сотника Майдана» и экс-депутата Владимира Парасюка. Момент выбран достаточно удачно — внимание мировых СМИ переключено на президентские выборы в США.

Свита экс-президента Порошенко зовет сторонников на новый майдан, заявляя, что судьи КС совершили государственный переворот, развернув внешнеполитический курс Украины по заказу якобы Игоря Коломойского и Виктора Медведчука. В свою очередь, «Слуги народа» обвиняют именно президента Порошенко в попытке реванша на фоне искусственно вызванного кризиса.

Сайт Конституционного суда атаковали хакеры © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Удар российских марионеток по антикоррупционной инфраструктуре является попыткой разрушить достижения революции достоинства, украинского сообщества и западных партнеров», — пишет президент.

Однако давайте рассмотрим, что представляют собой судьи КС, кем назначались и как голосовали за отмену декларирования, то есть за отмену части антикоррупционных законов. Двое были назначены еще при президенте Януковиче, и оба поддержали отмену декларирования. Двое — при и.о. президента Александре Турчинове, и оба — «за». Четверо — при Порошенко, один — «за», трое — «против». Парламент предыдущего созыва назначил двоих, и их голоса разделились. Съезд судей при Порошенко назначил тоже двоих, и оба — «за». Съезд судей при Зеленском назначил тоже двоих, и оба — «за».

Нынешний глава КСУ Александр Тупицкий уже шесть лет является судьей КС, но возглавил его только в прошлом году. В 2019 году свита Порошенко ставила ему в вину «связь с Януковичем» и работу судьей в Донецке, утверждая, что он должен был подвергнуться люстрации. СМИ Петра Порошенко, «Пятый» и «Прямой» телеканалы, утверждают, что его назначение якобы пролоббировал юрист Андрей Портнов. Сам Портнов это отрицает.

«Дорогие государственные преступники, воры и финансируемые на украденные у государства средства телеканалы, пять лет ваш диктатор контролировал работу этого состава КС, создав в нем послушное большинство. Именно Тупицкий организовал для преступной команды Порошенко, БПП и Народного Фронта отмену в феврале 2019-го уголовной ответственности за незаконное обогащение и десятки других удобных решений. Они были главными подозреваемыми, обвиняемыми и подсудимыми в момент отмены за это ответственности», — пишет Портнов.

В прошлом году Портнов также утверждал, что судья КС Тупицкий «висит на крючке у Порошенко».

«Кенгуру и черти»: Зеленский атакует Конституционный суд © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк Мельниченко", которого Кучма хотел "подвесить за яйца" в переговорах с Виктором Януковичем. Тупицкий был тогда судьей Куйбышевского райсуда города Донецка.

В день выборов 31 октября 1999 года донецкого адвоката Сергея Салова задержали правоохранители, которые нашли в его сумке пять фальшивых экземпляров газеты «Голос Украины», в которой утверждалось, что якобы Леонид Кучма умер, а страной правит его двойник. Салов был на тот момент доверенным лицом конкурента Кучмы, лидера Социалистической партии Александра Мороза. Салова обвинили в клевете, он же утверждал, что просто достал эти газеты из своего почтового ящика. Александр Тупицкий отправил дело на дорасследование, что не понравилось Леониду Кучме.

В следующем году Тупицкий все-таки вынес приговор Салову, который затем был отменен по приговору Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Обнародованные в 2001 пленки майора Мельниченко вызвали в стране политический кризис и акции «Украина без Кучмы».

Издание «Клименко-тайм» полагает, что за нынешним мятежом КСУ кроется давно запланированный на осень новый майдан, организуемый Петром Порошенко.

Против чего восстали украинские олигархи? Андрей Гожый о конституционном кризисе © скриншот видео Украина.ру

По мнению авторов, всё это — план Порошенко и его сообщников, исполняемый руками Тупицкого. Его ближайший алгоритм — настроить Запад против Зеленского, дождаться результатов выборов в США с надеждой, что там победит Байден, и, заручившись поддержкой элит, сносить власть Зеленского под легендой «борьбы с реваншем», «за демократию», «против коррупции».

Помимо выборов в США время идеально подходит для подобного мятежа еще и в связи с ростом заболеваемости Covid-19. Власти сейчас фактически стоят на растяжке: любое решение вызовет массовую негативную реакцию. Локдаун и жесткие карантинные меры вызовут бунты мелких предпринимателей, что мы уже видим в странах Европы, а отказ от них — рост смертности на фоне нехватки медиков, медицинского оборудования и больничных коек, что тоже вызовет массовое недовольство.

У президента Зеленского и его окружения действительно, похоже, есть поводы нервничать и опасаться за свою власть.