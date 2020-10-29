Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. В частности, статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. Об этом сообщило агентство Интерфакс Украина

По данным пресс-службы КСУ, решение было принято на основании представления 47 народных депутатов из «Оппозиционной платформы — За жизнь» и «За будущее».

Постоянная представительница Верховной Рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря назвала это решение незаконным.

«К сожалению, в связи с сегодняшним решением КСУ относительно антикоррупционного законодательства Украина рискует быть втянутой в грандиозный международный скандал. Решение было принято с вопиющими процессуальными нарушениями, о которых я сообщала ранее, и сомнительно по содержанию».

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«Подчеркиваем, что нет ни единого шанса остановить движение страны к максимальной прозрачности и добропорядочности в политике. К сожалению, в Украине все еще есть «бизнесмены от политики», которые не могут стерпеть, что образ их жизни, имущество и доходы должны быть под контролем, а значит — честными. Но, несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или в крайнем случае восстановлены. Никакого отступления в антикоррупционной работе не допускаем даже гипотетически. Ожидаем публикации полного текста решения Конституционного Суда по этому делу. Осознаем, что решения Конституционного Суда окончательные и не подлежат обжалованию. Но окончательным и не подлежащим обжалованию также является и стремление Украины к полноценному присоединению к европейским и евроатлантическим структурам. Неотъемлемой частью этого стремления является обязанность преодолеть коррупцию в Украине, сделав национальную политику чистой», — опубликовано на официальном сайте ОП. НАБУ встало на защиту своего главы Сытника © Facebook, Національне Антикорупційне Бюро України

Бывший народный депутат и юрист Николай Катеренчук считает, что антикоррупционные законы действительно были в свое время приняты с нарушениями и не соответствовали Основному закону. Неудивительно, что КСУ их отменил. Суд просто выполнил свою работу, без политики. «Принятие законов о е-декларировании, уголовной ответственности за незаконное обогащение были условиями получения безвиза, — написал в ФБ Катеренчук. — И когда наши предыдущие псевдоевроинтеграторы толкали парламент голосовать за эти законы, я их еще тогда предупреждал, что таким путем идти нельзя, потому что предлагаемые законы не соответствуют положениям Конституции Украины. Надо делать все по уму! Сначала надо было внести изменения в нашей Конституции, открыть ее для Лиссабонского соглашения (Конституции ЕС) и для принятия этих отмененных законов (а это можно было сделать в переходных положениях), а затем уже принимать законы о е-декларировании, уголовной ответственности за незаконное обогащение, конфискации и тому подобное. Тогда Конституционный суд Украины, который сегодня хотят сделать крайним, не принимал бы таких решений».

А вот журналист Юрий Бутусов считает, что такими решениями КСУ ставит крест на борьбе с коррупцией в стране.

«Решение Конституционного суда об отмене статьи 366 часть 1 — ответственность за незаконное декларирование — это сокрушительный удар по всей антикоррупционной системе Украины. Это означает, что обнуляется весь смысл внедрения электронных деклараций госслужащих и смысл работы Национального агентства по противодействию коррупции. У президента есть большинство в Верховой Раде — необходимо срочное принятие законопроекта о перезагрузке Конституционного суда. Ведь это судьи назначены при Порошенко, при Януковиче — почему же их там продолжает держать новая власть?» — спрашивает Бутусов.

А тем временем судьи Конституционного суда Украины в среду, 28 октября, заявили, что на них оказывается беспрецедентное давление, и обратились к президенту, премьер-министру и спикеру Верховной Рады с письмом.

«Конституционный Суд Украины на протяжении нескольких месяцев находится под постоянным давлением органов государственной власти, в частности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и некоторых политиков. Незаконное влияние оказывается как на отдельных судей Конституционного Суда Украины так и Суд в целом с целью остановки его работы, подрыва авторитета и потери общественного доверия. Официально заявляем, что вопреки попыткам отдельных лиц и политиков дестабилизировать работу органа конституционной юрисдикции Конституционный Суд Украины в своей работе будет руководствоваться Конституцией, Законом Украины «О Конституционном Суде Украины» и будет действовать исключительно в интересах украинского народа».

Так что, судя по всему, на Украине разворачивается новая борьба за суды. Информационная кампания уже началась.