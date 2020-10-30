Это мое дело. Лукашенко решил незаконно вооружать народных дружинников

Судя по всему, государство в Белоруссии вскоре утратит монополию на насилие, которая перейдет к вооруженным «общественным формированиям». Парадоксально, что инициатива этого исходит как раз от представителей государства

«С этого дня в Минске начинают действовать те самые народные дружины. То есть два крепких мужика и к ним в помощь один милиционер. Своего рода инициатива с мест. Слишком уж достали молодчики, которые перекрывают дороги и жгут покрышки. Вообще, почему-то считают, что именно они — хозяева минских улиц», — сообщил вечером 18 октября государственный телеканал СТБ.

Уже 19 октября материал о формирующихся дружинах выдал телеканал ОНТ. Следующий материал появился там же 25 октября.

29 октября эту не вполне ясную инициативу (добровольные дружины — именно так, а не «народные дружины» их именует закон — существуют в стране с 2003 года) решил конкретизировать Александр Лукашенко: «Нам надо не формальной сделать работу народных дружин. Они начали работать, но еще в полную силу не развернулись… Они в конце концов должны встрепенуться и защищать… Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев… Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь».

О том, что набор в дружины действительно начался, свидетельствует ряд заявлений, поступивших в начале двадцатых чисел октября в редакцию популярнейшего белорусского интернет-медиа TUT.by. По этим данным, формирование таких отрядов инициировано и при школах, и на предприятиях.

Самое интересное то, что, согласно действующему законодательству Республики Беларусь, участники добровольных дружин не имеют права ни носить, ни применять какое-либо оружие.

Процитирую Закон Республики Беларусь №214-З от 26 июня 2003 года «Об участии граждан в охране правопорядка»: «Член добровольной дружины при выполнении функций по участию в охране правопорядка имеет право:…осуществлять действия по пресечению правонарушений, задержанию и передаче в правоохранительные органы лиц, совершивших правонарушения;…применять к правонарушителям физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом» (гл. 17).

При этом в законе специально отмечено: «Гражданам, принимающим участие в охране правопорядка, запрещается:…осуществлять деятельность, отнесенную законодательством Республики Беларусь к компетенции органов прокуратуры, Следственного комитета Республики Беларусь, органов государственной безопасности, внутренних дел, финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее — правоохранительные органы), органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов пограничной службы Республики Беларусь, других государственных воинских формирований и военизированных организаций, если иное не предусмотрено настоящим Законом и другими законодательными актами».

То есть не то что носить и применять оружие, как сотрудники правоохранительных органов, но даже проверять документы, осуществлять обыск граждан или транспортных средств дружинники не имеют права, а могут лишь помогать в этом силовикам.

По сути основной функционал членов добровольных дружин что в Белоруссии, что в России (где автор сам был несколько лет дружинником) — это участие в патрулировании улиц вместе с сотрудниками районных управлений внутренних дел, а также формирование дополнительных шеренг оцепления на массовых мероприятиях.

Опять же можно заглянуть на страницы официозной белорусской прессы, например, газеты «Советская Беларусь». Например, материал «Участковый и его команда» от 19 мая 2016 года: «"Задерживать нарушителей без милиции мы не имеем права", — о том, почему в паре с дружинником всегда работает сотрудник в форме, рассказывает (член добровольной дружины от завода «Атлант». — Авт.) Марина Толстая».

По факту законодательство начали нарушать уже давно, поскольку в законе не прописано применение спецсредств. Например, 23 февраля 2019 года одетые в камуфляжные штаны и берцы участники Молодежных отрядов охраны правопорядка (МООП), действующих с 2004 года при Белорусском республиканском союзе молодежи (БРСМ), патрулировали улицы Гродно с резиновыми дубинками. Александр Лукашенко: кто он © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Правда, тогда «комсомольцы» поспешили откреститься от подобных действий. «Ребятам с дубинками нельзя ходить по городу, их им не дают, это была личная инициатива, — заявил журналистам первый секретарь гродненского обкома БРСМ Павел Мархалюк. — Молодые ребята не до конца понимали, как правильно выразить свое участие в правоохранительных органах. Мы будем работать с ними и подробно все объясним».

Правда, в таком случае непонятно, где дружинники взяли спецсредства, имеющиеся на вооружении бойцов МВД. Хотя, учитывая регулярное посещение бойцами (именно так они официально именуются) МООП учреждений МВД для «ознакомления с материально-технической базой», включая боевую амуницию и спецсредства и даже «плановую учебу на базе районных управлений МВД», этот вопрос является риторическим…

Интересно, что с 19 октября, как раз с началом кампании о дружинах на госТВ, отделения БРСМ развернули через соцсети активный набор в МООП, причем демонстрируя униформу данных отрядов — черные футболки с квадратной «рамкой» на спине и надписью шрифтом, совпадающем с ОМОНовским, — откровенно стилизованной под ту, которую носят сотрудники силовых структур. Имеются в ассортименте участников МООП и черные куртки с аналогичными надписями на спине, также стилизованные под ОМОНовские.

В целом же нельзя не отметить, что униформа членов МООП вообще унифицирована с милицейской настолько, что внешне их даже сложно различить.

Конечно, МООП не выглядят серьезной силой, да и скорее всего реально существующей. Еще пару лет назад руководство БРСМ официально отчитывалось о 2,5 тыс. участников МООП только в одном Минске, однако по факту из них сейчас на улицах не видно никого. Лучше быть диктатором, чем голубым. Астрологический потрет Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Гораздо более серьезной выглядит идея вооружения набираемых в дружины бывших военнослужащих, включая участников вооруженных конфликтов. Ведь правового статуса у такого рода вооруженных формирований попросту не существует.

Впрочем, вопросы соблюдения законодательства Лукашенко не слишком занимают, о чем он заявил на том же заседании 29 октября, где призвал к вооружению дружинников: «Сегодня я читаю обзоры: ах, Лукашенко отдал команду работать (силовикам. — Авт.) в прошлое воскресенье в сумерках, как я говорил, в спальных районах. Слушайте, я на то и главнокомандующий. Я какой закон нарушил? Это мое дело». То есть, по его логике, раз он является Верховным главнокомандующим, то он сам себе закон.

Такие вот правила.