Через две недели для Молдавии состоится главная политическая схватка года, жители республики должны определить, кто будет управлять страной — пророссийский кандидат Игорь Додон или ставленница Запада Майя Санду

Воскресный день, когда солнечная Молдавия выбирала президента, был совсем не солнечным. То ли мокрый снег, то ли дождь спугнул поутру избирателей, и даже в какое-то мгновение показалось, что из-за низкой явки выборы могут не состояться. Однако ближе к обеду у участков для голосования начали образовываться очереди, в итоге порог в 33 % был преодолен, а общая явка составила 42,76 %.

Слезоточивый газ неподалеку от участка

Один из главных скандалов случился в Приднестровье. Там с раннего утра группа комбатантов (участники приднестровского конфликта со стороны Молдавии) пришла, чтобы помешать голосовать жителям Приднестровья. Игорь Додон: кто он © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Комбатанты узнали гражданского активиста Михаила Амерберга и попытались отобрать у него мобильник, в итоге тот применил баллончик со слезоточивым газом. Началась заварушка. К счастью, все остались живы и даже здоровы. Обошлось без драки и увечий, но полиция во всем разбирается.

— Напряженная ситуация была в Варнице, где группа лиц из числа ветеранов пыталась помешать работе избирательного участка, блокируя доступ людям, которые шли выполнить свой гражданский долг. Но благодаря действиям полиции, доступ на участок был обеспечен. Также случился инцидент, спровоцированный человеком, который, вступив в стычку с группой избирателей, разбрызгал слезоточивый газ. Полиция отреагировала немедленно, человек идентифицирован, задержан, начато расследование, предстоит дать юридическую оценку его действиям, — заявил замначальника Генерального инспектората полиции Марин Максиан. Санду опасается, что у нее украдут победу во втором туре выборов президента Молдавии © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Приднестровский вопрос испортил депутата

Но на этом скандалы в Приднестровье не завершились. Депутат от Партии Санду «Достоинство и справедливость» (ПДС) Игорь Гросу выехал в Приднестровье и машиной перекрыл движение на Варницу. Более того, Гросу назвал «сепаратистами» граждан Молдавии из Приднестровского региона и запретил им голосовать.

— Эта провокация против граждан опасна и безответственна. ПДС откровенно дискриминирует граждан Левобережья и отдаляет страну еще больше от решения приднестровского конфликта. Очевидно, что ПДС идёт без боязни на такие прямые нарушения закона и прав человека из расчёта, что после «цветной революции» именно она будет решать, имея международную поддержку, кто прав, а кто виноват, — так прокомментировал выходку Гросу молдавский аналитик Валерий Реницэ. Выборы президента Молдавии: почему в первом туре победила Майя Санду © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Двойные стандарты как основа западной политики

Эти два случая (с комбатантами и депутатом Гросу) наглядно демонстрируют двойные стандарты прозападных политиков. Они накачали свои голоса диаспорой, при этом демонстрируют наплевательское отношение к гражданам, живущим в самой стране, пусть и на другом берегу Днестра. Прозападные НПО в один голос твердили о том, что необходимо сократить количество избирательных участков в России, так как там якобы будут фальсифицировать выборы, не дать голосовать жителям Приднестровья (опять сработала заготовка про украденные голоса), но при этом нужно расширить количество участков в Европе.

Власть поддалась, и в итоге это стало стратегической ошибкой. Если по стране Санду и Додон набрали одинаково, то перевес создала именно диаспора, которая проживает не в России и Приднестровье, а в Европе. Будучи кандидатом Запада, Санду получила преимущество в Европе: власти этих стран проводили агитационную работу, подвозили избирателей, кому надо, выдавали выходные дни.

И буквально сразу же после выборов Додона обвинили в том, что он объявил войну диаспоре. Хотя тот, поздравив Санду, сказал, что голоса диаспоры — это и есть демократия, которую нельзя запретить.

— Этот электорат обладает собственным видением и собственными политическими предпочтениями, и в большинстве своем эти предпочтения диаспоры отличаются от предпочтений большинства населения, которое работает и живет здесь, в Молдове. Так выглядят результаты голосования. Такова реальность демократии, — заявил Игорь Додон.

На данный момент поддержку Санду выразили унионисты — Цыку, Киртоакэ и Нэстасе, набравшие крайне мало голосов избирателей. Кстати, эти выборы показали, что идея унионизма вообще никак не поддерживается молдавским обществом, так как унионисты набрали крайне мало голосов.

Однако «золотая акция» находится у Ренато Усатого, который набрал сенсационно много для регионального политика голосов — почти 17 % (Санду — 36 %, у Додона — 32 %). От решения, кому он попросит своих сторонников отдать голоса во втором туре, и будет зависеть имя президента.

Но кто бы ни стал президентом во втором туре, уже сейчас понятно, что в будущий парламент пройдут ПСРМ, ПДС, «Наша партия» и «Партия Шора». И должность президента будет той движущей силой, которая поможет партии занять на будущих выборах больше депутатских кресел.