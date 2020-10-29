Вашингтон готовит для главы государства Игоря Додона «белорусский сценарий»

В воскресенье, 1 ноября, в Молдавии пройдет первый тур президентских выборов, в котором примут участие занимающий пророссийскую позицию президент Игорь Додон, придерживающаяся прозападных взглядов экс-глава правительства Майя Санду и известный своими популистскими лозунгами Ренато Усатый — мэр города Бельцы с населением в полторы сотни тысяч человек.

Кандидатуру Майи Санду открыто поддерживают партнеры из Евросоюза, включая Христианско-демократический союз Германии — партию канцлера ФРГ Ангелы Меркель — и транснациональную Европейскую народную партию, отмечает польское интернет-издание wPolityce.

Интрига, разворачивающаяся в Молдавии, чрезвычайно любопытна. Она имеет отношение к свергнутому в прошлом году олигарху Владимиру Плахотнюку, который единолично управлял страной и на словах проводил антироссийскую политику, но фактически был связан тысячей нитей с разнообразными, чаще всего сомнительными (Плахотнюк сам фигура сомнительная), кругами на Украине. Говорилось, в частности, о его приятельских отношениях с Петром Порошенко.

Конец этому положили договоренности между Москвой (вице-премьером Дмитрием Козаком) и Западом: переговоры проходили в посольстве США в Кишиневе. Плахотнюку пришлось бежать из Молдавии. Какое-то время он находился в США, а в начале этого месяца появился в Турции, точнее, в Стамбуле, где его посетил Ренато Усатый. Наблюдатели полагают, что Плахотнюк, используя турецкую поддержку, хочет вернуться в игру. В свою очередь, Турция стремится стать независимым игроком в регионе, который важен для нее в стратегическом плане.

Избирательная кампания становится все более жесткой. Майя Санду публично обвинила президента Додона в том, что тот, беря пример с Белоруссии, собирается фальсифицировать результат выборов. Речь идет о том, что на территории РФ организовано 30 избирательных участков, где будут голосовать работающие в России молдаване. Там зарегистрировались уже 60 тысяч человек, что, по мнению оппозиции, выглядит подозрительно. Молдавия перед выборами президента: кто Украине не товарищ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В начале октября местный телеканал транслировал видеоконференцию Додона с президентом Владимиром Путиным. Последний сообщил, что Россия сформировала для Молдавии помощь в размере 0,5 млрд руб. на поддержку сельхозпредприятий. «По вашей просьбе мы сформировали необходимые денежные средства в виде гуманитарной помощи в общем объеме до полумиллиарда рублей, чтобы поставить вам для сельхозпредприятий, которые наиболее пострадали, дизельное топливо», — уточнил Путин.

Оппозиционные силы сочли это не только знаком, что Москва поддерживает одного кандидата, но и недвусмысленным сигналом, адресованным избирателям с пророссийскими взглядами, в том числе жителям Приднестровья, которые формально могут принимать участие в молдавских выборах.

Часть политических наблюдателей считает, что Додон намерен легализовать военное присутствие РФ в Молдавии, а также сделать из «плана Козака» для Приднестровья модель, при помощи которой можно было бы урегулировать конфликт на востоке Украины. В рамках такой модели государство стало бы федеративным образованием, то есть на практике в ключевых вопросах, связанных с геостратегической ориентацией и внешней политикой, пророссийский лагерь получил бы право вето.

Между тем ситуация в Молдавии становится все более драматичной: страна не справляется с продолжающей бушевать пандемией и переживает глубокий экономический кризис, вызванный засухой и тем, что в страну перестали поступать средства от работавших за границей молдаван. На конец октября количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 72 тысячи, а число смертей на 1 миллион жителей составило 620. Молдавия в изоляции: страна стала самой ковидоопасной в регионе, от нее все шарахаются – чем это грозит © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Из-за пандемии в Молдавию вернулись люди, которые работали за рубежом, в первую очередь в странах ЕС. Сейчас они проедают свои накопления, а количество безработных, которым приходится выплачивать пособия (денег на них у властей нет), увеличилось до 100 тысяч человек.

Первым осязаемым следствием проблем, возникших с государственными финансами, стали задержки в выплате зарплат работникам бюджетной сферы (в том числе врачам), пенсий и пособий, чего уже давно не случалось. Игорь Додон в этой ситуации обратился с призывом к руководству Италии, где работает больше всего молдаван, попросив пустить их обратно. Это, однако, не возымело действия.

Правительство Иона Кику обещало направить 100 миллионов евро, полученных в качестве кредита от Евросоюза, на компенсации для сельскохозяйственного сектора. Однако средств недостаточно, а заявления властей о том, что продовольственной безопасности ничто не угрожает, звучат не слишком убедительно. Тревогу вызывает перспектива роста цен на продукты питания.

В адрес Санду уже неоднократно звучала критика за упущения, допущенные ею на должности главы кабинета министров, которую глава ПДС исполняла с июля по октябрь 2019 года и была отстранена, получив вотум недоверия.

Лидер оппозиции призвала к повторению в Молдавии «белорусского сценария», указывая на то, что Додон, по ее мнению, отнюдь не случайно поздравил Александра Лукашенко с избранием одним из первых. Иными словами, на молдавском горизонте маячит новый майдан, новая цветная революция. Игорь Додон: кто он © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Между тем Центральная избирательная комиссия Молдавии 27 октября объявила о том, что мониторинг на президентских выборах 1 ноября будут осуществлять 1884 национальных наблюдателя и 309 международных представителей.

В ЦИК уточнили, что на открытых за рубежом избирательных участках было аккредитовано 77 наблюдателей от неправительственных организаций и дипломатических миссий, а также 156 наблюдателей, представленных конкурентами на выборах.

Наблюдатели на молдавских выборах имеют право способствовать проведению всех избирательных операций на всех собраниях избирательных органов, включая день выборов, не вмешиваясь в избирательный процесс или другие вопросы, а также информировать председателя избирательного органа о наблюдаемых нарушениях.

Наблюдатели также могут вести фото- и видеосъемку, уведомив об этом председателя участка и не подвергая риску тайну голосования.

22 октября ПАСЕ распространила пресс-релиз, в котором указала на то, что Парламентская ассамблея совета Европы не будет отправлять своих представителей для наблюдения за ходом президентских выборов в Молдавии. Формальным поводом для этого стала сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса. Президент Молдавии Додон готов испытать на себе российскую вакцину от COVID-19 © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

При этом ранее посол Евросоюза в Кишиневе Петер Михалко заявил, что данный электоральный процесс в республике не вызывает доверия у западных партнеров Молдавии. Таким образом, мониторинг ситуации в стране «на предмет соответствия европейским демократическим стандартам» будут осуществлять только эксперты Национального демократического института из США.

В предвыборном штабе действующего президента Молдавии выразили сожаление в связи с решением ПАСЕ не отправлять наблюдателей на выборы главы государства. Пресс-секретарь президентуры Людмила Мунтян добавила, что те, кто сколько-нибудь сомневается в корректности выборов, «должны быть здесь и наблюдать, чтобы убедиться в прозрачности и законности всех избирательных процессов. Чтобы затем не было вопросов и претензий по незнанию».

Нынешний глава государства еще до начала избирательной компании предупредил, что не будет участвовать в публичных дискуссиях с конкурентами, а сконцентрируется на встречах с гражданами. Санду также отказалась от дебатов с другими претендентами, сказав, что «не видит в этом смысла».

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон готовит «революционный» сценарий в Молдавии и настраивает оппозицию на организацию протестов, если победит нынешний президент Игорь Додон, лояльный по отношению к России.

США готовят такой сценарий в Молдавии перед президентскими выборами и уже начали реализовывать мероприятия по вмешательству в дела страны, заявил директор СВР. Он указал, что Вашингтон не устраивает действующий президент, который поддерживает «конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией». Нарышкин: США готовят «цветную революцию» в Молдавии © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«Оценивая шансы Додона на победу как предпочтительные, Госдепартамент США предписал своему посольству в Кишиневе заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций на случай его переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования. Аффилированные с американцами НПО и СМИ уже вбрасывают в информационное пространство фейки о планах властей прибегнуть к фальсификациям», — заявил директор СВР.

По его словам, работники посольства США «убеждают» молдавских силовиков не препятствовать возможным протестам и переходить на «сторону народа».

«Имеется информация о подготовке к выезду в Молдавию группы американских специалистов по «цветным революциям» с понятными задачами», — подчеркнул Нарышкин.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru