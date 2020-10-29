В четверг, 29 октября, президент Украины Владимир Зеленский экстренно созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны. Причиной этого послужило решение Конституционного суда

В четверг, 29 октября, президент Украины Владимир Зеленский экстренно созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны страны.

«Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны», — говорилось в сообщении Офиса президента. Судебная власть и коррупция в Украине: борьба началась © СС0, Pixabay

В том же сообщении указывалось, что в «последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора на Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой формы непрозрачности в государственном управлении.

«Это недопустимо», — подчеркивалось в сообщении ОП.

Также в этом сообщении цитировался и сам президент.

«Сокрушающие удары, которые наносятся достижениям страны в сфере борьбы эффективного противодействия коррупции на Украине, не могут оставаться вне внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решениям отдельных субъектов, действия которых становятся все более общественно опасными», — заявил Зеленский.

В сообщении ОП также отмечалась необходимость подготовки законопроектов, которые в дальнейшем предотвратят возникновение подобных кризисных ситуаций.

Речь о решении Конституционного суда Украины от 27 октября, согласно которому значительная часть норм закона «О предотвращении коррупции» признавалась не соответствующей Конституции. Так, одной из них стала норма об электронных декларациях чиновников, которые должны обнародовать на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Кроме того, неконституционными признали нормы о полномочиях НАПК получать, проверять, обнародовать декларации, мониторить образ жизни субъектов декларирования, а также положение о мерах финансового контроля.

Также суд признал неконституционными нормы об обеспечении мероприятий по привлечению к ответственности лиц, совершивших коррупционные преступления.

На Украине это решение вызвало бурю негодования.

И вся американская рать

В НАПК обвинили Конституционный суд в принятии решения в «собственных интересах». Как отметили в агентстве, НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации двух судей Конституционного суда — Ирины Завгородней и Сергея Головатого.

«Это свидетельствует о наличии у Ирины Завгородней и Сергея Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения. Закон запрещает судьям участвовать по делу в таких условиях», — говорилось в заявлении НАПК. Зеленский недоволен борьбой с коррупцией на Украине © пресс-служба президента Украины

В том же заявлении указывалось, что в декларации Головатого за 2019 год обнаружили 3,6 млн грн (около 10,05 млн руб. — Ред.) недостоверных сведений, а в декларации Завгородней за 2018 год — недостоверных сведений на 615 тыс. грн (около 1,7 млн руб. — Ред.), в декларации за 2019 год — 754 тыс. грн (около 2,1 млн руб. — Ред.).

«Рассмотрение этими судьями дела ставит под вопрос объективность решения Конституционного суда. И это в то время, когда речь идет о деле, от которого зависит будущее Украины, её восприятии на международном уровне, доступе украинцев к правде о жизни должностных лиц», — заявил глава НАПК Александр Новиков.

Кроме того, в НАПК заявили, что ранее агентство во время проверки ежегодных деклараций судьи Владимира Мойсика установило использование заведомого поддельного документа.

Раскритиковала решение суда и парламентская оппозиция.

«Первое, что должны были сделать избранные депутаты всех местных советов и мэры, — это подать е-декларации. Но им сделали поистине царский подарок, теперь декларации закрыты для общественности, их невозможно контролировать и отслеживать. Децентрализация оставляет на местах серьёзные ресурсы, миллиарды гривен, которые распределять будут именно депутаты местных советов. Но теперь никакого контроля, не выйдет ли так, что кто-то заедет в городской совет на «Ланосе», а выедет на «Мерседесе», — заявила член «Европейской солидарности», народный депутат Ирина Геращенко.

НАПК — одно из звеньев создаваемой на Украине американцами антикоррупционной вертикали, а «Европейская солидарность» — одна из самых проамериканских политсил в стране. Её лидер — пятый президент Украины Пётр Порошенко прославился в том числе и своей лестью в разговорах с экс-вице-президентом США Джо Байденом. Конституционный суд Украины нанес мощный удар по отношениям Киева с Западом — Кулеба © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом многие указывают, те нормы, которые встревожили и Зеленского, и его политических противников, и НАПК, сами по себе вызывали вопросы в то время, когда их принимали. В то же время создаваемая под контролем США антикоррупционная вертикаль при помощи этих и других норм делала украинскую элиту более управляемой и послушной воле Запада.

Что будет дальше?

Украинцев начали пугать приостановкой безвиза из-за решения КСУ. Об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого, сообщило издание «Европейская правда».

«Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No 13-р / 2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима», — говорится в письме.

Одним из официальных триггеров для запуска механизма приостановления действия безвиза является отход государства от критериев, в результате выполнения которых был введен безвизовый режим, напомнило издание.

Некоторые политологи не верят в то, что подобное вообще возможно, а информацию о приостановке безвиза считают манипуляцией.

«Как работают манипуляции — на тему отмены так называемого «безвиза». Посол Украины в ЕС написал вице-премьеру Украины письмо где поделился неофициальным мнением. Своим. На эту тему. Письмо «случайно» оказалось в распоряжении одного сайта. Вуаля — можно писать алармиские заголовки про отмену безвиза типа цитирую — «В ЕС считают решение КС основанием для приостановления безвиза», — указывает украинский политолог Алексей Якубин.

Тем не менее украинское общество встревожено. А наиболее радикальная его часть призывает к протестам.

Предварительно митинг под зданием Конституционного суда назначили на пятницу 30 октября. Но уже есть те, кто призывает не медлить с протестами.

«Честно, не понял, почему протест под Конституционным судом назначен на пятницу, можно было и вчера и сегодня. Но это тот случай, когда все туда должны прийти. Потому что набор свиней в Конституционном суде реально бьёт по государству. Это нельзя стерпеть.Конституционный суд в нашей системе устроен так, что даже уволить судью по указанным в Конституции причинам могут только сами судьи и то если наберётся две трети голосов от конституционного состава суда. А не наберётся — так они могут писать что угодно в своих решениях. Так не должно быть <…> В лучшем случае, Конституционный суд должен быть ликвидирован после всего, что они понаписывали», — указал украинский журналист Дмитрий Литвин.

Однако борьба с Конституционным судом для противников Зеленского может окончиться неожиданно. Судя по заявлениям властей о готовящемся принятии законопроектов, которые сделают подобные эксцессы невозможными, «Слуги народа» могут всерьёз ограничить независимость судов. Это упрочит пошатнувшуюся власть Зеленского и может стать прологом к введению на Украине диктатуры.