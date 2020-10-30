Кабмин разрешил потратить деньги из COVID-фонда на патриотическое кино. "Нафтогаз" повышает цены на газ для населения на 35%, Госстат отчитался о росте реальных зарплат. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Цена газа для населения в ноябре вырастет на 35%

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» в понедельник, 26 октября, обнародовала цену на газ для населения на ноябрь — 6,33 грн за 1 куб. м (с НДС). Ноябрьская цена на 34,7% выше, чем была в октябре. В компании объясняют это подорожание влиянием рыночных механизмов — ростом спроса на газ в отопительный сезон и обещают, что это подорожание не последнее.

«Цена на природный газ в ноябре в рамках тарифа "Месячный" составит 6,33 грн/кубометр с НДС (без стоимости распределения), для клиентов, которые в ноябре подключат тариф "Годовой", цена газа на следующие 12 месяцев составит 6,45 грн куб.м. с НДС (без стоимости распределения)», — сообщила пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины"

«Нафтогаз» резко поднял цены на газ для населения © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

"В сравнении с октябрем цены выросли. Причина проста — сезонность цен на газ. Чем ближе к зиме, тем выше спрос на газ и выше цены. К счастью, в этом году хранилища газа на Украине заполнены более чем на 90%, поэтому цены будут расти медленнее, чем обычно", — сказано в Телеграм-канале компании.

«Нафтогаз» обеспечивает газом по "своей" цене только 2% населения, а остальные получают газ у других поставщиков. Большая часть из них — это традиционные газсбыты, цены которых для розничного потребителя еще выше. По оценке бывшего директора НАК "Нафтогаз" по финансовым и инвестиционным вопросам Ярослава Диковицкого, 98% населения получит в ноябре газ в среднем по цене в 8,80 грн за 1 куб. м. Поставщики объясняют такую цену ростом цен на хабах в Европе, где и закупается газ.

С августа, когда перестали действовать гарантированные правительством публичные специальные обязательства (ПСО), цены на газ для населения непрерывно растут. «Нафтогаз» называет причиной этого подорожания рыночные механизмы, но участники рынка считают виновником сам НАК «Нафтогаз», который фактически использовал введение свободного рынка для реализации собственной монополии. Фактически оптовый рынок сейчас равняется на закупочные цены в Европе, что в результате и отражается на росте цен для конечного потребителя. Сдержать их рост могла бы реализация газа отечественной добычи, который добывает "дочка" «Нафтогаза», компания «Укргаздобыча», на украинской же бирже — Украинской энергетической бирже (УЭБ). Однако «Нафтогаз» не выставляет газ отечественной добычи на торги.

Из-за манипуляций монополиста цены на газ непрерывно растут с августа, и с момента либерализации рынка газа для населения подорожание голубого топлива составило 205% — с 2,88 грн/куб. м в июле до 8,80 грн/куб. м в ноябре.

Деньги из Фонда борьбы с COVID-19 пойдут на съемку патриотического кино

Полмиллиона безработных, отопительный сезон под угрозой. Главное в экономике Украины 9-16 октября © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

"Это позволит более эффективно использовать 100 млн грн, выделенных на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса", — сказано в сообщении Минкульта.

Деньги должны быть использованы до конца 2020 года. За бюджетные средства планируют финансировать не только производство сериала, но и целые этапы съемок. Точную стоимость съемок одного сериала в Минкульте не называют. Пока известно лишь то, что в них будут "украинские актеры и украинские нарративы".

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что 100 млн грн, которые направили на съемки патриотических сериалов из фонда борьбы с COVID-19, были предусмотрены для этих целей с лета. По его словам, эта сумма входит в 1 млрд грн, которые были заложены в фонд для поддержки культурной сферы.

"Работа нужна всем, а очень сложное время для киноиндустрии никуда не делось. Особенно для людей, которые работают в сфере, и из-за долговременного отсутствия системных съемок просто живут в состоянии простоя", — написал Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

29 октября на Украине диагностировали 8312 случаев заболевания COVID-19, умерли от осложнений 173 больных. Впервые в стране за сутки зафиксировали более 8 тысяч новых случаев COVID-19. Предыдущим антирекордом было 7517 случаев заражения в сутки.

Как свидетельствуют данные Государственной налоговой службы, в марте-сентябре 2020 года кинотеатры сократили налоговые отчисления более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Всего за 6 карантинных месяцев они заплатили 47,6 миллиона гривен. Даже после возобновления работы кинотеатров они продолжают платить гораздо меньше налогов, чем до начала карантина. В июле-сентябре текущего года представители этого бизнеса совершили в бюджеты всех уровней 15,8 млн грн отчислений, что практически равно сумме перечисленных средств только за один июль прошлого года — 17,2 млн гривен.

Коронавирус на Украине взял новый рубеж - более 8 тыс. заражений в сутки © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Как свидетельствуют данные Минфина, по состоянию на 23 октября из фонда борьбы с COVID-19 потрачено более половины средств — 34,1 млрд грн. Меньше всего из Фонда использовано средств, предусмотренных на сферу здравоохранения, — только 35%.

Реальная зарплата выросла на 9,7%

Реальная заработная плата на Украине в сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2019 года выросла на 9,7%, по сравнению с августом 2020 года — на 4,3%. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, опубликованном в среду, 28 октября.

Больше всего зарабатывают в сферах информации, финансовых операций и профессиональной и научной деятельности — средняя зарплата с учетом инфляции находится в диапазоне 17-20 тысяч гривен.

Меньше всего получают работники во временном размещении и организации питания, охране здоровья и соцпомощи — 6,5 и 8,9 тысячи соответственно.

При этом в сфере образования наблюдается наибольший рост среди всех видов экономической деятельности — 24% за месяц и 20% с прошлого года.

Новости внешнего управления. Украина вернула сверхзарплаты «смотрящим» от Запада © CC0, Pixabay

В динамике с прошлого года на 18-18,4% больше стали получать в Черновицкой, Херсонской и Закарпатской областях.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в сентябре этого года выросла на 552 грн по сравнению с августом — с 11 446 грн до 11 998 грн, а по сравнению с сентябрем прошлого года, когда она составляла 10 687 грн, — на 1311 грн. В ведомстве отметили, что сентябрьский показатель превысил уровень минимальной зарплаты (5000 грн) в 2,4 раза.

В то же время растут и долги по выплате зарплат. По данным Госстата, к 1 октября 2020 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 3,56 млрд грн, это на 4,1% выше показателя на ту же дату прошлого года. Лидером является Донецкая область — 818,57 млн грн.

Номинальная зарплата включает тарифные ставки (оклады), премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления (налог на доходы физлиц и военный сбор).

Реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной зарплаты под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги, а также уровня налогов и обязательных платежей.

Напомним, по данным Госстата, реальная зарплата в июле по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличилась на 5,1%, а к июню 2020 года — на 2,6%.

7 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году средняя зарплата вырастет до 13 000 грн, а в 2022 году — до 15 000 грн. По данным НБУ, в 2021 году средняя зарплата вырастет на 15%.