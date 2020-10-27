Феерическое возвращение Олега Ляшко в Верховную Раду не состоится. Во всяком случае, пока. На промежуточных выборах в парламент по 208 округу в Черниговской области скандалист Ляшко проигрывает кандидату от «Слуги народа» Анатолию Гунько

По состоянию на 16:00 вторника, 27 октября, обработано 93% участковых протоколов. Гунько набирает 33,99%, Ляшко — 31,95%.

Довыборы после гибели депутата

Довыборы в Верховную Раду в одномандатном округе №208 на Черниговщине проходили 25 октября одновременно с местными выборами. Место в парламенте освободилось из-за гибели представителя этого округа в Раде Валерия Давиденко, которого в мае нашли застреленным в его киевском офисе.

По делу было открыто производство, которое пока не дало ответа на главный вопрос — было ли это убийство или самоубийство?

Примечательно, что в выборах принимает участие вдова Валерия Давыденко — она занимает третье место после Гунько и Ляшко. Всего за вакантное место в парламенте 25 октября соревновались 18 кандидатов. Сельский супергерой: скандальный Олег Ляшко может вернуться в Раду © Facebook, Олег Ляшко

Главная схватка развернулась между лидером Радикальной партии Олегом Ляшко и представителем партии «Слуга народа» Анатолием Гунько.

Ляшко заявляет о фальсификациях

Ляшко еще 25 октября объявил себя победителем и поражения не признаёт. Политик считает, что выборы были сфальсифицированы.

«Мы выиграли выборы в 208 округе, но проиграли из-за подкупа и коррупции власти, - написал Ляшко на своей странице в Facebook. — По данным ЦИК, аномально высокая явка в 50% на этом округе в 1,5 раза превысила среднюю явку по стране. Это доказательство, что в округе сработала масштабная сетка подкупа избирателей.

Все социологические опросы накануне выборов (Рейтинг, Социс) давали убедительную победу мне, но подкуп избирателей кардинально исказил результаты этих выборов.

В каждом селе округа люди знают и сообщали о массовой скупке голосов, организованной кандидатом от власти Анатолием Гунько. Финансировал эту коррупционную сеть пророссийский олигарх Виктор Полищук.

Огромный массив фактов и доказательств подкупа — фамилии скупщиков, их телефоны, авто, которыми развозились деньги — мы сразу передавали правоохранительным органам. Однако те по команде власти ничего не сделали для уничтожения сетки подкупа и фактически крышевали преступников». «Депутат с петлёй на шее». Выборы в Черниговской губернии за сотню лет до Ляшко © Public domain

Проигрывает даже слабому кандидату

По мнению ряда политических экспертов, откровенная уверенность Олега Ляшко в своей победе была обеспечена договоренностями с президентской командой.

Так, на 208 округе появился очевидно слабый конкурент, фактически технический кандидат от «Слуги народа». Но что-то пошло не так.

«Гунько — откровенно слабый кандидат, которого «слуги» по договорённостям с Ахметовым поставили там, чтоб слить округ под Ляшко», — прокомментировал в своём Facebook главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва - И даже этому кандидату «скотыняка» рискует проиграть. А если б был кандидат посильнее, то у Ляшко вообще никаких шансов не было бы. Но чем бы ни закончились выборы — уже понятно, что точно триумфом Ляшко они не будут. Не заценил народ песен».

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Политический эксперт Владимир Корнилов тоже убеждён, что торги за Ляшко сейчас идут нешуточные: «С Ляшко не все так однозначно. Судя по тому, как долго идёт подсчёт голосов в этом округе и как постоянно один ковёрный меняется первым местом с другим, торги в данный момент за кулисами идут серьёзные. И казалось бы, при чём тут Ахметов?»