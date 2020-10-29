22 октября Госдеп США «повернул внешнюю политику в социальное консервативное русло», подписав с 32 странами мира декларацию против абортов

Польский Халифат запретил аборты © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«Репродуктивные хулиганы»

Соавторами «Декларации Женевского консенсуса» стали Соединенные Штаты, Египет, Уганда, Бразилия, Венгрия и Индонезия, т.е. те страны, во власти которых находятся т.н. консервативные силы. В США — понятно, в Египте — военные генерала Ас-Сиси, в Уганде президент Мусевени, занимающий свой пост 34 года подряд, в Бразилии — открытый фашист Болсонару, в Венгрии — христианские демократы и националисты, в Индонезии — полурелигиозная ДПИ(б). Всего декларацию подписали 32 страны, среди которых Гана, Гаити, Ирак, Нигерия, Саудовская Аравия и Польша. В плане демократии в том виде, в котором ее продвигают американцы, набор государств, прямо скажем, так себе. Что же объединило такую странную солянку?

В документе указано, что страны подтверждают «важнейший приоритет защиты права на жизнь» и объединяются ради укрепления здоровья женщин и «силы семьи».

Вроде бы очень даже хорошо. Но все же некоторые сомнения вызывает, скажем, Саудовская Аравия, которая провозглашает «неотъемлемое достоинство и ценность человеческой личности» утверждает, что «все равны перед законом», что «права человека женщин являются неотъемлемой и неделимой частью всех прав человека и основных свобод», что «женщины и девочки должны иметь равный доступ к качественному образованию, экономическим ресурсам и участию в политической жизни». Создается такое впечатление, что в Аравии либо незаметно для всего остального мира произошла революция, либо шейхи перед подписание декларации знатно покурили гашиш. А Жаир Болсонару, похоже, пожевал листья коки, поскольку очень тяжело представить, что он, находясь в здравом рассудке, мог предложить бразильским индейцам равный доступ к участию в политической жизни.

Манчук: На Украине готовятся фактически запретить аборты © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

И вот здесь начинаются вопросы. Одно дело, как пишут в данном документе, «не продвигать аборт как метод планирования семьи», и совсем другое — запретить право на аборт и отказаться от госфинансирования таких операций, даже если они требуются по медицинским показаниям. Не продвигать и запретить право — это две большие разницы. Это как не продвигать разводы и запретить право на разводы. Или как не пропагандировать сепаратизм и запретить право наций на самоопределение. Кроме того, что значит «в соответствии со своим законодательством», если это законодательство, скажем, шариат?

Как отреагировали на декларацию в мире?



«Под руководством президента Трампа Соединенные Штаты всегда и везде защищали достоинство человеческой жизни», — заявил Майк Помпео. И дадее: «Он сделал это, как ни один другой президент в истории. Мы организовали беспрецедентную защиту нерожденных детей за рубежом».

От такой наглости, честно говоря, аж дух перехватывает. Но госсекретарю положено такое говорить. А вот президент организации «Латинское партнерство для консервативных принципов» Альфонсо Агилар поразил еще больше, сказав: «Президент Трамп выступает за защиту жизни в Америке, как никакой другой президент в истории».

Директор Фонда святителя Григория Богослова: Мы или за аборты, или за традиционные ценности © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк Гуайдо вообще говорить бессмысленно. Впрочем, в мире спектакля декларации становятся важнее поступков.

В старой Европе декларацию осудили. Также обеспокоенность выразил сенатор от Демпартии США доктор медицинских наук Бен Кардин, сказав, что такие действия США «подорвут права миллионов». Правда здравость подобных рассуждений он тут же перечеркнул заявлением: «К счастью, однополые браки […] остаются законными в Соединенных Штатах». Все прямо счастливы за американских гомосексуалистов. Такое впечатление, что право геев заключать официальные браки и право женщин на аборт по медицинским соображениям — это одно и то же. Но это Демпартия. Заявление ее члена столь же опереточно, как и слова Помпео о Трампе — защитнике нерожденных детей.

В рабочей группе УВКПЧ ООН по репродуктивному здоровью и правам женщин Женевскую декларацию назвали «фарсовым документом без каких-либо правовых оснований», который подписали «репродуктивные хулиганы».

Как по-польски «армия, мова, вира»?

И все-таки это только заявление о намерениях. Но вот подписавшая декларацию Польша воплотила ее в жизнь. 22 октября, прямо в день подписания Женевской декларации, Конституционный суд Польши признал неконституционным аборт по медицинским показаниям. Прерывание беременности было запрещено в этой стране с 1993 года, но с рядом исключений — если есть необратимое нарушение развития плода или беременность наступила в результате изнасилования.

Теперь среди исключений осталось только изнасилование. Инициатором рассмотрения Верховным судом этого вопроса стала правящая партия «Право и справедливость» не без влияния католической церкви. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович написала в своем Twitter, что это «печальный день для прав женщин» и «сегодняшнее решение Конституционного суда означает аборты в подполье/за границей для тех, кто может себе это позволить, а также большие испытания для всех остальных».

С 23 октября по всей стране прокатились митинги и демонстрации под лозунгами: «Это война» и «Wypierdalać!», т.е. «гэть!» президенту Дуде и правящей партии Качиньского. Во главе протеста закономерно встали феминистские организации, но, судя по масштабам, ими все, конечно, не ограничивается. Протестующие назвали Польшу «первым халифатом Европы», который «погружается в средневековье» и в нескольких случаях заходили в костелы с транспарантами и срывали мессы.

Истинное недовольство католической церковью, естественно, оказалось связанным не с «погружением в средневековье», а с самыми настоящими материальными интересами. Среди протестующих объяснили, что запрет абортов позволит ксендзам получать большие прибыли. Детей-инвалидов, которых родители оставят в роддомах, будут передавать на пожизненное попечение церковным организациям, которые в свою очередь получат дотации от государства и наверняка пожертвования от родителей и просто неравнодушных граждан.

Так что здесь, как и в разглагольствованиях Помпео о Трампе — защитнике традиционных ценностей, за лозунгами и красивыми фразами о том, что нельзя убивать детей (в материнском чреве), скрываются финансовые калькуляции.

В Киеве 8 марта феминистки пересеклись с националистами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На следующий день Качиньский публично назвал протестующих «преступниками» и призвал защищать церкви. Провластные СМИ заявили, что протест рукотворен и тщательно координируется из мэрии Варшавы, где уличные активисты якобы и прошли подготовку. Так прямо и хочется спросить у польских придворных журналистов, а в Белоруссии «народ» восстал против «тирана» или уличные акции тоже инспирированы темными силами? А на Украине что было? У вас все наоборот, это серьезно?

Кстати, о варшавской мэрии. Возглавляет ее никто иной, как Рафал Тшасковский, проевропейский «либерал», который проиграл на прошлых президентских выборах проамериканскому «консерватору» Дуде. Так вот, это Рафал 28 октября запретил в столице митинг «патриотических сил», поскольку они подали официальную заявку на его проведение, а во время эпидемии коронавируса все массовые мероприятия запрещены. Почему не запретили выступления протестующих? А так они несанкционированные, как их запретишь? Выходит, что мэр Варшавы действительно подыгрывает активистам, что, впрочем, прямо не доказывает его координирующую роль в протестах.

Показательным является и международный скандал, организованный главой Ассоциации немецкого меньшинства в Гданьске Роландом Хау.

«Глядя на то, что сейчас происходит на нашем примере, у меня возникает вопрос: действительно ли вы в своем некритическом патриотизме все еще хотите господства Варшавы, а точнее ее района Жолибож, над нашим общим городом Гданьск?», — написал он на своей странице в соцсети.

Для понимания, Гданьск, это бывший немецкий город Данциг, который Польша получила в результате передела Европы после Второй мировой войны. Немцы — самое большое нацменьшинство в Польше. В варшавском районе Жолибож живет Ярослав Качиньский. Так что призрак Гданьской народной республики прямо-таки замаячил на горизонте. В правящей партии «Право и справедливость» назвали слова Хау призывом к сепаратизму и потребовали публичного осуждения от посла Германии Арндта фон Лорингховена.

«То, к чему призывает Хау, является зловещим эхом антипольской политики и предрассудков немцев, от которых этот народ якобы навсегда отказался», — заявил депутат Каспер Плажиньский.

Противостояние дошло даже до такого украинского народного развлечения, как драки в парламенте. 27 октября оппозиционные депутаты от Левых и «Гражданской платформы» прибыли в сейм в черных масках с символикой, напоминающей значки Гитлерюгенда и СС.

«Это война, и вы проиграете эту войну», — обратились они к Качиньскому по поводу права на аборты. Затем депутат от Левых Джоанна Шеринг-Вильгус подала ходатайство о внесении законопроекта касательно либерализации доступа к абортам и начались драки.

Провластные СМИ кричат, что протесты — дело рук леваков-ненавистников «армии, мовы, виры», протестующие называют власть фашистами и ССовцами. Все как положено, лишь бы не решать проблему по существу.

А по существу решить ее в рамках существующей экономической системы невозможно. И дело совсем не в том, консервативное правительство или либеральное. Дело в том, что оно буржуазное. Это значит, что у одних граждан всегда будут средства, чтобы рожать, воспитывать, обучать, лечить и выпускать сколько угодно детей не на улицы, а на хорошие должности в офисах А у других не будет ничего.

Это один момент. А другой заключается в том, что во время кризиса разные группы буржуазии пожирают друг друга, чтобы владеть уменьшившимся куском пирога. Вот и сталкиваются теперь проамериканские группы в Польше с проевропейскими. А лозунги? А лозунги могут быть какими угодно. Почему бы на этот раз не «традиционные ценности» против «феминизма»? Хотя, какие уж там традиционные ценности в католической церкви после недавних заявлений Папы Римского об однополых браках и геях-«божьих детях»?

Разделяй и властвуй

Аборт — это убийство. Правда тут сразу же начинаются разговоры о том, в какой момент плод в утробе еще не человек, а в какой — уже человек. Дискуссия настолько же бесмыссленная, как и спор на тему, что было раньше — курица или яйцо. Единственный истинный ответ на этот вопрос диалектичен: яйцо и есть курица, только в неразвитом виде, а курица и есть яйцо, только в виде развитом. Поэтому конечно в философском смысле зародыш человека — это человек. А вот в юридическом, в плане конституционных прав, вряд ли, поскольку правами в государстве наделяется гражданин. Наделять гражданскими правами человека до рождения несколько абсурдно.

Польский Сейм блокировал запрет абортов © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Признавать право на аборты не то же самое, что толкать людей на такой поступок. Право означает всего лишь, что человек свободен в своем решении. Это свобода того же уровня как свобода слова, совести, вероисповедания и т.д. Другой вопрос, что можно пропагандировать сознательный отказ от абортов, объяснять, почему этого не надо делать. Но при этом сохраняя право на свободный выбор. Тем более в светском государстве.

Одни пропагандируют ЛГБТ и чайлд-фри, другие — шариат или домострой. Остроносочники и тупоносочники из «Путешествий Гулливера», ей богу. А кто они вместе? Крупная буржуазия, собственники и топ-менеджмент международных монополий, ТНК, в интересах которых действуют все без исключения правительства капиталистических государств, поскольку по факту имеющийся имущественный ценз позволяет даже при самых кристально честных выборах избираться исключительно представителям именно этой социальной группы.

И конечно ради повышения своих рейтингов гораздо проще столкнуть лбами по совершенно надуманной безумной теме мусульман и христиан, верующих и атеистов, черных и белых, армян и азербайджанцев, сторонников абортов и их противников. Что угодно, лишь бы люди не осознали, что мир разделен не на Black Lives Matter и White Power, а на богатых и бедных, на сытых и голодных, которые друг друга, как известно, не разумеют.

От болезни до бедности. Вторая волна коронавируса накрыла Европу © REUTERS, Simon Dawson

А когда каждое «завтра» стабильно хуже, когда родителю приходится круглосуточно впахивать, чтобы накормить ребенка, а дедушке с бабушкой повысили пенсионный возраст так, что им тоже надо работать и они не могут сидеть с малышом, когда нет ни времени, ни денег, чтобы научить ребенка чему-то большему, чем «слава Украине!» в школе или бандитскому рэпачку на улице, когда гораздо проще найти дозу, чем работу, когда единственная доступная при твоем уровне образования (а часто и для образованных) работа — это охранник в супермаркете, о каком запрете абортов вообще речь? Кто-то всерьез думает, что аборты исчезнут, если принять соответствующий закон? Давайте еще примем закон, запрещающий голодать (ведь правда, хорошо, чтобы никто не голодал), и будем привлекать к уголовной ответственности тех, у кого нет денег, чтобы купить еду.

Аборты, поскольку их мотивы никуда не исчезнут, просто перейдут в нелегальное поле, на «черный рынок», где смертность женщин обязательно повысится в разы. Это, не говоря о том, что некоторые юные мамаши, не представляя, что им дальше делать, будут рожать в подъездах и туалетах, а потом выбрасывать младенцев на улицу. Зато принявшие «антиабортный» закон парламентарии в лоснящихся костюмах и с такими же лоснящимися лицами будут гордо называть себя поборниками традиционных ценностей и борцами с бездуховностью.

В христианстве такая позиция называется фарисейством, а в политической теории — Divide et impera.

«Divide et impera, разделяй и властвуй, разделяй, и ты будешь царить, разделяй, и ты станешь богат; разделяй, и ты обманешь людей, и ты ослепишь их рассудок, и ты насмеешься над справедливостью», — писал в XIX веке французский экономист и философ Пьер Жозеф Прудон.