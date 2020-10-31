В Бразилии появился новый термин - ucranizar - «украинизировать». Однако это не означает внедрение во всех сферах жизни в Бразилии украинского языка. Речь совсем о других украинских практиках

В четверг, 29 октября, влиятельное американское издание Foreign Policy опубликовало статью «Как Бразилия была украинизирована». В ней рассказывается о том, что происходит в самой большой стране Южной Америки. Там в ходу новое слово ucranizar. «Украинизация» Запада. Деградация государства и расцвет коррупции © REUTERS, Amanda Perobelli

«В марте 2016 года, когда пользователь Twitter fabranquinho предсказал, что правые группировки в Бразилии могут «украинизироваться», то есть радикализировать зарождающееся протестное движение против левого президента Дилмы Русеф, чтобы спровоцировать правительственные репрессии, которые затем будут способствовать дальнейшему усилению протест — он, казалось, представил Твиттеру новый популярный неологизм. Спустя бесчисленное количество твитов и видео, к 2020 году идея вышла из-под контроля», — начиналась эта статья.

Собственно, под «укранизицией» в Бразилии теперь понимают радикализацию и ожесточение протеста.

А на митингах в поддержку нового президента — правого политика Жаира Болсонару — подчас видны и флаги запрещённого в России «Правого сектора».

Не в пример всему миру

«Украинизация» в Бразилии заинтересовала не только Foreign Policy, но и такое американское издание, как Brazilian Report, посвящённое бразильским проблемам. Это издание Бразильского института — подразделения Центра Вильсона, которое занимается Бразилией. «Украинизация Бразилии»: как в Сан-Паулу дрались из-за украинских флагов и при чём здесь Майдан © AFP, NELSON ALMEIDA

В публикации этого издания указывалось: в Бразилии решили взять за пример действия украинских протестующих, среди которых — «мусорная люстрация», когда чиновников, по той или иной причине не понравившихся противникам власти, выносили из кабинетов и бросали в мусорные контейнеры.

При этом в публикации этого издания признавалось, что часть противников власти была откровенными антисемитами, фашистами и националистами.

В то же время не все бразильцы, призывающие к украинизации, знают о том, что происходит на Украине.

Так, Foreign Policy цитирует члена комедийного дуэта Brasileirinhos (рус. «Бразильчики». — Ред.) Элтона Мескиту. Его дуэт в 2019 году призвал своих поклонников украинизироваться. Дуэт стали цитировать.

Tem horas que a paciência chega no limite. Esses caras acham que são o que? Eu sinto pena é da mãe deles que sofreram 9 meses pra trazer ao mundo uma corja de imprestáveis, covardes e traíras. Como diz os brasileirinhos "o povo tem que ucranizar". — o/ #TemQueUcranizar Jefeh Cordeiro (@cordjefer1994) June 28, 2019

​«На оскорбительное отношение нужно жёстко отвечать», — пояснил американскому изданию Мескита, что подразумевалось под призывом.

Для него и его партнёра украинизация — это символическое выражение усталости народа от правящего класса, отмечало издание. При этом Мескита признался, что об Украине он знает мало.

«Тем не менее, мы считаем, что достигли нашей цели по переориентации правых мыслей на эту частоту. Психологическая украинизация уже произошла», — заявил Мескита.

Впрочем, иногда украинизация в Бразилии заходит настолько далеко, что на бразильских митингах появляются флаги ультраправых украинских группировок. И подчас их появление приводит к дракам.

В воскресенье, 31 мая, такой флаг взвился в Сан-Паулу над группой сторонников президента Болсонару, которые требовали открыть торговые точки, невзирая на пандемию. Эта демонстрация встретилась с другой — демонстрацией фанатов футбольных команд «Коринтиас», «Палмейрас». «Сан-Паулу» и «Сантос», которые вышли, чтобы выразить свою поддержку демократии и недовольство Болсонару. Бабич: В тоталитарных Штатах продолжается украинизация политики © кадр из видео Украина.ру

Именно флаг запрещенного в РФ «Правого сектора», который сторонники президента несли наряду с флагами Бразилии, США, Израиля и Украины, и спровоцировал стычки.

«Я думаю, что причиной этого стал флаг. По информации, которую мне доложили полицейские, причина в том, что туда пришли люди с неонацистским флагом», — прокомментировал ситуацию бразильскому порталу G-1 исполнительный секретарь полиции Сан-Паулу Алваро Камило.

Драка сторонников и противников властей переросла в стычки с полицией, которая для разгона демонстрантов вынуждена была применить взрывпакеты.

Посол Украины в Бразилии Ростислав Троненко предсказуемо обвинил во всём Россию, назвав произошедшее российской «операцией по дискредитации Украины».

Позже бразильское издание Folha выяснило, что хозяином вызвавшего потасовку флага был инструктор по безопасности 46-летний Алекс Силва, который с 2014 года жил на Украине и приехал в Бразилию, чтобы открыть отделение киевской стрелковой академии и военной тактики, в которой он работает. Из-за пандемии вернуться на Украину Силва не смог. При этом он утверждал, что официально никак не связан с запрещённым в РФ «Правым сектором», а сам флаг не считает неонацистским.

Но у бразильской полиции другое мнение. Тем более бразильским полицейским не впервой сталкиваться со сторонниками украинских националистов. В 2017 году после серии нападений на синагоги и евреев города Порту-Алегри местная полиция накрыла группировку, рекрутирующую бразильских ультраправых в украинский полк «Азов».

Несмотря на то что столкновения в Сан-Паулу были в конце весны — начале лета этого года, а задержание сторонников «Азова» и того раньше, публикация Foreign Policy свидетельствует: украинизация Бразилии продолжается. И в тех же США, судя по тону публикации, этому не рады.

Прославились на весь мир

Украинцы не в восторге от того, как прославилась их страна.

«Прекрасно. «Украинизация» стала общим названием, означающим умышленную насильственную радикализацию мирного протеста с целью спровоцировать правительственные репрессии, а затем дальнейшую мобилизацию и радикализацию протеста. Такое существенное переосмысление редко случается с географическими названиями. Я могу вспомнить только балканизацию, американизацию и латиноамериканизацию», — указал исследователь Института славистики Технического университета Дрездена Владимир Ищенко.

Он известен своей критикой происходящего на Украине, в частности, усиления роли ультраправых в общественной жизни.

Не рады и украинские «адвокаты» на международной арене. Среди таких — немецкий политолог, сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд. «Украинизация» Белоруссии нужна и Трампу, и Соросу – польский эксперт © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Люди знают так мало о стране, что могут взять несколько драматических ярких случаев и потом интерпретировать их по-своему», — отметил он, комментируя Foreign Policy, как та же «мусорная люстрация» вдохновила бразильцев.

Тем не менее, и для бразильцев, и для Запада Украина превратилась в своеобразный жупел. Те, кто стоял на Майдане в 2013-2014 году вряд ли представляли себе, что подадут хоть и вдохновляющий некоторых, но совсем не положительный пример. А «украинизация» встанет в одном ряду с латиноамериканизацией. И в будущих постановках пьесы Брэндона Томаса «Тётки Чарлея» (её экранизация «Здравствуйте, я ваша тётя» была довольно популярной в СССР) главный герой с полным правом может произнести: «Я тётушка Чарли из Бразилии, где в лесах очень много-много диких обезьян. И украинизация».