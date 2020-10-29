Самые популярные среди легальных и нелегальных мигрантов страны – Франция, Испания, Германия: мусульман там до 10 процентов населения

Во французском Авиньоне в четверг неизвестный напал с ножом на полицейских, выкрикивая «Аллаху Акбар!» Его застрелили, сообщает телеканал Europe 1.

В другом городе Франции, Ницце, в этот же день неизвестный с ножом устроил резню прямо в базилике Нотр-Дам-де-Нис. Об этом мэр города Кристиан Эстрози сообщил на своей странице в Twitter.

Он указал, что в общей сложности террористическая атака привела к трем жертвам. Два человека при этом скончались непосредственно в церкви. При нападении одну женщину обезглавили. Террорист при задержании кричал: «Аллаху Акбар». В настоящее время он находится в больнице.

«Пришло время Франции освободиться от соблюдения законов мира, чтобы окончательно искоренить исламофашизм на нашей территории», — сказал мэр. Ранее власти города объявили убийство людей возле церкви и внутри нее терактом. Именно на это указывают все факты, отметил Эстрози. «Ницца заплатила слишком высокую цену, как и вся наша страна в последние годы», — отметил мэр, призвав жителей города сплотиться.

Две недели назад в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, получивший во Франции статус беженца, подкараулил преподавателя Самуэля Пати у колледжа, убил его и отрезал ему голову. Позже террориста застрелили. Известно, что Анзоров напал на учителя, узнав, что тот показал детям карикатуру на пророка Мухаммеда, послужившие в 2015 году причиной теракта в редакции журнала Charlie Hebdo.

Пати посмертно наградили орденом Почетного легиона, а в городах Франции несколько тысяч человек вышли на акции памяти учителя. Во время акции в Монпелье и Тулузе на правительственные здания спроецировали те самые карикатуры, показанные учителем на уроке. Андрей Серенко: Радикальный ислам — проблема глобальная и явно недооцененная © предоставлено Андреем Серенко

22 октября во время церемонии прощания с учителем, прошедшей в Сорбонне, президент Эмманюэль Макрон объявил об усилении борьбы с радикальным исламизмом. «Самуэля Пати убили, потому что исламисты хотят нашего будущего и знают, что с такими тихими героями, как он, его никогда не будет (…) Мы не откажемся от карикатур, рисунков, даже если другие откажутся. Мы предоставим все возможности, которыми Республика обязана всей своей молодежи, без какой-либо дискриминации», — сказал Макрон.

Французский президент и раньше вставал на сторону светских ценностей. Так, за две недели до убийства Пати он выступил с речью, в которой призвал бороться с проявлением радикального ислама в школах, госучреждениях и мечетях, а также объявил о строительстве «просвещенного ислама» в стране.

С наиболее жесткой реакций на слова Макрона выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сначала он посоветовал французскому коллеге «лечить психические расстройства», а затем призвал жителей страны бойкотировать товары французского производства.

«Те, кто покрывает нападки на мусульман, являются продолжателями идей нацизма и фашизма. Быть мусульманином на Западе, исповедовать свою религию становится почти невозможным», — сказал турецкий лидер. В ответ Елисейский дворец заявил о недопустимости подобных высказываний, и страна временно отозвала своего посла в Анкаре. 100 млрд евро дополнительно направят на восстановление экономики Франции – Макрон © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Бойкот Франции поддержали многие исламские страны — французские товары сняли с продажи в некоторых магазинах в Кувейте, Иордании и Катаре.

Организация исламского сотрудничества выразила сожаление по поводу «слов определенных французских официальных лиц, которые могут нанести ущерб франко-мусульманским отношениям».

Позиция президента Франции в отношении карикатур на пророка Мухаммеда является глупой. Такое мнение высказал в среду в Twitter руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи. «Молодежь Франции, спросите своего президента, почему он поддерживает оскорбления посланника Бога во имя свободы слова?— заявил он. — Не является ли этот глупый поступок оскорблением людей, которые его избрали?".

При этом, по словам Хаменеи, во Франции преступлением является сомнение в Холокосте. «Почему любого, кто высказывает подобные сомнения, сажают в тюрьму, в то время как оскорбление пророка разрешено», — добавил он.

Франция проигрывает битву против исламизма, однако правительство продолжает бездействовать, констатирует в интервью Le Figaro французский сенатор Брюно Ретайо. Как отмечает политик, для борьбы с радикальным исламом необходимы решительные меры, в том числе, ужесточение иммиграционных правил. Именно массовая иммиграция и отказ множества мусульман от ассимиляции во французском обществе стали благодатной почвой для подъёма исламизма в стране, подчёркивает собеседник издания. Эрдоган: авантюры и перспективы © AP, Turkish Presidency via AP

Следует отказаться от возвращения на родину французских джихадистов и выдворить из страны 4 тыс. иностранцев, находящихся в картотеке спецслужб из-за своих радикальных взглядов. Кроме того, требуется восстановить контроль над городскими районами, находящимися под контролем исламистов. Наконец, необходимо положить конец миграционному беспорядку.

Последние три теракта во Франции были совершены иностранцами: суданским беженцем, зарезавшим семь человек в Роман-сюр-Изер, пакистанцем, притворявшимся несовершеннолетним и устроившим теракт перед бывшим зданием редакции Charlie Hebdo, и чеченцем из Конфлан-Сент-Онорин, напоминает сенатор. «Бороться с последствиями, не справляясь с причинами, значит обречь себя на бессилие», — предупреждает собеседник газеты. По его убеждению, массовая иммиграция — это почва, в которой укоренился политический ислам, а отказ от ассимиляции — питательная среда.

С точки зрения политика, поразительно, что условия приема иностранцев во Франции самые выгодные в Европе. «Меньше иммиграции и больше ассимиляции: вот две дамбы, которые мы должны поднять против исламистского прилива», — призывает сенатор. Для этого он предлагает свести к минимуму практику воссоединение семей, ужесточить условия доступа к французскому гражданству и предоставить государству инструменты для депортации иностранцев.

Тем не менее, доля мусульманского населения в Европе продолжает расти. Объяснение найти не сложно — уровень жизни во многих мусульманских странах не улучшается, вот и стремятся люди к светлому европейскому будущему. Ищенко ответил на вопрос, правда ли мигранты через 50 лет захватят Европу © РИА Новости, Сергей Строителев | Перейти в фотобанк

К примеру, в Португалии граждан-мусульман менее 1%. А все из-за того, что это она не является иммиграционной страной, только 7,5 процента населения являются иностранцами. Ну и самое главное, это бедная страна, а иммигранты не идут в бедные страны.

Самые популярные страны — Франция, Испания, Германия; мусульман здесь до 10 процентов. Самые непопулярные — Финляндия и Исландия.

Между тем стало известно, что Франция с 2024 года перестанет принимать у себя «командированных» имамов из-за рубежа. Такие кадры обычно поставляют арабские страны и Турция. Помимо этого, в Париже решили не допускать иностранного финансирования исламских религиозных объектов. Президент Макрон решил таким образом «противостоять исламистскому сепаратизму» внутри французского общества.

Ежегодно в страну из-за рубежа приезжают 300 имамов, при этом зачастую они знают только свой родной язык. В основном речь идет о проповедниках из Турции, Алжира, Туниса и Марокко.

Французские власти не знают, о чем они говорят в своих проповедях. Судя по числу радикально настроенных исламистов, которые появляются во Франции, которые уехали воевать в Сирию, их немало. С учетом терактов, которые были в стране, такие вопросы волнуют страну.

Теперь Франция намерена готовить своих имамов, которые говорят по-французски и смогут прививать ценности, которые исповедует Республика.

Макрон также заявил, что необходимо лучше контролировать, откуда поступают деньги на строительство и работу религиозных объектов. По своим дипломатическим каналам Франция в последние годы неоднократно просила арабские страны перестать финансировать строительство мечетей или же делать это более прозрачными путями. Это решение вызвало недовольство многих мусульман. Они уверены, что в таком случае их объединения попросту останутся без средств. Мигранты, протесты и неразгаданная загадка Трампа – западные СМИ пытаются объяснить необъяснимое © AP, Julian Rettig/dpa

Глава государства уверен, что радикальный ислам угрожает стабильности Франции. Образовываются коммуны, и целые городские районы пытаются превратить в зоны, живущие по законам шариата. Туда начинают стягиваться радикалы, меняя в целом всю структуру населения. Некоторые французские кварталы превратились в гетто со своими законами, и даже полицейские боятся совать туда нос.

Французские мусульмане — приверженцы традиционного ислама — в целом поддерживают инициативы главы государства. Однако недавние опросы подсветили крайне противоречивую картину «интеграции» мигрантов и их детей в местное общество — 74% молодых мусульман считают, что законы шариата выше законов Франции. А около половины убеждены в том, что ислам не может совмещаться с ценностями французского общества.