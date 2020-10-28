Сразу же после местных выборов на Украине разразился очередной скандал, еще раз подчеркнувший зависимость властей от диктата стран Запада. В понедельник, 26 октября, Окружной административный суд Киева (ОАСК) постановил отстранить главу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артёма Сытника от занимаемой должности

Решение было принято по ходатайству ранее уволенного руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Кареева. Суд дал указание Минюсту вычеркнуть Сытника из реестров как руководителя и восстановил Кареева в должности, признав распоряжение Сытника об увольнении незаконным. Парадокс ситуации в том, что восстановили ранее уволенного руководителя подразделения детективов НАБУ, которого уволил Сытник, который по предыдущему решению Конституционного суда не может занимать данную должность, а, следовательно, и кого-то увольнять. Украинская юриспруденция уже с 2014 года погрязла в юридических казусах, так как де-юре многие базовые законы принимались незаконно, а судьи и министры юстиции так же незаконно назначались. Артем Сытник: кто он © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В конце лета, 28 августа, Конституционный суд Украины постановил, что назначение Сытника на пост директора НАБУ неконституционно, поскольку тогдашний президент Петр Порошенко не имел полномочий на это. В тексте решения были перечислены должности, на которые президент может назначать согласно конституции, и директора антикоррупционного бюро среди них нет. Следовательно, Сытник де-юре не является каким-либо уполномоченным лицом. 23 октября народный депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива сообщил, что Печерский райсуд Киева обязал ГБР начать досудебное следствие по обращению о невыполнении директором НАБУ Артёмом Сытником судебного решения о незаконности его назначения.

И вот уже 27 октября суд обратился в Госбюро расследований с заявлением о необходимости увольнения Сытника, дав один месяц на исполнение предписания.

Однако в тот же день в НАБУ в ответ заявили, что украинский суд им не указ, считая требование политически ангажированным и попыткой превратить ведомство в карманную структуру. В своем заявлении Нацагентство постаралось перевести ситуацию в плоскость личного конфликта между Сытником и судьями ОАСК.

Министр юстиции, Денис Малюська, которого считают одним из представителей западных кураторов в правительстве, заявил, что не будет выполнять решение суда по поводу увольнения ранее уволенного Конституционным судом Сытника и удаления его из всех реестров. Украинские пользователи шутят, что следующим президентом Украины будет тот, кто сможет уволить Артёма Сытника. В прошлом году было еще одно решение суда о признании Сытника коррупционером, что как бы предполагает несоответствие занимаемой должности. Сытник forever? Как собираются изменить закон о НАБУ © Facebook, Національне Антикорупційне Бюро України

Очередная и пока безрезультатная попытка устранить из НАБУ Артёма Сытника, как пишут украинские СМИ, связана со стремлением показать хоть какой-то результат в борьбе с коррумпированными чиновниками, так как президенту часто пеняют на отсутствие обещанных полтора года назад «посадок». Однако реальной подоплёкой является, скорее всего, стремление избавиться от контроля со стороны США. Бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко рассказал весной этого года, что еще в январе 2016 года Госдеп США поручал главе НАБУ Артему Сытнику установить прослушку в Администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, а детективы ведомства занимаются сбором информации на украинских политиков, которую и передают в посольство США.

На днях Зеленский раскритиковал генпрокурора Ирину Венедиктову за отсутствие прогресса в делах о коррупции, а 26 октября Венедиктова вызвала к себе Сытника и и.о. Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максима Грищука. Она заявила в ходе встречи, что всем правоохранителям была поставлена неудовлетворительная оценка по борьбе с коррупцией. Фактически за все время НАБУ не добилось осуждение ни одного топ-коррупционера, но основная задача ведомства отнюдь не в этом.



В НАБУ заявляют, что увольнение директора может блокировать расследования коррупции во власти на миллиарды гривен. Критики Сытника утверждают, что он не является процессуальным лицом, ни детективом, ни прокурором, ни следователем и не может даже детективам давать указаний, поэтому его увольнение вообще не означает, что какие-либо производства будут закрыты.

Политолог Алексей Якубин считает, что в данном случае судьи, отстранившие Сытника, решили подыграть президенту, так как он сам якобы не смеет пойти против западных кураторов, а хотел бы лишь беспомощно развести руками, ссылаясь на решение суда. «Судьи решили взять на себя роль "буфера", принимающего решения, невыгодные Западу», — говорит Якубин.

О том, что президент пытается таким образом избавиться от навязчивого контроля Запада, но руками судей, пишет и украинский журналист Вячеслав Чечило. «Судебная система делает то, что должен был сделать он сам — избавляет страну от НАБУ и прочих структур колониальной администрации. При этом Зе может звонить в Брюссель и с дрожью в голосе рассказывать, как он сам возмущен действиями продажных судей», — комментирует журналист решение суда по делу Сытника.

Тем не менее, в Офисе президента то ли не оценили рвение, то ли струсили, поэтому вечером 27 октября заявили, что Окружной суд превышает свои полномочия. НАБУ сотрудничает с ФБР по делу Коломойского – Сытник © Facebook, НАБУ | Facebook, НАБУ | Перейти в фотобанк

«Исключительный перечень оснований для увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины содержится в действующем законодательстве. Этот перечень может быть изменен только по решению Верховной Рады Украины, а не суда», — заявили в Офисе президента. В свою очередь, на изменение законодательства «Слуги народа» вряд ли решаться. Еще весной глава миссии Международного валютного фонда на Украине Рон ван Роден предупредил Офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий МВФ в Украине. Иными словами, МВФ грозит Киеву отказу в кредитах, которые украинские власти так любят. Проще говоря, президент директора НАБУ уволить не может, суды, включая Конституционный — не могут, а Верховная Рада не станет под угрозой отлучения от кредитов.

В то же время глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что именно Офис президента стоит за атакой на НАБУ и на прочие антикоррупционные органы, а за всем этим виднеется, конечно, рука Кремля.

«Кто организатор? Ермак, Татаров и Смирнов. Именно эта тройка отвечает и за атаку через КСУ, и за крышевание ОАСК, и за наезды на НАБУ, и за многий другой трэш. Кто бенефициары? Коломойский и Кремль. Их главная цель — оторвать Украину от дипломатической, финансовой и военной поддержки Запада. То есть оставить нас наедине в войне с Россией», — написал Шабунин.

Впрочем, украинские грантовые структуры, связанные с посольствами западных стран, уже шесть лет грозят, что в случае ослушания Киев бросят один на один в войне с российской армией, с которой Украина якобы доблестно воюет с 2014 года. Тем не менее, украинские чиновники и олигархи, для контроля над которыми западные партнёры и формировали антикоррупционные органы, прекрасно понимают реальное положение вещей. И такой «дамоклов меч» у себя над головой им не нужен, поэтому от Сытника будут пытаться избавиться и дальше, а тот столь же упорно будет сидеть на своём месте, пока не изменится политика США в отношении Украины.

Теперь окончательно стало ясно, что вопросы назначения и увольнения украинских борцов с коррупцией решают не украинские суды, не парламент и даже не президент.