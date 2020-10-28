В Запорожье состоялись местные выборы. Подсчет голосов подходит к концу и уже примерно понятно, кто будет следующие 4 года заниматься полезными для души и тела делами в городском и областном советах. Если предварительные данные окажутся верными, то город берет «партия мира», а область - «партия войны»

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Что касается происшествий, то выборы в Запорожье — это всегда что-то похожее на «Свадьбу в Малиновке». В МВД отчитались, что 3,5 тысячи полицейских обеспечивали порядок на участках. Правоохранители получили 222 сообщения о нарушении предвыборного законодательства. По 4 из них открыты уголовные дела, а одному гражданину даже успели вручить подозрение.

Ярких инцидентов было совсем немного. Например, пенсионер 1937 года рождения, который на участке в Вознесеновском (бывший Орджоникидзевский) районе украл 40 бюллетеней. Преступника изловили, бюллетени вернули, подозрение по ч.2 ст. 158-1 УК (от 5 до 7 лет) вручили. Выборы на Украине: порядка меньше, а нищеты больше © РИА Новости, Михаил Голенков | Перейти в фотобанк

13 админпротоколов составили за умышленное повреждение бюллетеней. Например, на одном из участков в Коммунарском районе молодой человек взял бюллетень у представителя комиссии и публично его порвал. А в Пологовском районе Запорожской области гражданин «внес правки в список избирателей на свое усмотрение». Еще понятно, если бы он дописал Путина или Сталина (как это часто делают) в бюллетень. Но кто ему дал вносить правки в список избирателей? Впрочем, это же Пологи.

Самая смешная ситуация — это два уголовных производства по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений. Сначала наблюдатель сообщил в полицию, что в 12:30 кандидат на должность главы Кушугума напал на этого самого наблюдателя. Потом, в 16:30, кандидат на должность главы Широковской объединенной территориальной общины избил работника коммунальной службы.

Но это, так сказать, присказка из серии других кандидатов у нас нет. Сказка будет впереди.

Мэр в один тур

Касательно того, кто станет мэром Запорожья, пожалуй, сомнений не было ни у кого. После того, как вторая по популярности партия в городе, Оппозиционная платформа — За жизнь (ОПЗЖ), отказалась вести своего кандидата на выборы и публично поддержала действующего мэра Владимира Буряка (его партия «Единение» — первая), голосование в принципе стало формальностью.

Муниципальный телеканал Z организовал экзит-пол, который показал следующее: Владимир Буряк — 60,6%, Виталий Тишечко от «Слуги народа» (на самом деле от завода «Мотор-Сич») — 14,8%, Валерий Прозапас от «Европейской солидарности» — 11,4%. Все остальные кандидаты вроде Виталия Рябцева от «Батькивщины» или Олеси Крамаренко от «За Будущее» предварительно набирают менее 4% голосов.

Это вполне корелируется как с проведенными за несколько недель до выборов соцопросами, так и в принципе с настроениями горожан. 60% Буряка при поддержке ОПЗЖ — это то самое спокойное трудовое Запорожье, которое приходит в себя после почти 7 лет майданного угара и пропаганды политической и национальной ненависти.

Речь сейчас конечно не о том, кто сколько ворует (обязательно ворует), а о том, кто из предложенного запорожцам политического меню кажется им наименее нездравым. Спокойный мэр, который не кричит по всем углам о бесконечных кознях Путина, имеющий непосредственную связь с местной крупной промышленностью, что-то строящий, что-то ворующий. Все как обычно, без истерики и скандалов. Короче говоря, так можно жить. Не очень сладко, но можно. Как, например, как бы было при немного улучшенном Януковиче.

Проголосовавшие за Тишечко — это, по всей видимости, часть работников «Мотор-Сичи» и поклонники партии «Слуга Народа», которых за год стало в 3 раза меньше. На парламентских выборах запорожцы отдали «слугам» аж 48,39% голосов. Причина ясна. Просто люди поняли, что обещание Зеленского «сделаем их вместе» было адресовано отнюдь не гражданам Украины, а политическому, как тогда многим казалось, оппоненту.

Кстати, насчет оппонента. Представитель партии Порошенко АТОшник Прозапас набирает те самые плюс-минус 10%, которые и составляют ядерный электорат «партии войны». Вообще, предварительные данные по мэрским выборам показывают, что тратить деньги на предвыборную кампанию было глупой идеей. Никаких сдвигов в общественное мнение реклама не внесла.

Смогут ли договориться «партии мира»?

С городским и областным советами немного интереснее. Но именно что немного.

Интернет-издание местной «Батькивщины» из каких-то своих источников получило данные на момент, когда были подсчитаны более 67% голосов по городу и более 82% голосов по области. Их можно было бы назвать ангажированной агиткой, если бы партия Юлии Тимошенко была проходной, а так… В общем, в Запорожье «Единение» Буряка набирает 20,4%, ОПЗЖ — 16,6%, «Слуга народа» — 16,6%, ЕС — 13,7%, «Новая политика» (партия завода «Мотор-Сич») — 6,6%, Партия Шария — 5,2%.

Предварительные результаты, которые показали у себя в соцсетях представители запорожской ячейки Партии Шария очень похожи. Согласно им, в горсовет проходят: «Единение» с 21,1%, ОПЗЖ с 16,8%, «Слуга народа» с 16%, ЕС с 13,3%, Партия Шария с 5,3%, «Новая политика» с 5%. Выборы подвели черту под существованием «Слуги народа» - Золотарев © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Если примерно такие цифры и останутся к концу подсчета голосов, то можно будет сказать, что в целом в городе победила «партия мира»: 48-49% «Единение», ОПЗЖ, Шария и «Новой политики» против 13-14% порошенковцев, которые пока берут чуть больше, чем им по идее в Запорожье положено. И связан такой результат «Евросолидарности», скорее всего, с рекордно низкой явкой. По данным ЦИК к 22:00 в день выборов явка по Запорожской области не дотянула до 34%. Это не просто мало, это катастрофически мало.

Настолько, что возникают вопросы в легитимности власти. С легальностью все нормально, закон не требует определенного уровня явки, чтобы признать выборы состоявшимися, но с реальным представительством горожан в горсовете явно большие проблемы.

Почему большая часть запорожцев не пошла голосовать? Ковид? Вряд ли. Люди толпами и практически без масок бегают по супермаркетам и ездят в общественном транспорте. Такое впечатление, что никто не знает о ежедневно обновляемых рекордах по заболеваемости, заполненности больниц, которые не успели оптимизировать реформаторы, высокой смертности. Так что дело не в эпидемии, а скорее в понимании бессмысленности процесса.

И вот эти, понимающие бессмысленность, — это явно потенциальные избиратели Буряка/ОПЗЖ, а не «Евросолидарности». Поэтому, низкая явка сыграла на руку националистам. При том, что в Запорожье они мало кому интересны, их фракция в горсовете займет ненамного меньше мест, чем ОПЗЖ.

И тут интересно следующее — а как формировать коалицию? «Еднання» и «ОПЗЖ» вместе 50% не набирают. Со «Слугой народа» они вряд ли договорятся (по крайней мере не вместе, а по отдельности не имеет смысла). «Новая политика» — такой же представитель «Мотора», как и львиная доля запорожских «слуг». Им бы в оппозицию. Но даже если к союзу Буряка с ОПЗЖ примкнут шариевцы, это не дает нужного результата. Для коалиции нужна еще «Новая политика» и то, если к концу подсчета результаты немного скорректируются. Наверное, так и будут решать, несмотря на то, что Партия Шария всю предвыборную кампанию вела настоящую медиа-войну против мэра Буряка.

А какие еще варианты?

В области нас «сделают вместе»

По области перспективы коалиции еще более туманны. Некая социологическая фирма Independent Researching Group в рамках экзит-пола опросила 4250 избирателей и дала следующие результаты: якобы у «Слуги народа» 26%, у ОПЗЖ 20,7%, у партии Буряка «Единение» 8%, у ЕС 8%, и даже с 6,5% и 6,9% соответственно в облсовет проходят «Оппоблок» и «За Будущее».

Социологический центр им. Михаила Драгоманова и ГО «Институт политического маркетинга» дают почти то же самое: «Слуга народа» — 26,04%, ОПЗЖ — 18,39%, «Единение» — 8,25%, ЕС — 7,07%, «Батькивщина» — 6,43%, «Оппоблок» — 6,27%, «За Будущее» — 5,41%.

Поскольку партия мэра в области не слишком интересна, избиратели более-менее равномерно распределились среди политических сил, шансов у которых в самом Запорожье нет.

Тем не менее, конфигурация будущей коалиции при таких раскладах загадочна. «Слуги» и порошенковцы (плюс возможно «Батькивщина) вместе нас никак не делают, ОПЗЖ с Буряком и даже гипотетически с «Оппоблоком» тоже 50% не набирают. Врочем, если Коломойский со своей «За Будущее» солидаризируется с «Евросолидарностью», «Слугами» и Тимошенко, то при некоторой коррекции данных после обработки 100% протоколов может что-то и выгореть. В таком случае фраза «сделаем их вместе» из фигуры речи превратится в политическую реальность. Выборы на Западной Украине: провал «слуг народа», реванш Порошенко и триумф «местных партий» © РИА Новости/Стрингер, пресс-служба Слуга Народу

Разговоры же о провале «Слуги народа» на местных выборах начинают казаться преждевременными. Безусловно, их результат в разы меньше, чем на парламентских. И, однако в городе они явно становятся сильной оппозицией (при том, что раньше их там не было вообще), чего вполне достаточно, чтобы договариваться касательно всех интересующих схем.

А в области «слуги» — крупнейшая сила, которая по всей видимости будет формировать коалицию. При наличии назначенного Киевом губернатора, подчиненным Киеву силовикам и не склонных к большим конфликтам городских властях управляемость страной у партии «Зеленского» вполне остается.

Другое дело легитимность. Спаять условные Восток и Запад единой «общенациональной» партией не вышло даже после того, как Восток лишился избирателей Крыма и части Донбасса. Не вышло, потому что нация до конца не сформирована до сих пор несмотря на все культурные и силовые мероприятия. Но ее активно формируют. Железом и кровью, как всегда.