«Слуги народа» не стали мэрами ни в одном областном центре Западной Украины, партии не будет также в ряде горсоветов. А в областных советах тон будут задавать «Европейская солидарность» и местные партии

Главной темой уходящей недели на Западной Украине, как и в стране в целом, было подведение итогов состоявшихся 25 октября местных выборов. Несмотря на то, что со дня голосования прошло уже пять дней, официальные результаты выборов объявлены лишь в нескольких городах. Но даже предварительных данных достаточно, чтобы сделать главные выводы: во-первых, президентская партия «Слуга народа» потерпела сокрушительное поражение, во-вторых, состоялся реванш «Европейской солидарности» (ЕС), и в-третьих — «местные» партии будут задавать тон в значительной части местных советов региона.

Партии «Слуга народа» (СН) не удалось получить ни одной должности мэра областных центров Западной Украины. Во второй тур вышел только один выдвиженец СН — Виктор Щадей в Ужгороде, который набрал чуть больше 20% голосов, тогда как действующий мэр Богдан Андреев — почти 28%. Ужгород стал также единственным городом, где «слуги народа» заняли первое место на выборах — согласно экзит-полу, они набрали более 18%. Однако доверять опросам не стоит — к примеру, согласно им во второй тур выборов мэра Ровно выходил губернатор Ровенской области Виталий Коваль, но в результате подсчёта бюллетеней он уступил кандидату от «Европейской солидарности» Александру Третьяку. А первое место занял кандидат от местной партии «Ровно вместе» Виктор Шакризян.

В некоторой мере кандидатом от СН можно считать нынешнего мэра Львова Андрея Садового, который вышел во второй тур с результатом почти 40%, опередив на девять с лишним процентов своего бывшего заместителя и экс-губернатора Львовщины Олега Синютку, баллотировавшегося от ЕС. Однако поддержка Садовому была обещана взамен на прохождение «слуг народа» в Львовский городской совет, чего не произошло. Теперь он может рассчитывать лишь на то, что что его кандидатура будет для Киева более комфортной, чем «порошенковец» Синютка, особенно на фоне того, что ЕС будет контролировать горсовет Львова. В последние дни оба кандидата картинно вызывают друг друга на дебаты, напоминая об обещаниях соперника построит во Львове мусороперерабатывающий завод — что не удалось ни мэру Садовому, ни губернатору Синютке.

Вторые туры выборов мэра состоятся также в Черновцах и Луцке, причём в них сойдутся представители местных элит, не имеющие общенациональной партийной принадлежности. В столице Буковины это будут бизнесмен Сергей Кличук от «Единой альтернативы» и экс-мэр города, бывший регионал Виталий Михайлишин — от «Команды Михайлишина». А в столице Волыни соревноваться будут бывший советник мэра Луцка Игорь Полищук (партия Игоря Коломойского и Игоря Палицы «За Будущее») и самовыдвиженец Богдан Шиба, который уже был мэром города. При этом кандидаты от «Слуги народа» в городские советы Черновцов и Луцка прошли, хотя их партия и набрала меньше, чем ЕС. Но контролировать эти советы будут местные политические силы — соответственно, «Единая Альтернатива» и «За будущее». Второй тур выборов, скорее всего, во всех упомянутых городах пройдёт 15 ноября.

В первом туре избраны мэры городов, входящих в так называемый «пояс Свободы» — Ивано-Франковска, Тернополя и Хмельницкого. Руслан Марцинкив получил более 80% голосов жителей Ивано-Франковска, а выдвинувшая его партия «Свобода» — более половины мест в городском совете, где будут также депутаты от ЕС и «Батькивщины», но не будет «слуг народа». «Свободовский» мэр Тернополя Сергей Надал заручился поддержкой 74,59% избирателей, а в горсовет провёл не только фракцию «Свободы» (более 40% голосов), но и «карманную» партию «Порядок. Справедливость. Ответственность» (почти 10%) — получив 25 депутатских мест из 42. В Тернопольском городском совете также будет три представителя СН, список которых возглавлял комик Виктор Гевко. А мэр Хмельницкого Александр Симчишин, который набрал более 80% голосов горожан, хотя и баллотировался от «Свободы», но в горсовет вёл список «именной» партии «Команда Симчишина», депутаты от которой займут 28 мест из 42. При этом СН и ЕС в Хмельницком горсовете получат только по 3 места каждая.

Интересная ситуация на Западной Украине сложилась с выборами областных советов. В трёх областях первое место заняла «Европейская солидарность» Петра Порошенко: во Львовской ЕС получила более 30%, в Тернопольской — около 20%, и в Ровенской — более 18%. Кстати, в Ровенской области шанс пройти в областной совет имеет «Оппозиционна платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), которой до этого прочили места только в Закарпатском облсовете (тут ОПЗЖ набрала более 7%). «Слуга народа» народа на Закарпатье показала свой наилучший результат во всём регионе, заняв второе место с 17,6% голосов. В других областях достижения СН похуже, однако президентская партия будет представлена во всех областных советах, как и ЕС.

Стоит обратить внимание, что в пяти областях первые места на выборах облсоветов получили де-факто местные партии: «За будущее» на Волыни (более 31%), «Единая Альтернатива» на Буковине (более 20%), «Родное Закарпатье» (более 18%), «Свобода» на Тернопольщине и «Команда Симчишина» на Хмельнитчине (более 18% каждая). Партия «За будущее» также получила более 15% на выборах в Ивано-Франковский и Тернопольский облсоветы, более 12% — в Ровенский, и, согласно предварительным результатам, будет представлена в остальных областных советах региона. Правда, пока соратники Палицы-Коломойского жалуются, что путём фальсификаций их пытаются оставить за бортом Львовского и Черновицкого областных советов.

Как и в предыдущем созыве, самым «пёстрым» будет Закарпатский областной совет, где будут также представители «Партии венгров Украины» (КМКС) и партии «Команда Андрея Балоги». При этом Андрей Балога без проблем выиграл выборы мэра Мукачево, а выдвиженец КМКС Золтан Бабяк, за которого в день выборов агитировал глава МИД Венгрии, набрал более 72% голосов на выборах мэра Берегово ().

При этом ныне действующие главы областных советов уже подыскивают себе тёплые местечки. Так, 29 октября состоялся второй тур выборов руководителя Луцкого национального технического университета, в котором и.о. ректора Петра Савчука победила председатель Волынского облсовета Ирина Вахович. А через два дня после местных выборов председатель Тернопольского областного совета Виктор Овчарук победил в конкурсе на должность генерального директора (главного врача) «Тернопольского областного клинического перинатального центра», и теперь будет руководить этим родильным домом.

На выборах 25 октября на Западной Украине было немало курьёзов. К примеру, депутатом Ивано-Франковского областного совета от партии «За будущее» станет капеллан Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Николай Мединский, которого за выдвижение кандидатом наказала Коломыйская епархия УГКЦ. А бывший настоятель одного из приходов УПЦ Киевского патриархата Михаил Олейник, ныне председатель Зорянского сельсовета (Ровенская область), которого подозревают во взятке в 500 тысяч гривен, победил на выборах главы объединённой территориальной общины. Местные жители говорят, что проголосовали, так как уверены: деньги подбросили, а председателя — подставили сотрудники СБУ.

За избирательной кампанией и подсчётом голосов местные власти и политики стали уделять меньше внимания эпидемии коронавируса — правда, ныне основной рост заболеваемости и смертности приходится на Центральную и Юго-Восточную Украину. С начала эпидемии на Западной Украине зафиксировано 40,3% всех инфиицрованных COVID-19 (рост за последнюю неделю — 17,288 случаев), хотя в первые месяцы процент превышал 55. Как и ранее, значительная часть региона отнесена к «красной» карантинной зоне — в частности, Ужгород, Ивано-Франковск, Ровно, Хмельницкий и Черновцы. При этом в пятницу, 30 октября, министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что Украине нужно начать подходить к единым принципам в зонировании, — однако не уточнил, к каким именно. «В принципе, так, как сегодня сказал Виктор Ляшко (главный санитарный врач Украины — прим.), мы, наверное, уже должны отходить от такого светофорного принципа», — сказал чиновник.

При этом все области Западной Украины находятся в «зоне низких доходов» — тут средняя заработная плата ниже, чем в среднем по стране. На Волыни она и вовсе самая низкая на Украине — 9776 гривен по сравнению со среднеукраинским показателем в 11,998 гривен. Меньше 10 тысяч гривен в месяц получают также в Черновицкой и Тернопольской областях, а ближе всех в регионе к средней по Украине зарплате оказалось Закарпатье — 11,141 гривен. Потому неудивительно, что население было шокировано сообщением «Нафтогаза» о том, что стоимость газа для бытовых потребителей на Украине в ноябре 2020 года увеличится на 35%.

Не исключено, что именно с этим связаны своеобразные диверсии на газораспределительных сетях, которые произошли в Ивано-Франковске и Черновцах. После обеда 29 октября пресс-служба «Черновцыгаза» сообщила о том, что около тысячи квартир в областном центре остались без газа из-за умышленных действий неизвестных лиц, которые перекрыли задвижку на газопроводе среднего давления по улице Хотинской. Из-за этого газоснабжение было прекращено в многоквартирных домах на улицах Хотинской и Луговой. Правоохранители и газовики, прибывшие на место инцидента, расценили такие действия как самовольное вмешательство в работу газораспределительной системы, за что предусмотрена административная ответственность и возмещение убытков.

А в пятницу, 30 октября, Руслан Марцинкив сообщил, что накануне в 22:30 «Ивано-Франковскгаз» получил уведомление об аварийном отключении газоснабжения в домах на улицах Коновальца, Довженко, Мазепы, Дудаева, Сичинского, Василишина, Шевченко, Дорошенко, Чорновола и в селе Криховцы. Предварительная причина — перекрытие задвижки на распределительном газопроводе неизвестными лицами. Из-за инцидента была приостановлена работа пяти котельных, которые обеспечивают теплом 558 многоквартирных жилых домов и несколько больниц, где находятся сотни больных и медперсонала. Полиция Ивано-Франковска открыла уголовное производство по статье «хулиганство», однако ни в этом городе, ни в Черновцах злоумышленники пока не найдены. К счастью, в результате их действий никто не пострадал.