Год назад сайт Украина.ру опубликовал интервью с главой Гильдии кузнецов Донбасса и отцом-основателем уникального проекта Парк кованых фигур Виктором Бурдуком. Он буквально криком кричал, что его детище гибнет... За прошедшее время состояние Парка стало только хуже

За шесть с лишним лет войны в Донецке многое разрушено. Жизни, судьбы, дома, предприятия, прекрасный аэропорт, да, иллюзии тоже… На грани исчезновения балансирует и знаковое, культовое место, единственный в мире Парк кованых фигур — символ и знамя города.

Старт Донецку-Юзовке был дан кузнецом Джоном Юзом. Кузнец Алексей Мерцалов прославил эти края, создав неподражаемую кованую пальму, названую его именем. Да и вся история города так или иначе связана с металлом. Когда без малого двадцать лет тому назад (круглая дата в следующем году) кузнец Виктор Бурдук взялся за создание Парка кованых фигур, дончанами это было воспринято с восторгом. Придумать для города что-то более символичное и отвечающее его сути, духу — пожалуй, невозможно.

Виктор Бурдук — один из последних энтузиастов, не дающих окончательно победить унынию, которое, чего там греха таить, почти накрыло некогда жизнерадостный, неукротимый город мастеров. Годы войны, несправедливости, отсутствия внятных перспектив делают свое дело. Люди устали. Металл тоже.

Усталость металла. Главный донецкий кузнец пытается спасти единственный на планете Парк кованых фигур © Павел Нырков писали о жуткой ситуации с единственным в мире Парке кованых фигур. За истекшее время все стало еще хуже. Он ржавеет и разрушается. У автора проекта при виде этого сердце обливается кровью. И это не фигура речи. В прошлом году Виктор Иванович перенес операцию на сердце.

Кто считает, что выковать целый Парк удивительных, причудливых, уникальных фигур простое дело, тому добрый совет — взять молот и попытаться выковать простейший гвоздь… Да какой там выковать, готовый уже гвоздь в стенку вбить и то не всякий раз толково получится. А здесь кованая Часовня Косьмы и Дамиана. Копия Кубка УЕФА, дар Почетного гражданина Донецка Мирчи Луческу. Фантастические сказочные существа. Знаки Зодиака. Копии архитектурных шедевров. Подвижные скульптуры. Железные розы. Все это так искусно выковано, что, ей-богу, дух захватывает.

Розы, понятно, отдельная тема. Это еще с благословенных советских времен символ Донецка. Город миллиона роз, память о "хозяине Донбасса", организаторе и подвижнике Владимире Дегтяреве, и все такое… Ржавые розы — тоже символ: прибитого злым роком и полупарализованного, неспособного нормально ухаживать за собой, поддерживать себя в привычно цветущем виде города.

«Такого состояния парка кованых фигур я еще не помню. Это просто катастрофа. Каждый раз после его посещения у меня разрывается сердце. Парк разрушается, есть скульптуры, которые сломаны людьми, но еще больше они страдают от бесхозяйственности — все ржавеет на глазах. Для того, чтобы поддерживать парк в нормальном состоянии, нужно быть специалистами в металле, знать, как правильно обрабатывать и защищать от ржавчины. А еще понимать, что наш парк — это уникальное явление не только для Донецка, но и в мире», — говорит главный кузнец Донбасса в интервью местному выпуску «Комсомольской правды».

Плавильный котел Донбасса: русская руда и всероссийские добавки © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Но теперь судьба подкинула и еще одну, козырную, безотказную отговорку: «Пандемия!»

«Что такое эта ваша пандемия? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы и покрыла ржавчиной розы в донецком Парке кованых фигур? Да её вовсе и не существует».

Что? Профессор Преображенский у Булгакова не так говорил? Может быть. Но близко к этому, согласитесь.

Все эти годы Бурдук чинит, красит, ладит Парк кованых фигур. За свои скромные деньги. Его кузнечное предприятие, некогда процветающее, сейчас довольствуется разовыми, отнюдь не тучными заказами. Мечтает, что Парку наконец-то дадут статус музея, что помогло бы решить некоторые вопросы… Муниципальные власти тоже что-то никак не совладают с этой задачей. Видимо, и тут пандемия налетела, сковала по рукам и ногам.

Понятно, Донецк переживает тяжелые, может быть, самые сложные в своей истории времена. И, все верно, есть задачи первостепенные — задачи выживания. И врагу у ворот, все так. Но… Дончане не без гордости сравнивают себя с ленинградцами блокадного периода. Параллелей действительно немало. Как минимум, фашисты напирают, а мы не сдаемся.

Так вот, в блокадном Ленинграде не топили печки картинами из Эрмитажа, хотя, конечно, можно было списать все на войну. Там изо всех сил старались спасти для потомков культурное наследие. Достойный пример, верно?

Донецк — город промышленный, вовсе не центр искусств. А Парк кованых фигур здесь есть. Пока, во всяком случае. И его надо спасать. В конце концов, кроме городского руководства есть республиканское. Каковы его реальные возможности судить сложно, но все-таки. Наверное, и в России могли бы найтись неравнодушные люди с возможностями. Почему в России? А где? Кузнецы со всего мира в 21-й раз объединились в Донецке — видео ©

Донецку больше уповать не на кого. Только на Россию-матушку. Не на Украину же, простите за черный юмор.

Когда-то мы все, современники и свидетели текущих событий, уйдем. Парк кованых фигур останется. Будут за ним присматривать потомки и потрясенно говорить, вот, дескать, наши старики были, война шла, а они Парк сберегли — былинные люди! Может быть и другое, причем, увы, вполне вероятное развитие ситуации, скорбное… Но о нем не хочется думать — мерзко становится.

А Виктор Бурдук продолжает холить железный парк, лечить его, вдыхать жизнь в металл. 19 сентября готовится провести XXII международный фестиваль кузнечного мастерства «Парк кованых фигур». В этом сезоне он посвящен 125-летию легендарной Пальмы Мерцалова. И будут созданы новые скульптуры, небывалые. Вот увидите! Хотя и война, понятно, и пандемия, и души пытается разъесть коррозия.