Украинские трудовые мигранты, которые работают в Польше, не хотят возвращаться на родину и пытаются забрать к себе как минимум одного члена семьи. Поэтому поток денег, которые мигранты перечисляют на Украину, существенно уменьшится. Похоже, мечтам Зеленского вернуть в страну миллионы заробитчан не суждено сбыться

По данным исследования Национального банка Польши, за последние пять лет процент иммигрантов из Украины, которые заявили о своем желании остаться в Польше на более длительный или даже на постоянный срок, значительно увеличился. Более половины иммигрантов в Польше стремятся перевезти как минимум одного члена семьи. Если в 2015 году подавляющее большинство украинцев (80%) планировали свое пребывание в Польше на срок до одного года, то уже в 2020 году 52% планируют остаться на срок более 3 лет.

Аналитический центр Gremi Personal также отмечает в своих социологических исследованиях стремительный рост спроса на вакансии для семейных пар. И около 15% респондентов планируют переезжать в Польшу с семьями. Президент Польши сдал положительный тест на COVID-19 после поездки в Киев © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

При этом каждый третий (31%) работающий в Польше украинец имеет планы, которые касаются непосредственно ассимиляции в Польше: получение разрешения на постоянное проживание/гражданство, перевозка семьи, приобретение недвижимости или открытие бизнеса.

"Нынешняя ситуация напоминает тенденцию с польскими мигрантами в Западную Европу после вступления Польши в Европейский Союз. Пока челночная миграция все еще была активной, но с годами доля поляков готовых остаться за рубежом (особенно в Великобритании) на более длительный срок, стремительно увеличивалось", — отмечает гендиректор Gremi Personal Томаш Богдевич.

По его словам, из-за жестких иммиграционных правил для украинцев, если они решатся на постоянный переезд с семьей и пройдут все официальные процедуры, очень маловероятно, что они вернутся на родину.

Чем Польша прельщает украинцев

«Социальный пакет» от польского правительства мотивирует украинцев, имеющих вид на жительство в Польше с доступом к рынку труда, остаться там на длительный срок и перевезти к себе семью.

С 2019 года украинцы могут ежемесячно получать 500 злотых (около 3600 грн) пособия на каждого ребенка в рамках программы «Семья 500+». Ежегодно к новому учебному году украинские семьи могут рассчитывать на 300 злотых на ребенка-школьника по программе «Добрый старт 300+» для сбора в школу.

Кроме того, с 1 августа 2020 года для украинцев доступен туристический бон, призванный поддержать семейный отдых и внутренний туризм в Польше в связи с пандемией.

Также польское правительство поддерживает малоимущие украинские семьи пищевыми наборами к праздникам, выплатами социальных стипендий для студентов и семей с невысоким доходом, а работающие в Польше украинцы впоследствии могут рассчитывать на польскую пенсию. Малгожата Кульбачевска-Фигат: В глазах польской элиты, что «белая» Россия, что «красная», является угрозой © oprf.ru

Поднимают чужую экономику

По данным исследования Варшавской школы экономики, работники из Украины в течение 2013-2018 годов обеспечили средний ежегодный рост экономики Польши на 0,5% — это одна седьмая (13%) от общей динамики ВВП страны за этот период.

В Польше на постоянной основе в докарантинные времена трудились около 1-1,5 млн украинских заробитчан. По официальной статистике по итогам 2019 года, речь идет точно как минимум об 1 млн человек.

Это лишь официальная цифра, которая не включает отечественных студентов или тех, кто пытается найти работу нелегально. Обычно украинцы трудятся на самых сложных, сезонных работах — сбор различных ягод и овощей. Также популярны работы на складах, в цехах, на заводах.

Но из-за пандемии коронавируса Польшу покинули тысячи людей. На начало мая речь шла о 10-15% от общего числа мигрантов. Компания по трудоустройству OTTO Work Force провела опрос среди украинцев, работавших в этой стране до введения карантинных ограничений. Согласно этому исследованию, 39% украинских трудовых мигрантов выехали из Польши в связи с потерей работы, 36% — потому что не были уверены, будет ли у них работа в ближайшее время. Но при этом 70% опрошенных заявили, что хотят вернуться на заработки.

По словам посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого, выехало из-за карантина около 180 тысяч украинцев. Их рабочие места частично заняли сами поляки, которые были вынуждены вернуться из Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, Скандинавских стран.

В мае выяснилось, что без украинских заробитчан польские фермеры не смогут собрать грядущий урожай, так как заменить трудовых мигрантов на полях попросту некем. Ситуация сложилась настолько острая, что польские власти приняли решение завозить в страну украинских сезонных рабочих чартерными авиарейсами, чтобы спасти урожай спаржи и клубники.

Уже в начале лета на сайте Jooble было зафиксировано 6700 вакансий, связанных с трудоустройством в других странах. За месяц количество таких вакансий выросло до почти 8 тысяч. И наибольший спрос на украинских специалистов остается именно в Польше — более 5 тысяч вакансий из всех предложенных. Польский Халифат запретил аборты © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Как свидетельствуют данные НБУ, сумма денежных переводов частных лиц на Украину по итогам первого полугодия составила $5,3 млрд. Это на 3,8% меньше, чем за январь-июнь 2019 года, хотя эксперты ожидали обвала на треть. Но с переездом за границу семей поток средств от трудовых мигрантов неизбежно будет снижаться.

Такое незначительное снижение объема частных денежных переводов эксперты объясняют тем, что из Польши на самом деле выехало не так много украинских трудовых мигрантов. Более того, даже в период самого жесткого карантина граница Польши для украинских трудовых мигрантов не закрывалась. По данным Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, в период с 15 марта по 15 мая Польшу покинули 235 тыс. украинцев. Однако в мае туда уже уехало 110 тыс., в июне — 110-120 тыс.

Крах мечты Зеленского

Польша по-прежнему нуждается в рабочих руках украинцев, и они будут туда ехать, особенно если въезд будет облегчен. Ведь каждый третий трудовой мигрант зарабатывает $750 в месяц (около 20 тыс. грн), тогда как, по данным Государственной службы статистики, на Украине за март этого года 43% украинцев получили зарплату до 7 тыс. грн (до вычета налогов), а 10% украинцев получили минимальную зарплату в размере 4723 грн. Зеленский ответил тем, кто хочет поссорить Украину и Польшу © Facebook, Офіс Президента України | Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

Поэтому за границу едут наиболее социально активные украинцы, а остаются те, кто надеется на 500 тыс. рабочих мест, которые пообещает очередной премьер.

Возвращение трудовых мигрантов на Украину — один из важных пунктов в стратегии Владимира Зеленского. Президент говорил об этом в своей инаугурационной речи, в видеобращениях и особенно активно — в период пандемии коронавируса, когда весь мир закрылся на карантин, а часть заробитчан действительно решила пересидеть его на родине.

Но уже очевидно, что удержать украинцев в родной стране не удается.

Даже если экономика Польши в этом году будет серьезно снижаться, украинские трудовые мигранты все равно будут очень нужны в этой стране, потому что в условиях нехватки рабочих рук именно заробитчане могут быстро и профессионально закрыть эту потребность. Чтобы в Польшу перестали ехать украинцы, ее экономика должна упасть на уровень Украины (а сейчас ВВП Польши в 5 раз выше украинского), и тогда местные зарплаты перестанут привлекать украинских граждан.