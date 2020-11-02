В теории высший орган конституционной юрисдикции нужен именно для того, чтобы предотвращать конфликты и скандалы во власти. Это независимая инстанция, которая определяет соответствие того или иного решения Конституции. Но вот украинская практика радикально другая. У нас решения КС сами являются источником политических скандалов

Не сильно напрягаясь, можно вспомнить минимум два решения Конституционного суда, которые стали источником политических конфликтов и заставили глубоко задуматься над сущностью этого института.

1+1=1

Это многим памятное решение КС, принятое в декабре 2003 года, которым суд разрешил Леониду Кучме баллотироваться на пост президента на выборах 2004 года, несмотря на то что, по Конституции, пребывание одного лица на посту президента ограничено двумя сроками.

Аргументация судей была проста: после принятия Конституции 1996 года Леонид Кучма был избран президентом в 1999-м впервые. При этом президентство Кучмы 1994-1999 годов вообще не принималось во внимание, поскольку его избирали под другие полномочия. Слово «полномочия» тут ключевое.

Решение вполне укладывается в юридическую логику (а иного решения тогдашний глава АП Виктор Медведчук и не допустил бы), хотя у некоторых юристов были претензии к этому решению, ведь Конституция 1996 года утвердила преемственность всех избранных на тот момент органов власти. Статья 2 закона «О президенте Украинской СССР» от 5 июля 1991 года (именно по нему в 1994 году избирался Кучма) тоже устанавливала, что «одно и то же лицо не может быть Президентом Украинской ССР более двух сроков подряд». Досрочные выборы после принятия Конституции не проводились.

Оппозиция, конечно, очень возмутилась, а ещё более возмутились западные партнёры Украины, которые к тому моменту уже пришли к консенсусу относительно того, что Кучма должен уйти, а Конституция 1996 года, впопыхах провозглашённая одной из лучших в Европе, к 2004 году превратилась в «диктаторскую». Правда, «проевропейский» кандидат на пост президента Виктор Ющенко категорически возражал против её реформирования в направлении большей демократичности.

Так или иначе, но Кучма пришёл к выводу, что в таких условиях ему выдвигаться на второй/третий срок не стоит и вообще судебный вердикт ему нужен сугубо теоретически, чтобы он мог принять решение о невыдвижении сам, а не под давлением обстоятельств. И в феврале таки заявил, что выдвигаться не будет.

Как КС отменил Конституцию

Пять лет Виктор Ющенко пытался организовать решение Конституционного суда по отмене новой редакции Конституции, принятой в 2004 году. Зачем ему это было нужно, так и осталось покрыто мраком неизвестной тайны, поскольку доподлинно известно, что своими конституционными полномочиями он воспользоваться не смог. Государственный переворот 2007 года был осуществлён при новых полномочиях и не благодаря усилиям самого Ющенко, а из-за кризиса в парламенте.

Что не удалось Ющенко, легко смог сделать Виктор Янукович — 1 октября 2010 года КС признал, что конституционные изменения приняты с нарушением процедуры, и отменил их. Кстати, зачем это было нужно Януковичу, тоже осталось непонятно — в 2010 году он выстроил страну под себя по Конституции в редакции 2004 года, а в 2014 году ему «суперпрезидентская» модель 1996 года ничем не помогла.

Если решение 2003 года было спорным с точки зрения некоторых юристов, то решение 2010 года было бесспорно неправовым.

Во-первых, закон, по которому вносились изменения в Конституцию, прекратил действие в момент своего принятия, и его отмена сама по себе прямых последствий иметь не должна была.

Для примера можно взять решение КС о назначении главы НАБУ Артёма Сытника — да, указ неконституционный, но он прекратил действие в момент назначения. Дальше должны были действовать суды общей юрисдикции, которые, опираясь на решение КС, могут отправить в отставку Сытника (не могут) и привлечь к ответственности нарушившего Конституцию Порошенко (тоже не могут).

Во-вторых, КС не имеет права вносить изменения в Конституцию — это сфера исключительных полномочий Верховной Рады. А КС именно внёс изменения, фактически отменив действующую Конституцию.

При этом КС ничего не решил по сути проблемы, которая состояла в том, что во время принятия конституционных изменений президент получил право назначать глав исполнительной власти в регионах, что, по логике, должно было делать правительство. Собственно, нарушение процедуры состояло в том, что эту норму протащили в текст Конституции без согласования с Конституционным судом.

В 2014 году Конституцию в редакции 2004 года вернули с сохранением этой нормы и с грубейшим нарушением процедуры — без решения профильного комитета, а также одним голосованием за основу и в целом, простым большинством голосов. Правда, даже в постмайданном угаре тогдашней «хунте» не пришло в голову отменить решение Конституционного суда (хотя такая возможность обсуждалась).

На чьей стороне КС?

Собственно говоря, эти решения позволяют сделать вывод, что КС на практике — орган, зависимый от политической конъюнктуры и ориентированный на мнение «начальства» в лице действующего президента.

КС показал это в прошлом году, признав вполне конституционным президентский указ о роспуске парламента. Притом что в 2007 году он уклонился от вынесения решения по аналогичному вопросу, приступив к рассмотрению, когда Рада уже была распущена.

Правда, ряд наблюдателей (в том числе авторитетный Андрей Портнов) считают, что этот состав КС сформирован Порошенко и до сих пор ориентирован на него. Нынешние руководители суда — Александр Тупицкий и Сергей Головатый — действительно стали судьями КС по квоте президента, но в случае с Тупицким это была квота… Виктора Януковича, поскольку назначен он был в мае 2013 года.

Возможно, конечно, сейчас он играет и на стороне Порошенко, которому выгодно раскачивать власть Зеленского после неудачных для «слуг народа» местных выборов. Но судьи КС способны на такую игру только в случае критического ослабления центральной власти.

В любом случае прямая атака президента на КС с требованием от Рады отменить решение суда и пересмотреть его состав выглядит уж очень экстраординарно. Повторим, что даже в феврале 2014 года до такого не дошли, а тот же Тупицкий счастливо избежал люстрации.

Собственно, если президенту так нужно отменить решение КС, то собирать голоса депутатов совершенно не обязательно. Его можно отменить своим указом. А заодно и Раду разогнать — раз уж она не в состоянии вникнуть в существо момента. С точки зрения антиконституционности закон никаких особенных преимуществ перед указом или распоряжением главы Офиса президента не имеет.

Впрочем, закон тоже можно принять — если, например, КС примет решение о неконституционности рынка земли или закона о языке, то в Раде моментально сформируется большинство. Более того, даже посольство США если не одобрит принятие такого закона, то, по крайней мере, не будет против него возражать. Ведь речь идёт о самих основах постмайданной украинской государственности.