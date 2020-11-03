Надежды на реализацию плана возвращения Донбасса в состав Украины (а это суть «Минска-2») тают с каждым днём. И в этом не вина Донбасса: именно в Киеве звучат заявления, заставляющие усомниться не то что в способности, но даже в желании нынешней украинской власти вернуть Донбасс

Так, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, член СНБО и первый зам главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников сравнил Донбасс… с опухолью.

«Нам главное не взять его обратно как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить», — заявил Резников в программе «Рандеву с Яниной Соколовой». Министр, впрочем, добавил, что он — «за терапию и полное восстановление нашего организма». Резников объяснился за невыполненное обещание Зеленского © Y27 / wikimedia.org

Однако само прозвучавшее в эфире сравнение части Украины с опухолью говорит о многом. К Донбассу именно так многие самоназванные «украинские патриоты» и относятся. Хотя не все говорят об этом публично. Но речь ведь не столько о территориях, сколько о людях.

По мнению чиновника, жители Донбасса ментально больны, но не стремятся при этом в Россию: из трёх с половиной миллионов жителей неподконтрольных территорий Донбасса российское гражданство получили только 200 тысяч человек. При этом, как полагает Резников, многие получили его под принуждением, для того, «чтобы не потерять средства для пропитания».

А что же с теми, кто гражданство РФ не получил пока? Три с половиной миллиона человек Украина не может «принять и поселить», отметил министр, добавив, что даже у полутора миллионов человек (речь, надо полагать, о перемещённых лицах) «нет жилья и места для трудоустройства».

По словам Резникова, «это вызов для страны». Каким будет ответ? Министр сообщил, что видит выход в восстановлении украинской ментальности на всей территории Украины, для чего планируется создать центр подготовки «восстановителей», то есть «людей, которые поедут туда, чтобы осуществлять украинскую власть после деокупации». Медленно, но верно. Погребинский объяснил, почему Донбасс точно уйдет из Украины © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Это будут мэры, это будут руководители военно-гражданских администраций, будущие депутаты. Они должны знать, как работать с людьми. Это будут учителя, журналисты», — сказал чиновник.

Что подразумевается в данном случае под «украинской ментальностью», которую будут восстанавливать, легко предположить. Хотя ментальность украинских «наци» с ментальностью украинского народа имеет мало общего. Но сегодня они у власти. Собственно, неподконтрольные территории потому и неподконтрольны, что там, в Киеве, верховодят «ментально правильные», считающие «неправильными» всех остальных.

Понятно, что при таком подходе перспектива мирного решения проблемы Донбасса совсем не выглядит реальной. Разве что власть в Киеве сменится. Что не исключено: «наци» представляют позицию пусть сверхагрессивного, но меньшинства, а большинство когда-нибудь скажет своё слово.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» после словоизлияний вице-премьера выступила с заявлением.

«После череды политических ляпов и провалов, Зе-команда решила напомнить о своем стремлении разрушить мирный процесс на Донбассе. На политическую авансцену вновь выскочил один из записных адептов бесконечной войны — вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников. Он сравнил временно неподконтрольную часть Донбасса с «опухолью», «ментально больными» территориями. Грубо оскорбил украинских граждан. Угрожал резекцией и ампутацией, ставя под сомнение территориальную целостность Украины», — говорится в документе, обнародованном на сайте ОПЗЖ.

«Это не первая провокация Резникова, направленная на срыв мирных переговоров и обострение конфликта. Тем не менее, он остается на всех официальных постах в правительстве и в составе украинской делегации. Более того, в состав делегации вводятся такие деятели как Алексей Арестович, который врал о войне и разжигал конфликт на Донбассе. И это говорит о реальной позиции власти намного больше, чем лицемерные разговоры о «витринах», свободных зонах и примирении. Все заявления президента и его окружения о стремлении к политическому урегулированию — ложь, игра на публику, обман избирателей и международных партнеров. Зе-власть, как и режим Порошенко — это партия войны. На это следует обратить внимание всем участникам Нормандской четверки», — указывается в заявлении партии.

Депутат Рады Вадим Новинский в связи с высказываниями Резникова напомнил о том, что «президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о своём желании достичь мира в Украине». По словам депутата, «заявления Резникова — человека, который уполномочен искать формулу мира и вести переговоры от имени Украины — звучит как вызов и как отказ от прежней политики».

«Тем более, что данные слова прозвучали в эфире канала, принадлежащего Петру Порошенко, в программе, которую ведёт известная пропагандистка и разжигательница ненависти», — отметил парламентарий. По его мнению, «Алексей Резников после своего заявления не имеет морального права заниматься вопросами реинтеграции Донбасса и должен как сложить свои полномочия в Трехсторонней контактной группе, так и подать в отставку с занимаемых постов в правительстве».

И в партии «Слуга народа» не все разделяют воззрения вице-премьера. Так, нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский заявил журналистам (трансляцию вёл телеканал «Наш»), что он придерживается другой точки зрения и рассматривает «Резникова, Шмыгаля и многих других министров как «раковую опухоль» на теле украинского общества, которые принимают решения, но, как и раковые клетки, уничтожая само общество, экономику и государство».

«Поэтому, если мы резекцией и будем заниматься, то, наверное, начнём с Кабинета Министров, а не с Донецка», — сказал политик. Донбасс: зарплаты, пенсии, перспективы © кадр из видео Украина.ру

В обществе многие выражают возмущение позицией вице-премьера. Блогер и общественный деятель, глава Жилищного Союза Украины (ЖСУ) Александр Скубченко на своей странице в соцсети заявил, что человек, считающей часть Украины раковой опухолью, не имеет права заниматься реинтеграцией этих территорий. По его мнению, Резников «обязан извиниться перед миллионами граждан Украины, которых он оскорбил, назвав «ментально больными», или же — «он должен быть уволен».

Скубченко обратился к Владимиру Зеленскому, Андрею Ермаку и возглавляющему украинскую делегацию в ТКГ Леониду Кравчуку с вопросом, что они думают по этому поводу — или «разжигание ненависти к миллионам украинцев — это часть вашей политики реинтеграции?».

Вопрос риторический, уже всем понятно, что команда Зеленского продолжает политику Порошенко. Ведь позиция Резникова — это позиция не частного лица, но вице-премьера и одного из руководителей украинской делегации в ТКГ. И относительная тишина на фронте никого не должна обманывать… Ведь уже есть планы подготовки ментально правильных «перевоспитателей» для людей Донбасса.

В этих условиях у жителей неподконтрольных территорий надежда может быть только на Россию. Или же на то, что «партию войны» в Киеве всё же устранят от власти и к руководству страной придут здоровые силы.