Победу в выборах на должность главы Подвысоцкой ОТГ (Объединенной территориальной громады) Голованевского района Кировоградской области празднует в своих охотничьих угодьях экс-депутат Украины, осужденный на 15 лет за умышленное убийство местного жителя, но уже вышедший на свободу и фактически оправданный Виктор Лозинский

Такой поворот событий удивил многих, но при этом он оказался закономерным — его уважают местные жители и все прощают.

Экс-депутат с судимость за убийство

Украинский депутат-убийца снова собрался во власть © скриншот видео Ігор Рудич Валерия Олийныка. Тогда эти события СМИ назвали «сафари», потому что за Олийныком гонялись по угодьям Лозинского и фермерским хозяйствам. Вместе с Виктором Лозинским в машине был прокурор, начальник милиции района и егерь из угодий депутата. Изначально все участники событий утверждали, что это была самооборона. Что, дескать, они задерживали опасного преступника, который на них напал, а потом убегал от них. Хотя, по выводам судмедэкспертизы, множественные повреждения на теле Олийныка говорили о том, что погибший сам пытался спастись.

Верховная Рада сняла с Лозинского неприкосновенность и лишила мандата, после этого он исчез, его объявили в розыск и задержали в марте 2010 года. Его обвинили в умышленном убийстве. По версии следствия, Олийныка буквально расстреляли — у него насчитали десять пулевых ранений.

В апреле 2011 года Лозинского приговорили к 15 годам заключения, хотя виновным он себя не признал. Так же виновными в убийстве Олийныка признали бывшего прокурора Головановского района Евгения Горбенко и назначили ему наказание — 9 лет тюрьмы, а так же бывшего начальника Головановского райотдела милиции Михаила Ковальского, колторого приговорили к 5 годам лишения свободы, егерь Василий Перепелица получил 4 года заключения.

Лозинский должен был выйти на свободу в 2025 году, но в 2012 году апелляционный суд смягчил приговор до 14 лет. А в 2013 году Высший специальный суд переквалифицировал статью обвинения с убийства на хулиганство, что уменьшило срок заключения до 10 лет. После четырех лет за решеткой в июне 2014-го Лозинский вышел на свободу «по состоянию здоровья». Это вызвало резонанс, в дело вмешался генпрокурор, и прокуратура добилась возвращения Лозинского в тюрьму. Уже в 2016 году Лозинскому пересчитали срок заключения по «закону Савченко», по которому день в СИЗО считается за два, и он вышел на свободу.

В мае 2019 года Днепровский районный суд Киева вообще снял судимость с Виктора Лозинского. А в сентябре это решение подтвердил Верховный суд. Перед законом он чист.

Подавил всех конкурентов

Депутат-убийца вышел на свободу по «закону Савченко» © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Жители Подвысоцкой ОТГ большинством голосов выбрали его своим главой. При этом совершенное им чуть более 10 лет назад убийство списывают на «ошибку», несчастный случай, что угодно, но только не на умышленные действия. Сегодня его считают меценатом и просто хорошим парнем. За Лозинского отдали голос 1125 избирателей, а за ближайшую конкурентку Валентину Степанову — 416.

Более того, те, кто внимательно следил за выборами в ОТГ, уверены, что Лозинский сделал все, чтобы его конкуренты его не обошли.

В ход пошел даже черный пиар против главного соперника — экс-нардепа и кандидата от «Слуги народа» Сергея Балицкого — члена семьи местных агробизнесменов. Накануне голосования мужчина жаловался на угрозы со стороны бывшего политика.

Лозинский подкупил многих, и в его поддержку начали выступать местные авторитеты. Кандидатуру Лозинского поддержали афганцы и участники АТО, которым он оказывал помощь, а еще его поддержал бывший председатель Подвысоцкого сельсовета Игорь Хащеватский.

На Украине досрочно сняли судимость с депутата-убийцы из-за помощи ветеранам «АТО» © пресс-служба НАБУ

Почему убийцы в Украине уходят от ответственности

Только единицы из местных жителей оказались в ужасе от выбора большинства.

«Вы кого поддерживаете? Вам мало одного убитого на охоте с начальником милиции, прокурором. Егерь, который загонял людей как зайцев? Это было групповое убийство. За такое дают пожизненное заключение. Люди не понимают, что деньги, большие деньги были потрачены, а сейчас человек хочет их вернуть. Он поможет на копейку, снимет шкуру потом. При Лозинском будет крепостное право», — считает местный житель Василий Борисенко.

Феномен Виктора Лозинского, который победил, несмотря на свое криминальное прошлое, уже обсуждают эксперты. Многие подчеркивают, что это неудивительно, с учетом того, что в 2014 году украинский народ выбрал в парламент десятки убийц, которые пришли в парламент прямо с зоны боевых действий, где убивали десятки людей и хвастались этим. Это те же экс-комбаты и бойцы из разных батальонов. Хотя это считалось выполнением долга и патриотизмом, а не убийством, но некоторые из них позже даже попали под следствие за разбой. Депутат от «Народного фронта» Юрий Береза в 2017 году попал в скандал. Береза привез к себе в усадьбу в селе Чумаки Пятихатского района Днепропетровщины криворожца Артема Белого, экс-комбата «Днепр-1». Вымогая у него землю, Береза подверг его многочасовой экзекуции, сломав ему ребра и позвонки, а также нанеся травмы головы.

В общем, история с депутатом Лозинским для Украины — не новость. Но ход делу Березы полиция и прокуратура не дали. И подобных примеров собралось десятки. Достаточно вспомнить, что вот уже шесть лет украинские правоохранители не могут найти, несмотря на десятки отснятых видеосюжетов и сотни свидетельских показаний убийц одесситов, сожженных 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов на Куликовом поле.Лозинский рядом с этими преступниками вообще выглядит напроказившим шалуном.