В Северное полушарие приходит зима, и ученые предупреждают, что вспышки covid-19 наверняка будут усиливаться

«У этого вируса еще будет пора расцвета, — говорит микробиолог из калифорнийского Стэнфордского университета Дэвид Релман. — Впереди нас ждут отрезвляющие и очень трудные месяцы», пишет журнал Nature, одно из самых старых и авторитетных общенаучных изданий.

Инфекции, вызываемые вирусами-возбудителями болезней дыхательных путей, включая грипп и другие коронавирусные заболевания, усиливаются зимой и ослабевают летом. Появляется все больше свидетельств, что небольшой сезонный эффект может способствовать усилению вспышек в зимнее время. Основой для таких выводов служат знания о том, как распространяется вирус и как ведут себя люди в холодные месяцы.

Люди зимой чаще общаются внутри помещений с плохой вентиляцией, а это увеличивает риск заражения. Но главной движущей силой распространения инфекции станет большое количество людей, которые подвержены заражению. Основным фактором, влияющим на масштабы вспышки, будут предохранительные меры, такие как социальное дистанцирование и ношение масок.

Лабораторные эксперименты показывают, что для SARS-CoV-2 лучше холодная и сухая погода, и особенно отсутствие прямого солнечного света. Например, искусственное ультрафиолетовое излучение может блокировать активность частиц SARS-CoV-2 на поверхностях, особенно при высоких температурах около 40 градусов. Инфекционные вирусы быстрее ослабевают на поверхностях в более теплой и влажной окружающей среде. МВФ обвиняет в экономическом кризисе коронавирус. Кто виноват на самом деле? © AP, Mark Schiefelbein

Зимой люди обычно поддерживают температуру в своих домах около 20 градусов, и воздух у них в домах сухой и слабо вентилируемый. Зимой условия внутри помещения весьма благоприятны для устойчивого сохранения вируса.

Ученые исследовали сезонное распространение SARS-CoV-2, изучая уровни распространения заболевания в различных регионах мира. Они обнаружили, что быстрее всего заболеваемость росла там, где меньше ультрафиолетового света. Эксперты сделали прогноз, что без какого-либо вмешательства заболеваемость будет выходить на пик зимой и снижаться летом. Зимой риск увеличивается, но его можно существенно снизить за счет правильного индивидуального поведения.

Ученые пришли к выводу, что небольшой климатический эффект может привести к существенной вспышке при смене времен года, если мерами контроля с трудом удается сдержать вирус. Для снижения риска вспышек заболевания в зимний период могут понадобиться более строгие предохранительные меры.

Обсуждая различные аспекты бушующей на планете пандемии коронавируса, чешское издание iDNES пишет, что китайская экономика, опережая все ожидания, быстро восстает из пепла. Большинство аналитиков сходятся во мнении о том, что Пекин станет одним из экономических победителей в мире после пандемии. Коронавирус подкосил экономику Европы, а в США люди специально заражаются COVID-19 © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Почему Китаю (и не только ему, но и другим странам Восточной Азии, таким как Тайвань, Южная Корея, Вьетнам и Сингапур) удалось победить коронавирус, а Запад продолжает метаться в хаосе, проигрывает и борется со второй волной заболевания?

Речь не идет о том, что тоталитарные режимы вообще лучше справляются с кризисными ситуациями, чем традиционные демократии, как сейчас кто-то пытается объяснить. Помимо быстрой и решительной реакции на эпидемию свою роль играют несколько факторов, связанных с культурными особенностями и недавним опытом.

Одно точно: восточноазиатские общества в целом более дисциплинированны и легче подчиняются интересам большинства. Люди не хотят там особо выделяться из массы. Дело не только в послушности. Выраженное коллективное чувство делает местное общество более солидарным. Это обусловлено традициями, и именно в этом, кстати, секрет экономического успеха таких стран. Поэтому, несмотря на огромные различия, например, между Китаем и Тайванем, их реакция на пандемию была похожей.

В конфуцианской цивилизации почтение к авторитетам, социальная стабильность, конформизм, стремление к общественной выгоде и подавление индивидуализма являются теми факторами, которые в период глубоких кризисов сказываются позитивно.

Конфуцианские традиции в таких странах, как Китай или Южная Корея, открыли перед государством большие возможности при введении противовирусных мер. Ведь даже самые лучшие действия властей — ничто, если граждане их игнорируют. Коронавирус: Новые антирекорды и обещание Трампа © covid_19_ua

А именно так происходит в большей части западных обществ. Применить электронный браслет для соблюдения вынужденного карантина, как в Гонконге или Южной Корее, где-нибудь в Италии и Швеции, скорее всего, не получилось бы.

По словам специалистов, за первоначально неуверенным подходом к коронавирусу на Западе кроется один важный психологический фактор — там притупилось чувство опасности. Вот уже много десятилетий западные процветающие общества не сталкивались с фатальными кризисами. Поэтому они впали в ложную уверенность, что беды и катастрофы могут случаться где-то далеко, а в их краях будет вечный покой. И пока коронавирус шествовал по Китаю, Японии и Южной Корее, Запад бездействовал, теряя время на подготовку.

Наиболее показателен в этом смысле трагический пример США, которые теперь больше похожи на разрушенное государство, нежели на богатейшую сверхдержаву планеты.

Только когда в Италии люди стали умирать сотнями, на Западе поняли, что covid-19 — это реальная проблема. По сравнению с азиатскими странами на Западе больше индивидуализма, и это привело к тому, что западные граждане намного чаще бойкотировали карантинные меры и устраивали протесты против ношения масок. Это недоверие сыграло свою роль в том разгуле заболевания, который наблюдается США и Европе.

Азиаты отнеслись к проблеме совершенно иначе. В частности, им помогло то, что они уже сталкивались с подобным заболеванием SARS, распространившимся в 2003 году. В этом состоит еще один важный фактор, благодаря которому им удалось справиться с пандемией намного лучше, чем Западу. Коронавирус бьет антирекорды в мире © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Два корреспондента итальянской газеты La Repubblica заразились covid-19. Один узнал о диагнозе в Нью-Йорке, второй — в Нанкине. Журналисты сравнили, как в США и Китае обращаются с зараженными.

В минувшую пятницу у американского корреспондента выявили положительный результат на коронавирус. Анализ был бесплатный. Затем его дома навестила одна из десяти тысяч сотрудников нью-йоркского отряда специального назначения, в чьи задачи входит сопровождение людей, контактировавших с коронавирусом.

Соблюдая социальную дистанцию, она осведомилась о состоянии здоровья и нужна ли помощь социального работника. Далее спросила о симптомах, которых, к счастью, в данном случае были легкие: пара вечеров с температурой, иногда приступы кашля.

Она спросила имена и адреса людей, с которыми журналист мог близко общаться, когда уже был носителем вируса. Предложила загрузить на смартфон нью-йоркскую версию приложения «Иммуни», позволяющего автоматически разослать предупреждение всем людям, живущим в непосредственной близости.

Она дала рекомендации, что делать и от чего воздерживаться, сообщила правила карантина. Можно выходить из дома, чтобы посетить врача. Спустя десять дней после положительного результата анализа, если более 48 часов не будет наблюдаться никаких симптомов, карантин будет завершен. Тогда надо будет сдать новый анализ для подтверждения. В случае проявления тяжелых симптомов последует госпитализация. Нью-Йорк: жители бегут из города, где жизнь стала опасной и абсолютно не комфортной © REUTERS, Carlo Allegri

С опозданием в семь месяцев Нью-Йорк научился чему-то у Токио и Сеула. Сегодня в мегаполисе, где живут более восьми миллионов человек, ежедневно сдается больше анализов на коронавирус, чем во всей Италии. Как правило, тесты ПЦР бесплатны, как и лечение, и это одно из нескольких по-настоящему положительных нововведений, появившихся во время пандемии. Осторожная реформа переложила часть расходов на государственную казну — по крайней мере на время чрезвычайной ситуации. Уроки Азии не прошли даром.

В Китае приехавший из Италии журналист подписал требующееся по закону обязательство не покидать номер и две недели соблюдать обязательный карантин, предусмотренный для приезжающих из-за границы — как иностранцев, так и китайцев.

После положительного результата анализа на коронавирус он попал в более глубокий круг системы сдерживания, выстроенной Пекином вокруг инфекции. Из отеля, где отбывают карантин приезжающие, его перевезли во временное медицинское учреждение на окраине Нанкина, один из сборных госпиталей.

Изоляция любого человека с положительным результатом анализа, а также любого с подозрением на коронавирус — один из столпов китайского ответа на пандемию. И Пекин продолжает эту линию, ведь система продемонстрировала свою эффективность.

Все, у кого был выявлен положительный результат анализа, приехали из-за границы: вот почему каждый пассажир самолета попадает в «санитарный» коридор и немедленно сопровождается в карантинный отель за собственные деньги. Спустя две недели после отрицательного результата мазка человеку разрешают его покинуть. Для выписки же зараженного нужно два отрицательных анализа с промежутком в три дня.

После компьютерной томографии легких корреспондента причислили к категории «бессимптомных» носителей. В остальном мире его иммунитету позволили бы бороться с вирусом своими силами. Здесь его не просто изолировали, но и назначили лечение: арбидол и интерферон в форме аэрозоля. Излишнее рвение? Возможно, но результат в Китае говорит сам за себя.

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