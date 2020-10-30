Главным событием прошедшей недели были, разумеется, местные выборы. Сам их результат был прогнозируемый – социология и информация из руководящих инстанций наглядно показывали, что партия власти выборы проиграла ещё летом. Но вопрос о том, насколько серьёзно это поражение и к каким последствиям оно приведёт, остаётся открытым

Второй же важной темой недели стало прямое столкновение между президентом и в целом лояльным к нему Конституционным судом. Президент победит (обратный вариант мы себе просто не представляем), но победа эта может оказаться пирровой.

Эпидемия и карантин

На утро 23 октября в стране заразились коронавирусом 378 729 человек, недельный прирост составил 48 333. На предыдущей неделе прирост составлял 43,2 тыс., на позапрошлой — 36,7 тыс.

Утром 30 октября зафиксирован новый суточный рекорд заражения — свыше 8 тыс. человек.

Количество единовременно болеющих превысило 216 тыс. (на прошлой неделе — 164).

Умерли 7041 человек, недельный прирост составил 1524 человека, что более чем вдвое превышает прошлый рекорд смертности — 615 человек на позапрошлой неделе.

Вылечились 155 026 человек. Недельный прирост составил 17 448, что несколько меньше рекордного результата прошлой недели (17,9 тыс.).

В общем, ситуация быстро ухудшается, и вопрос о целесообразности локдауна уже на повестке дня не стоит — вводить жёсткие карантинные меры придётся просто потому, что медицина не выдержит. Другое дело, что опыт весны не позволяет с уверенностью говорить об эффективности карантинных мер.

Выборы

Несмотря на все риски и опасения, выборы состоялись в назначенную дату — 25 октября. Правда, состоялись ли они повсеместно, и всюду ли удалось свести цифры, пока непонятно.

На этих выборах впервые за длительное время не использовалась информационно-аналитическая система «Выборы». В результате электронных протоколов с участков нет, нет оперативных данных по результатам выборов, и не с чем сравнивать конечные протоколы территориальных избиркомов.

Секретариат ЦИК уверяет, что связано это с ограничениями из-за коронавируса (видимо, компьютеры им тоже болеют). Мы подозреваем, что это элемент договоренностей Офиса президента с региональными элитами, поскольку отсутствие компьютерной составляющей сильно упрощает фальсификацию результатов. Кстати, воспользоваться ей смогла и партия «Слуга народа» — по информации Ольги Шарий, махинации позволили партии преодолеть 5%-ный барьер на выборах горсовета в Мариуполе.

Единственная информация касается явки, составившей 36,88% (на выборах 2015 года — 46,61%). Это безусловный антирекорд (если не принимать во внимание довыборы, на которых явка бывала и меньше). Причин низкой явки в основном две:

во-первых, разочарованность избирателей (в первую очередь сторонников Зеленского) ситуацией в стране;

во-вторых, эпидемия и боязнь людей за своё здоровье.

Пока что точных данных относительно результатов голосования нет, но предварительные выводы сделать можно.

1. В большинстве городов победили бывшие мэры и поддерживающие их политические партии. Как отметил киевский журналист Игорь Лесев, «старые местные в сравнении с новыми, но тупыми и лживыми показались теперь цитаделью стабильности».

Впрочем, мы не знаем, насколько тут речь идёт именно о выборе граждан, а не о подкупе и фальсификациях.

2. Партия «Слуга народа» потерпела масштабное поражение. Насколько можно судить, ни одна из поставленных перед партией целей достигнута не была. В большинстве крупных городов партийные кандидаты на пост мэра даже не смогли выйти на второе место (яркий пример — Киев).

Конечно, СН получила представительство в местных советах, которого ранее у неё не было, и это, безусловно, успех. Но есть большие сомнения в том, что Офис президента сможет воспользоваться этим успехом и реально контролировать фракции и коалиции на местах.

Время однозначного господства президента Зеленского в политической системе Украины закончилось — приходится договариваться с местными элитами (собственно, договариваться начали ещё летом, выборы только зафиксировали эту ситуацию).

3. Восстанавливается привычное политическое районирование Украины, несколько замаскированное выборами 2014 и 2019 годов. На Западе наилучшие результаты получила «Европейская солидарность», на Востоке — «Оппозиционная платформа».

4. Пока глобальные выводы делать рано, но, судя по всему, выборы закончились поражением «Батькивщины» (она имеет крепкий общенациональный рейтинг, но в каждом конкретном регионе поддержка партии слишком незначительна) и относительным успехом новой партии «За будущее». Представительства в некоторых советах добилась также Партия Шария.

Опрос Зеленского

Официальные результаты опроса до сих пор не опубликованы, хотя СН обещала это сделать ещё 26 октября. Предварительные данные по результатам подсчёта 74% опросных листов выглядят так:

— пожизненное заключение за масштабную коррупцию поддержали 83%, не поддержали — 14%;

— создание свободной экономической зоны на Донбассе: 47% / 46,5%. Это единственное предложение президента, которое было поддержано менее чем половиной респондентов. По информации, полученной нами от украинских социологов, чаще всего причиной неприятия этого предложения является мнение, что государство должно дать особые условия для развития не сепаратистам, а регионам, поддержавшим территориальную целостность;

— сокращение количества нардепов до 300: 90% / 7%;

— легализация медицинского каннабиса: 65% / 29,5%;

— право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом: 74% / 17%.

Интересно, что данные о количестве опрошенных не публикуются. По данным опроса на участках, проведённого Социологической группой «Рейтинг», опрос проводился на 67% участков.

Насколько решены задачи опроса, пока что сказать тоже нельзя.

Явку сторонников Зеленского опрос, вероятно, поднял, но в конечном итоге активность избирателей оказалась очень низкой, и что именно удалось выиграть — неясно. И даже сравнение явки на участках, где опрос был и где его не было, ничего не даст, потому что, с точки зрения избирателя, распределение волонтёров было рандомным — заранее не было известно, будет ли проводиться опрос или нет.

Агитационная функция в духе «президент выполняет свои предвыборные обещания» тоже выполнена, и тоже неясно, каков был эффект. Судя по результатам выборов — небольшой.

Теперь у президента есть «программа», которую надо выполнять. Но именно сейчас в Офисе и во фракции может начаться период особого разброда и шатаний — как минимум из-за того, что ищут виновных в провале на выборах. Так что заняться её реализацией будет некому, а, например, реализация пункта 3 предполагает внесение изменений в Конституцию. Да и пункт 5 их тоже может потребовать (если речь идёт о снятии конституционных ограничений на размещение военных баз).

Оргвыводы

Информация из Офиса президента поступает весьма неопределённая. Судя по всему, несмотря на все попытки держать Владимира Зеленского в «тёплой ванне», какие-то слухи о том, что выборы закончились не очень хорошо, до него всё же дошли.

По информации телеграм-канала «Легитимный», приняты решения об отставке губернаторов: Одесской области — Максима Куцего, Николаевской области — Александра Стадника, Херсонской области — Юрия Гусева, Харьковской области — Алексея Кучера, Днепропетровской области — Александра Бондаренко, Сумской области — Романа Грищенко, Львовской области — Максима Козицкого, Тернопольской области — Владимира Труша.

Список вызывает некоторые вопросы, поскольку глав Одесской и Николаевской ОГА надо было отправлять в отставку ещё весной, в крайнем случае — летом. В чём именно провинился глава Харьковской ОГА — вообще непонятно.

Возможно, что результатом выборов стала переориентация в кадровой политике на старые кадры, причём связанные с Порошенко. В частности:

— новым главой таможни стал Павел Рябикин — дважды народный депутат, близкий к Петру Порошенко (сокурсник) и Виталию Кличко (депутат Киевсовета от УДАРа в 2008 году и №1 списка в 2020);

— новым спикером украинской делегации в ТКГ стал «военный эксперт» Алексей Арестович — жулик и «порохобот».

КС и коррупция

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Мотивация КС была довольно прозрачной: проверка электронного декларирования была отменена, чтобы защитить судей от давления на них органов исполнительной власти. При этом КС не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, потому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Собственно, проблема решалась достаточно просто — надо было внести в законодательство изменения, которые бы исключали электронное декларирование доходов судей. Однако такая мысль никому в голову не пришла.

Тут же со всех инстанций посыпался ряд грозных заявлений:

— в НАПК заявили, что теперь они лишены возможности проводить спецпроверки и нельзя официально назначать руководителей органов власти. В частности, не могут быть назначены и победители местных выборов;

— опять появились заявления о возможности отмены безвиза (в прошлый раз эта тема поднималась именно в связи с введением электронного декларирования);

— секретарь СНБОУ Алексей Данилов обвинил КС в антиконституционной деятельности;

— судьям КС был выдвинут целый ряд претензий со стороны НАПК и НАБУ. В частности, оказалось, что председатель КС Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в Крыму, а судьи КС Ирина Завгородняя и Сергей Головатый были уличены в подаче недостоверной информации о доходах (причем в НАПК так спешили, что даже не заметили, что Головатый голосовал против отмены деклараций…);

— президент предложил уволить судей, а решение суда признать юридически ничтожным.

В общем, исполнительная власть объявила войну судебной, причём повод выглядит явно незначительным. Что же произошло? Сработали, как представляется, три фактора.

Во-первых, механизм электронного декларирования (кстати, реально он не работает — об этом свидетельствуют хотя бы внезапно возникшие претензии к судьям) является частью системы внешнего контроля и управления страной. Собственно, система эта и так не работает, но двукратное «покушение» на неё со стороны КС (первым было решение о назначении Сытника) вызвало резкую реакцию со стороны и самих антикоррупционных структур, и их зарубежного руководства.

Во-вторых, сработал политический фактор. С одной стороны, президент не контролирует КС, назначенный ещё при Порошенко (надо отметить, что Порошенко его тоже не контролировал), с другой стороны, президенту надо было показать свою силу после провальных местных выборов.

В-третьих, и власть, и антикоррупционные органы попросту некомпетентны. Тот же Порошенко нашёл бы способ решить проблему к вящему удовлетворению западных партнёров, не открывая полномасштабные «боевые действия».