Общенациональный опрос на протяжении нескольких месяцев показывает отставание главы государства Дональда Трампа от бывшего вице-президента Джо Байдена, однако социологи утверждают, что реальная картина выглядит иначе, и приводят доказательства

Досрочное голосование в Штатах идёт полным ходом — более 70 млн человек уже сделали свой выбор.

Выборы при военном положении

Тем временем власти страны готовятся к массовым беспорядкам, которые могут охватить страну после основного дня голосования 3 ноября. Как сообщил и.о. заместителя министра внутренней безопасности США Кен Кучинелли, два подразделения ведомства — отряды спецназначения Службы таможенного и пограничного контроля и Службы иммиграционного и таможенного контроля — приведены в состояние готовности к действиям в условиях беспорядков и помощи другим правоохранительным органам, как это было летом во время акций протестов против расового неравенства. При этом он постарался не нагнетать обстановку и добавил, что у министерства нет конкретной разведывательной информации о наличии угрозы вспышек насилия. К победе через погромы. Как Трамп сократил разрыв с Байденом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В свою очередь, федеральные и городские чиновники рассказали телеканалу CNN, что беспорядки ожидаются, если победитель выборов не определится в течение суток (а он не определится, потому что власти ряда штатов официально объявили, что на обработку бюллетеней потребуется несколько дней), а также в случае переизбрания действующего президента Дональда Трампа в населённых пунктах, где преобладают сторонники демократов, в частности, в столице Вашингтоне и родном городе хозяина Белого дома Нью-Йорке (мэр Билл де Блазио накануне признал, что такая вероятность развития событий есть). При победе бывшего вице-президента Джо Байдена ничего подобного не ожидают.

И это неудивительно. Вся юридическая команда, которая сейчас работает на предвыборный штаб демократа, так или иначе участвовала в «цветных революциях» на Ближнем Востоке и Украине. В частности, на Демократическую партию работает Brookings Institution, который разрабатывал идеологию непослушания и непризнания выборов, так называемой прямой демократии, то есть демократии через улицу. Кроме того, в команде Байдена есть Норм Айзен — автор методички по «цветным революциям», он же в конце 2019-го — начале 2020-го консультировал демократов по процессу импичмента против Трампа.

«Очень похоже на то, что вечер дня выборов войдёт в учебники истории как официальная дата начала второй гражданской войны в США: обе стороны не признают результаты выборов в случае своего поражения. Обе стороны готовы использовать любые трюки и приёмы из опыта всех «цветных революций» и переворотов, которые США инициировали и совершили в мире за последние 50 лет, — массовые протесты, оккупацию Белого дома, беспорядки, все трюки майдана, — чтобы перевернуть результаты уже прошедших выборов в свою пользу», — сказал в интервью РИА Новости россиянин Виктор Бут, который находится в американской тюрьме с 2008 года. Дмитрий Дробницкий: Украинский сценарий в США уже повторяется и будет реализован после выборов © РИА Новости, Нина Зотина

Парадоксальные рейтинги

За 6 дней до выборов общенациональные опросы показывают преимущество Байдена над Трампом в 7,1%. Глава государства постоянно повторяет, что эти цифры лживые и лидирует именно он, причём с большим отрывом. Кто-то скажет, что это попытка выдать желаемое за действительное, но не так уже безосновательны слова Трампа.

2016 год можно назвать провальным для американских социологов, чьи исследования не оставляли одиозному миллиардеру никаких шансов на победу, а он взял и выиграл, да, по голосам выборщиков, а не избирателей, но выиграл же.

Поиски эффективных способов определения настроений общественности велись активно, и был разработан метод косвенного мониторинга. В частности, его применяет агентство Trafalgar Group — одно из немногих, предрекших 4 года назад победу Трампа, — и сейчас оно также предрекает победу республиканцу, прежде всего за счёт штатов Мичиган, Флорида, Аризона и Огайо. Главный социолог агентства Роберт Кахэли объясняет, что свою роль сыграют «тайные избиратели» президента — люди, которые либо не участвуют в опросах, либо говорят, что будут голосовать за других кандидатов, не желая или опасаясь открыто заявить о своих политических симпатиях. По его словам, реальная картина и результаты опросов не совпадают во Флориде, Огайо, Северной Каролине и Джорджии именно потому, что социологи не учитывают эту категорию электората, давая равные шансы обоим политикам или преимущество Байдену, а на самом деле перевес на стороне Трампа. По прогнозу Кахэли, в конечном итоге действующий глава государства победит на выборах с минимальным перевесом. Более точные цифры даёт политтехнолог Дуглас Маккиннон: от 278 до 310 голосов выборщиков (при необходимом минимуме в 270). На его прогноз стоит обратить внимание — накануне прошлых выборов он назвал точное количество голосов выборщиков, поддержавших Трампа. Битва за Белый дом: всё, что нужно знать о президентских выборах в США 2020 года

В пользу победы Трампа говорит и опрос, проведённый с 30 сентября по 15 октября косвенным методом агентством Gallup: позицию Трампа по основным политическим и социально-экономическим вопросам разделяют 49% респондентов, Байдена — 46%, а 56% опрошенных заявили, что живут лучше, чем до прошлых выборов. Однако на вопрос, кто им больше симпатичен из кандидатов в президенты, большинство назвало Байдена (49% против 46% у Трампа). Вот и наглядный пример «тайных избирателей»: нравится нам страна, которую предлагает нынешний президент, но голосовать будем за представителя власти тех времён, в которые нам жить не нравилось.

Правая Америка

Рассматривать перспективы избирательного процесса исключительно через призму личностей Трампа и Байдена было бы неверно — нужно учитывать настроения американского общества в целом без привязки к голосованию, а они сместились на правый политический фланг. Многие идеи демократов американцы не разделяют.

С конца мая оппозиция активно поддерживала активистов движения Black lives matter в ходе массовых акций протестов против полицейского произвола и расового неравенства, в том числе их требование сократить финансирование правоохранительных органов. Однако, как показал проведённый в июне опрос службы Rasmussen, одобрили эту идею 27% респондентов, 59% высказались против.

Кроме того, никакого доверия у населения не вызывают СМИ, которые открыто демонстрируют симпатии Демократической партии. Любопытно, что на фоне общего снижения растёт доверие только к республиканским изданиям и телеканалам. Многие люди перестали читать новости в газетах и смотреть телевизор, считая, что там сообщают неправдивую информацию, а продвигается нужная для тех или иных политиков точка зрения. Казалось бы, увидеть жизнь без прикрас можно в соцсетях, но и им население США не верит — 70% опрошенных социологической службой Pew выразили недовольство царящей в них продемократической цензурой, особенно ярко она проявилась при блокировании Facebook и Twitter публикации газеты New York Post об электронной переписке сына бывшего вице-президента Хантера Байдена. Цифровая гражданская война. Как США в очередной раз ввели цензуру © AFP, Denis Charlet

Как отмечает научный сотрудник отдела урбанистики Университета Чепмена Джоэл Коткин, основываясь на статистике внутренней миграции, отток населения из демократических штатов (Нью-Йорк, Калифорния, Нью-Джерси, Иллинойс) происходит намного быстрее, чем из республиканских.

Исход президентских выборов в США — одно из самых непредсказуемых событий в мире, а в этом году тем более: атмосфера в стране настолько напряжённая, что малейшего повода будет достаточно, чтобы спровоцировать массовые протесты на улицах, почти наверняка предвыборные штабы обоих кандидатов будут оспаривать свой проигрыш в судах, а избиратели, не признаваясь в своих истинных симпатиях, сохраняют интригу до самого последнего момента.