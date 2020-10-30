Северный поток-2: главная политическая и экономическая интрига начала XXI века

Главная газовая интрига 2020 года: когда и как Россия достроит газопровод "Северный поток - 2"? Прокладка на Балтике оставшихся 160 километров может затянуться до I квартала 2021 года

Северный поток-2 — это новый экспортный газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств — Украины, Беларуси, Польши и других стран Восточной Европы и Балтии. Точкой входа станет район Усть-Луги Ленинградской области, далее выйдет газопровод на территории Германии в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода «Северного потока».

«Северный поток - 2»: США расширили санкции против проекта, а Германия приравняла американский СПГ к углю по уровню вреда для экологии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Проект подразумевает расширение действующего магистрального газопровода «Северный поток», который соединяет РФ и Германию через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Реализацией проекта занимается проектная компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром».

Протяженность двух ниток нового газопровода — более 1200 км. Совокупная мощность — 55 млрд кубометров газа в год. После запуска второй ветки суммарная проектная мощность двух "потоков" достигнет 110 млрд кубометров.

Новые санкции США против «Северного потока 2» ударят по десяткам европейских компаний © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Проект очень выгоден для его участников: предполагается, что он может окупиться за девять лет (для сравнения: срок окупаемости «Северного потока-1» — 14 лет, потому что в нем по условию договора действует пониженный тариф).

Прокладка

Первые строительные работы начались в мае 2018-го. В сентябре 2018 года начата укладка газопровода в Балтийском море.

Морская часть газопровода укладывалась на дно отдельными секциями с впечатляющей скоростью. В этом процессе была задействована целая флотилия самых современных судов, работающих в рамках четко проработанного логистического плана на основе результатов обширных изыскательских работ. Различия в топографии морского дна на разных участках маршрута газопровода потребовали проведения подготовительных работ до начала укладки.

Они включали, например, устройство каменной наброски на неровных участках морского дна. На мелководье у берегов России и Германии газопровод был заглублен в морское дно. Для этого были выполнены дноуглубительные работы и обратная засыпка для предотвращения воздействия от перемещения водных масс и песка. В местах пересечения газопроводом линий существующих инфраструктурных объектов, таких как телекоммуникационные и силовые кабели или другие газопроводы, были смонтированы специальные переходы.

«Северный поток – 2»: Германия колеблется, Польша с Украиной атакуют © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Укладка газопровода осуществлялась самыми современными судами, работавшими в круглосуточном режиме на различных участках маршрута. Доставка труб из логистических центров обеспечивала бесперебойную работу этих плавучих заводов, позволяющих сваривать трубы и укладывать готовую плеть на дно со скоростью до трех километров в день.

Разрешения

«Северный поток 2» проходит через воды пяти стран Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Все страны, через территориальные воды или исключительные экономические зоны которых пройдет газопровод, кроме Дании, дали разрешение на его строительство.

Дания долгое время не давала разрешения на строительство "Северного потока-2". Затягивание получения разрешения на строительство "Северного потока-2" от Дании в российском Минэнерго и "Газпроме" связывали в том числе и с вопросами геополитики. Одной из причин того, что "Газпрому" не удалось завершить строительство СП-2 в срок, называют умышленную задержку выдачи разрешения Данией, из-за чего Nord Stream 2 AG смог приступить к работе возле острова Борнхольм не летом, а только в начале ноября.

Тем не менее, Датское энергетическое агентство (DEA) всегда работало с "Газпромом" конструктивно. Их партнерство началось в далеком 1998 году, и вместе они строили "Северный поток-1". Первая заявка на маршрут СП-2 была подана компанией-оператором Nord Stream 2 AG в апреле 2017 года именно в DEA, маршрут этот пролегал через территориальные воды Дании. Правительство этой страны прекрасно понимало, каким будет ответ DEA, поэтому подсуетилось, внеся изменения в закон о континентальном шельфе: в случае прохождения маршрута газопровода через территориальные воды решающее слово в согласовании его строительства было передано Министерству иностранных дел.

Меркель не в силах отказаться от «Северного потока 2» - Bloomberg © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Только летом 2019 года был разработан и блестяще реализован "маневр "Газпром" — DEA", в котором на стороне проекта успешно поработали еще несколько участников — англо-голландский Shell, французская Total и датская компания Maersk Oil, которые при помощи консорциума Dansk Undergrund Consortium и месторождения Tyra "придавили" правительство Дании настолько жестко, что у того просто не оставалось никаких способов сопротивления совместной атаке российской и европейских энергетических компаний», — объясняет эксперт в сфере энергетики, главный редактор портала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич.

Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладывание трубы в своей исключительной экономической зоне в октябре 2019 года. DEA оценило, что юго-восточный маршрут на континентальном шельфе предпочтительнее северо-западного, — он короче и создает минимальные риски с точки зрения экологии и судоходства.

Разрешение Дании фактически сняло последнее ограничение для строительства "Северного потока-2". В противном случае увеличились бы и сроки возведения газопровода, и его стоимость, отмечал ранее глава российского Минэнерго Александр Новак. Пока проект оценивается в около 10 миллиардов евро, а закончить его изначально планировалось до конца 2019 года.

Обновленная "Газовая директива" против "Северного потока-2"

Обновленная «Газовая директива» ЕС была согласована в рекордные сроки в начале 2019 года. На ее утверждении настояли четыре страны Восточной Европы. Суть внесенных в нее изменений — распространить на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, нормы Третьего энергопакета, которые ранее относились только к целиком проложенным по территории ЕС газопроводам, на все газовые магистрали, начинающиеся или заканчивающиеся в Евросоюзе.

Эти нормы обязывают предоставить половину мощностей газопровода сторонним поставщикам и дают местному регулятору право контролировать газовые тарифы. Кроме того, поставщик газа, согласно «Газовой директиве», не может быть и оператором газовой магистрали.

Еврокомиссия, конечно же, утверждала, что это положение будет распространяться на все проекты морских газопроводов. Однако всем было совершенно очевидно, что поправки в «Газовую директиву» ЕС имеют единственную цель — максимально осложнить функционирование газопровода "Северный поток-2".

Под обновлённые условия «Газовой директивы» не подпадают проекты, которые завершили до 23 мая 2019 года. Ранее фирма, которую «Газпром» создал для строительства и управления газопроводом, пыталась доказать, что «Северный поток-2» можно отнести к их числу с точки зрения «экономической функциональности». Хотя работы на газопроводе продолжаются, но к маю прошлого года в него уже сделали многомиллиардные вложения. По мнению Nord Stream 2 AG, изменение условий пользования трубопроводом на этом этапе не соответствует принципу защиты законных ожиданий и противоречит Конституции ФРГ.

Федеральное сетевое агентство, в свою очередь, указало, что понимает завершение проекта в конструктивно-техническом смысле. Все государства ЕС также могли ознакомиться с аргументами Nord Stream 2 AG и повлиять на решение регулятора, но ни одно из них не поддержало дочернюю компанию «Газпрома».

Реальный кнут и призрачный пряник. Польша убеждает Германию отказаться от «Северного потока — 2» © AFP, JANEK SKARZYNSKI

Противники СП-2

«Газпром» не скрывал, что строит дорогостоящие обходные газопроводы для того, чтобы снизить риски транзита газа через недружественные государства, которые находятся под влиянием США.

Главные противники «Северного потока-2» — Украина и Польша. Их поддерживают страны Балтии, Чехия, Венгрия, Словакия, Румыния, Хорватия, Молдова, а также США и Еврокомиссия. Опасения высказывала и Дания, назвавшая проект политическим. Их основной аргумент — политические мотивы проекта, а также нарушение принципов третьего энергетического пакета ЕС — прозрачности, недискриминационности и свободного доступа к энергоносителям.

Украина настаивает на том, что это политизированный проект, направленный не только против экономики, но и безопасности всей Восточной Европы. Для безубыточной работы своей ГТС Украина должна ежегодно прокачивать не менее 40 млрд кубометров газа в год при технических возможностях прокачивать до 146 млрд.

Согласно контракту «Нафтогаза» и «Газпрома» за 2009 год, российская сторона на протяжении 10 лет должна была поставлять на Украину и на транзит в Европу не менее 110 млрд кубометров голубого топлива в год. Однако по факту этот показатель редко достигал 100 млрд. По данным Еврокомиссии, в 2017 году Украина обеспечивала 44% поставок российского газа в ЕС. Еще 30% дал «Северный поток», остальные — через Беларусь. В 2018 году «Газпром» прокачал по украинскому маршруту около 87 млрд куб. м газа. По оценкам «Нафтогаза», прибыль Украины от транзита российского газа составила $3 млрд в 2019 году.

Запуск «Северного потока-2» существенно снизит зависимость России от украинской трубы. Официально РФ не планирует отказываться от газотранспортной системы Украины, и на этом настаивает Германия — один из крупнейших потребителей российского газа в Европе. Однако "перекачка" газа может значительно сократиться. Убытки понесет не только «Нафтогаз» — Украина недосчитается 3% ВВП.

Сделать «Северный поток-2» незавершенной стройкой — это идея-фикс для многих. В том числе для Польши, которая явно выполняет заказ США. А Штаты не скрывали и не скрывают, что намерены лишить «Газпром» европейского рынка.

В начале сентября 2020 года пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава готова предложить Германии газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока — 2". По его словам, нужно рассмотреть разные варианты, если речь идет об энергетической безопасности, а также сказал, что такая инициатива, как российско-немецкий трубопровод, противоречит идее солидарности и энергетической безопасности.

Польско-датский проект под названием Baltic Pipe, конкурирующий с «Северным потоком — 2», предполагает поставки природного газа с норвежского шельфа в Польшу через Данию по газопроводу, который пройдет через Балтийское море. Baltic Pipe планируют запустить в 2022 году. По предварительным данным, его емкость составит 10 млрд кубометров в год.

У Германии есть 6 вариантов, как остановить «Северный поток-2». Что будет, если Берлин пойдёт на этот шаг? © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Газпром» принципиально не согласен с позицией польского антимонопольного органа. Фактически проект реализован не через совместное предприятие, а дочерней компанией «Газпрома» с привлечением заемного финансирования, отметили в компании. «Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2», — подчеркнули в «Газпроме». Компания будет обжаловать это решение, поскольку «не считает, что нарушила антимонопольное законодательство Польши».

Экология

Кроме того противники нового газопровода называют еще один негативный фактор — вред экологии. По заявлениям некоторых международных экологических неправительственных организаций, в частности, немецкой Naturschutzbund Deutschland (Nabu) и Гринписа России, строительство газопровода может нанести вред животному и растительному миру Балтийского моря, а также экосистеме РФ, в том числе растениям, занесенным в Красную книгу. Немецкие экологи убеждены, что у Германии нет необходимости в СП-2, поскольку ее возможности импортировать газ в три раза превышают реальное потребление.

Все попытки остановить реализацию проекта через суды закончились для экологов безуспешно. В марте 2018-го Верховный суд РФ отклонил жалобу Гринпис России о признании незаконным строительство газопровода из-за того, что он проходит через земли особо охраняемой природной территории в Кургальском заказнике в Ленинградской области. В июне 2018-го Верховный административный суд немецкого города Грайфсвальд отклонил жалобу Nabu об остановке строительства газопровода в немецком Лубмине. Суд обосновал свое решение тем, что общественный интерес и надежность поставок энергоносителей играют в этом вопросе первостепенную роль.

Участвующим в строительстве «Северного потока – 2» судам отказали в страховке © мртс.рф

В это же время российский «Газпром» предоставил объективные данные о том, что газ из «Северного потока — 2» более чем в три раза экологичнее, чем СПГ из США. По данным российской компании, углеродоёмкость СП-2 — 6,3 CO2-эквивалента на 1 мегаджоуль, «Турецкого потока» — 7,3, украинского транзитного маршрута — 10,6, а вот показатель американского СПГ — целых 22,3. При этом американский СПГ ещё и значительно дороже российского, что является отрицательным фактором не только для немецких парламентариев, но прежде всего для немецкого бизнеса, которому нужны большие объёмы газа.

Экономические преимущества

По оценке аналитического центра ewi Energy Research & Scenarios при Кельнском университете, запуск «Северного потока — 2» даже при большом предложении СПГ на рынке ЕС поможет снизить цены на газ для европейских потребителей на 13%. Общую экономию для Евросоюза оценивают в 8 млрд евро в год.

Глава департамента по газу и энергетике агентства Platts Ира Джозеф отмечает, что сейчас экспортные мощности, которые «Газпром» может использовать для поставок газа в Европу, составляют 257 млрд кубометров. С «Северным потоком — 2» они превысят 300 млрд. Для Польши и Украины, которые ведут антироссийскую политику, это может означать частичную потерю транзита российского газа если не сейчас, то уже с 2025 года, когда завершится украинский транзитный контракт.

Кроме того, в ближайшие годы Польша станет одним из крупнейших покупателей СПГ в Европе, и европейские компании, которые будут получать газ по «Северному потоку — 2», окажутся в более выгодном положении при конкуренции на внутреннем рынке Польши.

«Северный поток – 2»: США собирают коалицию против проекта, его оператор рассчитывает на защиту Европейской комиссии © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что тариф на транспортировку газа по «Северному потоку — 2» составит $ 2,1 за 100 км ($ 25 за весь маршрут). К этим затратам необходимо прибавить еще и расходы по транзиту по сухопутному продолжению, EUGAL. По данным замдиректора ФНЭБ Алексея Гривача, транзит газа по аналогичному продолжению «Северного потока», Opal, стоит еще около $ 3.

В результате разница в затратах на доставку газа по украинскому и балтийскому маршрутам составляет не менее $ 20. Большинство контрактов российской компании при этом привязаны к стоимости нефти с учетом биржевых котировок. Таким образом, транзитные маршруты влияют не на доходы, а на затраты «Газпрома». И если противники «Северного потока — 2» подразумевают именно это, говоря о необходимости не дать России доходов, то речь идет о нечестной конкуренции и ни о чем больше.

Санкции США

США видит в Северном потоке — 2 не только политическую угрозу, но и экономическую, поскольку сами Штаты хотят поставлять сниженный газ на европейский рынок.

В августе 2018 года стало известно, что правительство США начало разрабатывать проект санкций против строительства Северного потока-2. До этого законопроект с аналогичными целями появился и в американском Конгрессе.

Стараниями сенаторов США очередной санкционный пакет против СП-2 был включен в закон о бюджетном финансировании Пентагона на 2020 год, который Дональд Трамп обязан был подписать до конца года. Вариантов у президента США не оставалось — ни при каких обстоятельствах он не мог позволить себе оставить Министерство обороны своей страны без финансирования на наступавший календарный год.

20 декабря 2019 года Трамп подписал военный бюджет на 2020 год (National Defense Authorization Act, NDAA). В документе предусмотрены санкции против физических лиц и компаний, которые продали, арендовали или предоставили суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,48 м) или более при строительстве «Северного потока — 2». Компаниям, попавшим в черный список будут запрещены транзакции в долларах, их счета и имущество на территории США и в американских банках будут арестованы.Ограничения сразу вступили в силу.

«Северный поток – 2»: вице-канцлер и министр экономики ФРГ поддержали достройку газопровода © REUTERS, Hannibal Hanschke Ричард Гренелл заявил 22 декабря, что целью введения Вашингтоном санкций против российского экспортного газопровода является защита европейских страны от монополии России на рынке поставки топлива в Европу. По словам дипломата, санкции против газопровода — часть политики США, которая была сформирована еще во время работы администрации предшественника Дональда Трампа на посту президента США — Барака Обамы. Диверсификация источников энергии в Европе необходима, чтобы ни одна страна или организация не могли оказывать слишком большое влияние на Европу.

И уже 23 декабря швейцарская компания Allseas, прокладывающая трубы для газопровода «Северный поток — 2» заявила об остановке работ и отвела суда-трубоукладчики Pioneering Spirit и Solitaire из района строительства магистрального газопровода в водах Дании. Также из зоны укладки ушли все вспомогательные суда, участвовавшие в строительстве

Российскому концерну Газпром пришлось искать замену этим судам, привлекая к проекту не в полной мере приспособленные к этой работе отечественные суда — трубоукладчик «Академик Черский» и баржу «Фортуна». Владелец "Академика Черского" — компания "Газпромфлот" — работает в основном по заказам самого "Газпрома" и в США бизнес не ведет, в долларах не рассчитывается, поэтому на ее текущую деятельность санкции не повлияют.

Дооборудование, которое предполагалось сделать на «Академике Черском», превратилось в серьезную длительную модернизацию. Производилась замена электроники, навигационного и управляющего оборудования. Менялись основные узлы и механизмы у каждого из трех имеющихся на судне кранов. Устанавливались новые лебедки и якоря, испытательная и сварочная техника. Монтировались дополнительные генераторы энергии, усиливалась шумоизоляция машинного отделения. Были модернизированы даже каюты экипажа. Работы планировалось закончить в октябре.

20 октября Соединённые Штаты Америки расширили применение санкций, ранее введённых против проекта «Северный поток — 2» в рамках так называемого «Акта о защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В пояснении, опубликованном на сайте Госдепартамента США, указывается, что под них подпадают не только суда-трубоукладчики газопровода, но и компании, предоставляющие таким судам различные услуги. Для сворачивания деятельности им дали 30 дней.

Трубоукладчик для «Северного потока-2» покинул логистическую базу проекта © Газпром флот Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает действия США против «Северного потока-2» «несправедливой» и «рейдерской» конкуренцией. «В целом достаточно недружественная деструктивная линия по постоянному ведению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики. К сожалению, это уже стало такой неотъемлемой частью несправедливой конкуренции, ничем не прикрытой, рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона»,- сказал Песков журналистам во время пресс-колла 21 октября. Он отметил, что эта «деструктивная линия» продолжается не первый год и вредит отношениям между Россией и США.

По мнению эксперта по энергетике Бориса Марцинкевича, санкции против европейских компаний, которые дооборудуют суда, принимающие участие в строительстве газопровода «Северный поток 2», введены слишком поздно.

«Вероятнее всего эти работы уже завершены, потому что "Академик Черский" перебазировался уже в порт Калиннинграда, идет срабатывание с судами обслуживания. Так что хорошо, что они вспомнили про эти санкции достаточно поздно», — сказал Марцинкевич.

Он отметил, что санкции введены 20 октября, и дано 30 дней на завершение всех работ. По его мнению, этого вполне достаточно для завершения проекта. «Мы успели», — сказал эксперт.

«Северный поток - 2»: Польша хочет оштрафовать «Газпром» на 7,6 миллиардов, ЕС в недоумении, а ФРГ поддерживает проект © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Согласно заявлению Госдепа, ведомство готово «использовать весь спектр санкционных мер, чтобы остановить строительство» газопровода. Ожидается, что в конце нынешнего года в законопроект об оборонном бюджете США также будет включен дополнительный, наиболее жесткий, пакет санкций в отношении СП-2.

«Отравление Навального» развернуло новую дискуссию о будущем «Северного потока-2». Но ввиду того, что проект уже почти завершен и в него вложено около 8 млрд евро, возникают сомнения, что страны прекратят сотрудничество. Сторонники газопровода заявляют о том, что остановка проекта изрядно повредит репутации Европы как стабильного партнера для инвестиций и приведет к повышению цен на газ для потребителей.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас уверен в том, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен. Об этом он 17 октября заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland. «Я исхожу из того, что «Северный поток — 2» будет достроен до конца. Вопрос — когда», — сказал он. Касаясь критики проекта со стороны Вашингтона, Маас отметил, что «о нашей энергетической политике и энергоснабжении мы принимаем решения здесь — в Европе». «Мы ведь не подвергаем критике то, что Соединенные Штаты в минувшем году более чем в два раза увеличили импорт нефти из России и сейчас являются вторым по объемам импортером российской тяжёлой нефти», — заметил германский министр. «США пользуются своим правом проводить самостоятельную энергетическую политику. Мы поступаем так же», — подытожил Маас.

24 страны Европейского Союза подписали ноту протеста против вмешательства США в ход строительства газопровода «Северный поток-2». В начала сентября германский канцлер Ангела Меркель заявила, что Берлин исполнен решимости помочь завершить строительство российского газопровода «Северный поток-2».