В среду, 28 октября, принял присягу премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров, а также новое правительство страны. В тот же день ряд оппозиционных партий выступили с требованиями к новой власти

В среду, 28 октября, принес присягу премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров.

Церемония состоялась в госрезиденции «Ала-Арча», где в тот же день проходило заседание Жогорку Кенеша.

«К вам на внеочередное рассмотрение поступили проекты законов, это экономические законы. Прошу вас сегодня рассмотреть их. Вы этим окажете правительству большую помощь», — обратился к парламентариям после присяги Жапаров. Экс-президент Киргизии Атамбаев объявил голодовку © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Также принесли присягу первый вице-премьер Артём Новиков, вице-премьер-министры Максат Мамытканов, Эльвира Сурабалдиева, Равшан Сабиров и другие члены правительства.

В тот же день оппозиционные партии «Мекен Ынтымагы», «Реформа», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш» и «Социал-демократы» вместе с рядом других партий и политических организаций создали общественно-политическое движение, которое назвали «Умут».

Как заявил глава партии «Мекен Ынтымагы» Темирбек Асанбеков, движение «Умут» выдвинуло ряд требований к и.о. президента премьер-министру Жапарову.

Как сообщило издание Sputnik Кыргызстан, от Жапарова потребовали провести «честные и свободные» парламентские выборы 20 декабря, подписать закон, снижающий избирательный порог, сумму залога и отменяющий форму №2, привлечь к ответственности глав Генпрокуратуры, МВД и ГКНБ, работавших в предвыборный период, прекратить давление и угрозы в отношении членов ЦИК.

Кроме того, в «Умут» подчеркнули, что киргизский парламент должен с истечением пятилетнего срока распуститься. С учётом того, что присягу депутаты шестого созыва Жогорку Кенеша принимали 28 октября 2015 года, фактически от парламента потребовали самороспуска.

Если власть не пойдёт навстречу, оппозиционеры пригрозили митингами.

Американский след?

Часть политиков, вошедших в «Умут» в Киргизии да и за её пределами, приобрели славу агентов влияния США. Среди откровенно проамериканских политсил указывают, к примеру, партию «Реформа», у которой в начале 2020 года полностью изменился состав. Лидером партии стала Рита Карасартова, глава одной из неправительственных организаций Киргизии, которые финансируются американскими фондами.

За полгода до этого — в мае 2019 года — Карасартова засветилась в одном из громких скандалов. Тогда в Киргизию приехали региональные координаторы Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy — NED) по Центральной Азии Спаска Гатзинска и Джозеф Белл. Этот фонд был создан в 1983 году Конгрессом США для «продвижения демократии». Парламент Киргизии снизил избирательный барьер для партий почти в два раза © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

«По инсайдерской информации помимо грантов, сотрудники института также занимаются спонсированием оппозиционных групп по всему миру и активно участвуют в информационных войнах. Чаще всего целями становятся Россия и ее интересы в других странах», — писал об этой встрече Информационно-аналитический центр МГУ.

Со ссылкой на местные СМИ он сообщал, что координаторы из США интересовались вопросами взаимодействия регионов Киргизии и действиями и позицией России в стране.

«Кроме того, на фотографиях, распространенных в интернете, Гатзинску и Белла можно увидеть на встречах с весьма заметными людьми Кыргызстана, среди которых политики и главы самых активных НПО республики. В частности, на опубликованных анонимным источникам фото, фигурируют: экс-депутат Жогорку Кенеша Равшан Жээнбеков, глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова, директор ОО «Институт общественного анализа» Рита Карасартова, адвокат Нурбек Токтакунов, член политсовета СДПК Адиль Турдукулов», — указывалось в публикации.

В этом списке примечательна и личность однофамильца бывшего киргизского президента — экс-депутата Жээнбекова, который имеет связи с «Реформой». Украинцы наверняка помнят, как на Майдане в декабре 2013 года со словами поддержки протестующих выступил мужчина в киргизском ак-колпаке. Это и был Жээнбеков. Позже, вспоминая о тех событиях, Жээнбеков заявил, что в Киеве не было никаких ультраправых.

«Ходит много разговоров о том, что против власти на Украине выступили в основном националисты и представители радикальных политических движений. Однако лично я никаких неофашистов и т.п. там не видел. На майдане собрались очень культурные и образованные люди, которые устали от авторитаризма на Украине», — отметил он в конце февраля 2014 года, когда на Украине уже произошёл госпереворот.

В том же выступлении он пригрозил киргизской власти «украинским вариантом». Примечательно, что ранее Жээнбеков также признавался в связях с членами партий «Удар» и «Батьківщина». Именно по их приглашению он и посетил Майдан. Кстати, в один и тот же день, что и сенатор США Джон Маккейн.

На встрече с Беллом и Гатзинска, во время которой, по данным некоторых СМИ, обсуждался даже сценарий госпереворота в Киргизии, Жээнбеков заявлял о том, что хочет стать премьер-министром Киргизии.

«Как показало наше расследование, Турдукулов и Жээнбеков уже проходили по делу о подготовке беспорядков в Киргизии в 2014 году. Вместе с группой других прозападных оппозиционных политиков они договаривались организовать в 2015-м беспорядки в Бишкеке, Таласе и Оше с целью сместить власть и добиться выхода страны из ЕAЭС и OДКБ. Замысел сорвался из-за того, что был раскрыт властями до реализации, и участники предпочли отказаться от задуманного, а заодно списать выделенные на работу деньги», — писало издание «Русская весна».

Позже его заключили под стражу из-за событий в Кой-Таше, однако в ходе беспорядков 5 октября протестующие смогли освободить Жээнбекова. Но до этого — во время пребывания за решёткой — Жээнбеков выступил с поддержкой «Реформы».

Примечательно также, что одновременно с созданием «Умут» обострилась ситуация и с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым.

Подозрительные «социал-демократы»

В среду, 28 октября, стало известно также о переводе в колонию №47 экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Выборы в Киргизии перенесли: назван крайний срок © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

«Сейчас он потихоньку выходит из состояния голодовки. Давление было низкое, но уже стабилизировалось. В колонии №47 его будут лечить», — сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

Ранее — 26 октября — Атамбаев объявил голодовку.

«Мы просили перевести его в колонию №47, чтобы ему оказали медицинские услуги. Но его почему-то перевели в СИЗО-1. Причем поместили в подвальное помещение, где раньше содержали приговоренных к смертной казни. Там не работает канализация, двери в камеру открыты, лишь недавно подали отопление. Из-за условий содержания сегодня Алмаз Шаршенович объявил голодовку», — пояснял Слесарев.

В тот же день — понедельник 26 октября — в Киргизии в межгосударственный розыск объявили ещё одного видного социал-демократа — Сапара Исакова, который не вернулся в колонию к установленному времени. Исаков — бывший премьер-министр Киргизии, вхожий в ближний круг Атамбаева. Судьбоносный день: в Киргизии определяются с будущим страны © REUTERS, Vladimir Pirogov

В 2015 году сайт Wikileaks опубликовал секретную телеграмму, которую отправила в США в 2009 году бывшая тогда американским послом в Киргизии Татиана Гфеллер. В ней утверждалось, что Исаков (а тогда он был заведующим отделом внешних связей Аппарата правительства Киргизской Республики) делился с США конфиденциальной информацией, называл политику руководства Киргизии пророссийской, выступал против закрытия американской авиабазы. Рядом с фамилией Исакова стояла пометка, что это строго охраняемый источник американцев.

Остаётся добавить, что Исаков — член политсовета «Социал-демократов».

Подытоживая, можно отметить, что вряд ли в Киргизии в ближайшее время будет спокойно. Эта центральноазиатская республика занимает одну из ключевых позиций в регионе. Здесь сходятся интересы России, Китая и США. А значит, выборы — и парламентские, и президентские — будут проходить в весьма напряжённой атмосфере.