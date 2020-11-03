Вечером 2 ноября группа неизвестных устроила ряд нападений в центре австрийской столицы. В результате погибли четыре человека, еще пятнадцать - ранены. Один из стрелявших убит, остальные - скрылись. Власти Австрии назвали произошедшее терактом

Утром 3 ноября интернет облетело видео стрельбы в Вене, произошедшей накануне вечером/ На ролике видно, как мужчина стреляет из автомата по одному из случайных прохожих.

Кроме того, распространяли и ролики перестрелок полиции с нападавшими.

​Firefight near the location of the first shooting. Officer down. #PrayForVienna #ViennaAttack #Vienna #ViennaAttacks pic.twitter.com/3tsf4QQAz5

— Modern Machiavelli (@ModernMachiavel) November 2, 2020

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Стрельба в Вене началась около 20.00 по местному времени (22.00 по Москве и 21.00 по Киеву — Ред.).

Что происходило в Вене

Первые выстрелы раздались около местной синагоги на Зайтенштеттенгасе. Поэтому поначалу СМИ сообщили, что синагога и была главной целью террористов. Позже находившийся в созданном после инцидента оперативном штабе канцлер Австрии Себастьян Курц заявил: мотивы нападавших неизвестны, но «антисемитский мотив не может быть исключен, особенно учитывая место, где начался этот теракт». Дональд Трамп прокомментировал теракты в Вене © AP, Alex Brandon

При этом одной синагогой дело не ограничилось. Атаки также прошли в центре города — на улицах Моцинплац, Зальгрис, Фляйшмаркт, Бауернмаркт и Грабен. Нападавших было несколько. Они использовали огнестрельное оружие. В результате погибли двое прохожих: один на месте, вторая — в больнице от полученных ран. 15 человек, среди которых есть и полицейские, получили ранения.

Уже утром 3 ноября стало известно, что в результата теракта погибли четыре человека.

Один из нападавших был убит. Остальным удалось скрыться.

Спустя два часа после первой атаки глава МВД Австрии Карл Нехаммер квалифицировал произошедшее как теракт, отметив, что атака продолжается.

Через некоторое время официальный представитель МВД Гараль Зёрёс отметил: «Речь идет об особой ситуации, о квалификации которого — терроризм или бойня, — должно быть решено позже».

Под бойней в Австрии и Германии понимается беспорядочная стрельба в общественных местах с нетеррористическим мотивом.

Но уже ближе к полуночи канцлер Курц заявил, что произошедшее в Вене — теракт.

«Сейчас мы переживаем трудные часы в нашей республике. Я бы хотел поблагодарить все службы, которые сегодня в особенности рискуют своей жизнью ради нашей безопасности. Наша полиция будет действовать решительно в отношении устроителей этого отвратительного теракта», — написал Курц в Twitter.

Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren. Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 2, 2020

​Практически одновременно полиция Вены на нескольких языках распространила призыв оставаться дома.

«Оставайтесь дома! Если вы на улицах, найдите укрытие. Держитесь дальше от общественных мест, не пользуйтесь общественным транспортом!» — гласило сообщение полиции.

Still active: Stay at home! If you're on the Streets, take shelter! Keep away from public places, don't use public Transportation! #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Некоторым жителям и гостям Вены пришлось укрываться в ресторанах и даже спускаться в подвалы. Кроме того, в Венской опере оказались «заперты» около тысячи человек.

В борьбе с террористами задействовали и армию. Она взяла под охрану ряд объектов в Вене, чтобы полиция могла сосредоточиться на поимке преступников.

Кто виноват?

В момент теракта ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. «Бегали с автоматами и сеяли смерть»: российская певица Нетребко оказалась очевидцем теракта в Вене © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Вместе с тем, СМИ распространили сообщение американской компании SITE Intelligence Group, ведущей мониторинг информационной активности экстремистов. Она сообщила, что о причастности к атаке в Вене заявили джихадисты, назвав теракт «частью счёта» за участие Австрии в коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*.

Примечательно, что Австрия не участвовала в военных действиях против этой группировки. Она присоединилась к коалиции против ИГ* в 2014 году, её участие носило политический и гуманитарный характер. Так, Австрия помогала пострадавшим от действий террористов религиозным меньшинствам: христианам и езидам.

Утром 3 ноября глава австрийского МВД Нехаммер заявил, что ликвидированный в Вене террорист был сторонником запрещённой в РФ группировки «Исламское государство».

«Преступник симпатизировал террористической группировке ИГ*», — заявил Нехаммер.

Тем временем в соцсетях австрийские католики вспомнили о произошедшей в Австрии атаке накануне на католический храм. Как сообщило австрийское издание Kurier 30 октября, около 50 молодых турок ворвались в католическую церковь в венском районе Фаворитен. Они кричали «Аллах Акбар!» и нанесли несколько ударов священнику.

При этом некоторые австрийские СМИ квалифицировали атаку как пранк.

Впрочем, другие СМИ связали атаку с происходившим во Франции, где из-за демонстрации карикатур на пророка Мухаммада был обезглавлен школьный учитель, а после выступлений французских политиков с осуждением произошедшего и в защиту свободы слова, случились террористические атаки в Ницце и Авиньоне.

Кстати, Франция была одной из первых стран, кто выразил соболезнования Австрии.

Соболезнования и поддержка

Страны мира одна из другой выражают соболезнования Австрии.

«Мы, французы, разделяем шок и скорбь австрийцев после нападения в Вене. После Франции нападению подверглась дружественная страна. Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни в чем не уступим», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Nous, Français, partageons le choc et la peine du peuple autrichien frappé ce soir par un attentat au cœur de sa capitale, Vienne. Après la France, c’est un pays ami qui est attaqué. C’est notre Europe. Nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire. Nous ne céderons rien. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 2, 2020

Соболезнования Австрии выразила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Соболезнуем Австрии!» — написала она.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель также поддержал Австрию.

«Европа решительно осуждает этот подлый поступок, который нарушает жизнь и наши человеческие ценности. Мои мысли с жертвами и жителями Вены после ужасного нападения сегодня вечером. Мы поддерживаем Австрию», — заявил Мишель.

Europe strongly condemns this cowardly act that violates life and our human values.



My thoughts are with the victims and the people of #Vienna in the wake of tonight’s horrific attack.



We stand with Austria @sebastiankurz — Charles Michel (@eucopresident) November 2, 2020

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте осудил теракт в Вене.

«Решительно осуждаем теракт, произошедший сегодня вечером в Вене. В нашем общем европейском доме не должно быть места ненависти и насилию», — написал Конте в Twitter.

Ferma condanna dell’attentato che questa sera ha colpito la città di #Vienna. Non c’è spazio per l’odio e la violenza nella nostra casa comune europea. Vicinanza al popolo austriaco, ai familiari delle vittime e ai feriti. — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 2, 2020

​Он также выразил поддержку и соболезнования австрийскому народу, родственниками погибших и ранеными. А министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо призвал Европу отреагировать на «подлую атаку».

Свои соболезнования выразил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Я глубоко потрясен страшными нападениями, произошедшими в Вене сегодня вечером. Мысли Великобритании сейчас с народом Австрии — мы стоим плечом к плечу с вами в борьбе против террора», — написал Джонсон в Twitter.

I am deeply shocked by the terrible attacks in Vienna tonight. The UK’s thoughts are with the people of Austria — we stand united with you against terror. — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 2, 2020

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Атака в Вене потрясла мир. После произошедшего в Австрии, а ранее — во Франции, можно ожидать усиления контртеррористических мер в Европе. Кроме того, европейцы могут в очередной раз задаться вопросом: успешна ли политика мультикультурализма и попытки интегрировать в европейское общество носителей разных ценностей?

* — запрещённая в РФ организация