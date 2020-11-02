Ещё летом начались разговоры о том, что новая расстановка политических сил, зафиксированная местными выборами, может подтолкнуть к проведению перевыборов Верховной Рады. Логика простая – отношение граждан к политическим силам меняется быстро, а выборы за ними не поспевают

Разумеется, юридической логики в этом нет никакой, а логика политическая подозрительно напоминает логику января 1918 года, когда большевики решили, что избранный состав Учредительного собрания не соответствует актуальным симпатиям населения, после чего «караул устал». Несмотря на все усилия по декоммунизации, постмайданные политики от большевиков образца 1918 года отличаются мало и необязательно в лучшую сторону.

На удивление, у такой инициативы может быть довольно много сторонников. В смысле — заинтересованы могут быть почти все крупные политические силы.

«Оппозиционная платформа» и «Европейская солидарность»

Редкий случай, когда интересы традиционных политических антагонистов в целом совпадают. «Слуга народа» довольно быстро вытеснила их на окраину политической жизни, но столь же быстро «сдулась», в результате чего освободилось «место», которое логично было бы занять снова.

Хотя данные выборов ещё не опубликованы и вряд ли будут опубликованы в ближайшее время, очевидно, что в общенациональном разрезе разрыв между СН и ОПЗЖ с ЕС драматически сократился. По данным предвыборной социологии, СН должна была получить 17%, в то время как все её оппоненты — 39%. Отрыв от ОПЗЖ — всего 4%. Это притом что в 2019 году СН получила 43% голосов, а все другие партии, преодолевшие барьер, в сумме — 35%. При этом отрыв от ближайшего конкурента, «Оппозиционной платформы», составил 30% (более чем трёхкратный).

В этом контексте «старым» партиям было бы логично предпринять усилия по дальнейшему расколу СН и подведению президента к необходимости проведения ещё одних досрочных парламентских выборов.

Неудивительно, что ряд источников сразу же связал кризис вокруг Конституционного суда с деятельностью Порошенко и Медведчука — дескать, это они судей подкупили, чтобы те признали неконституционные нормы антикоррупционного законодательства неконституционными (в это, кстати, можно поверить — вряд ли судьи такие смелые, чтобы принять явно правосудное решение без конкретного заказа).

Тут, правда, существует некоторая неопределённость — да, ОПЗЖ и ЕС сократили разрыв, но не преодолели его. СН остаётся наиболее популярной партией в стране. Кроме того, предвыборные исследования показывали, что на парламентских выборах разрыв между партиями власти и оппозиции будет больше, чем на местных, — региональные партийные проекты голоса отбирали именно у СН в первую очередь. Так что вполне может сложиться ситуация, когда в новой Раде сформировать большинство без СН всё равно будет невозможно…

Новые партии

Судя по всему, определённый успех получили на местных выборах партии «За будущее» (партийный проект Коломойского) и партия Шария. Другие партии, вроде «Силы и чести», «не выстрелили», хотя социология пророчила им большое будущее. Впрочем, пока что говорить о реальных результатах всех этих проектов рано.

Если эти предположения подтвердятся, то у новых партийных проектов будет интерес к продвижению темы перевыборов, но тут есть два «но».

Во-первых, у этих партий нет механизмов влияния на общеполитическую ситуацию в стране, чтобы приблизить выборы. То есть у Коломойского, например, они есть, но очень ограниченные.

Во-вторых, сами партии вряд ли могут рассчитывать на успех в ходе парламентских выборов.

«За будущее» — партия мажоритарщиков, которая опирается на ресурсы действующих депутатов. На местном уровне они влиятельные, а на центральном — нет. Предшественником «майбаха» была партия «Возрождение», которая на местных выборах 2015 года получила более 5% (голоса, поданные за списки партии на выборах областных советов), но общенациональная социология более 1% на выборах Рады ей не давала, и проект пришлось свернуть как бесперспективный.

Партия Шария интересна как спойлер, ограничивавший расширение электората ОПЗЖ, но вряд ли способна развернуться в полноценную структуру. Хотя самого Шария мы бы со счетов сбрасывать не стали — он человек талантливый и популярный, клуб его поклонников многочисленный и способный на определённые электоральные действия.

Президент

Как ни странно, но в перевыборах Рады может быть заинтересован президент.

Владимир Зеленский изрядно разочарован своей партией, собранной по объявлениям из гумуса и веток. Тем более что усилия по централизации партии эффекта не дают, и она всё ближе к формальному расколу. Накануне выборов переговоры ряда «слуг» о переходе в группу «За будущее» приобрели характер столь предметный, что были существенно сокращены финансовые предложения за переход — образовалась конкуренция (справедливости ради надо отметить, что эта информация ходит на уровне слухов, и подтвердить этот факт удаётся только из третьих рук — даже не из вторых).

Есть мнение, что конфликт вокруг КС был спровоцирован президентской стороной специально для того, чтобы получить контроль над органами власти и создать условия для изменения состава парламента. При этом старая СН станет «козлом отпущения» — президент обвинит часть депутатов в том, что задуманные им гениальные реформы не удалось реализовать. В теории это должно улучшить имидж президента.

На практике же есть несколько препятствий.

Во-первых, куда девать мажоритарщиков? Они против досрочных выборов по новой, чисто пропорциональной системе. И уговорить их согласиться на выборы будет сложнее, чем в 2019 году.

Во-вторых, а с кем Зеленский пойдёт на выборы? С дискредитированными и неизбираемыми «соросятами»? Или с людьми Ахметова (тут стоит присмотреться к опыту 208 округа, так успешно «слитого» под Ляшко, что выиграл представитель СН)? С людьми Коломойского, от которого президент так долго открещивался? Набрать по объявлениям новых ноунеймеров, чисто чтобы убедиться — они таки ноунеймеры? Тяжела ты, шапка Мономаха…

В-третьих, даже если Зеленский найдёт, с кем идти на выборы, результат всё равно будет хуже, чем в 2019 году, и придётся формировать многопартийную коалицию. А он это не умеет.

Выводы

Несмотря на обилие политических игроков, которые, возможно, хотели бы замутить внеочередные парламентские выборы, сделать это можно будет только с большого бодуна, причём коллективного. Слишком много рисков и слишком не определён результат.

Как минимум нужно подождать до того момента, пока будут определены результаты выборов и закончится чем-нибудь конфликт вокруг КС.

К тому же нельзя забывать, что при нынешней эпидемической обстановке более актуально не проведение досрочных выборов, а карантин или даже чрезвычайное положение. Тут бы вторые туры местных выборов провести…