Это, пожалуй, одно из самых известных высказываний президента Белоруссии. Что вы хотите от человека с Марсом в Козероге. Для него закон и порядок важнее всего. Он будет трудиться, не покладая рук, чтобы законы морали и нравственности воплощались в жизнь

Добавьте к этому Сатурн в секстиле к Солнцу. Закон, порядок, четкая структура важнее всего. Иерархия общества незыблема. Перед нами великий жрец, который построил великий храм Закона и Порядка. То, что Лукашенко строит в каком-то смысле социалистический храм, не так уж и важно. Главное — незыблемые нормы закона, с которыми согласился бы и Хаммурапи. Скромный оскал министра внутренних дел Украины. Аваков в астрале © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Беларусь при Лукашенко можно назвать социалистической диктатурой с элементами капитализма и модернизма. Хотя точные определения Лукашенко вряд ли интересуют. Он строит справедливое государство. Как он сам это понимает. В рамках законов, которые оставлены великими цивилизациями. В том числе такой великой цивилизацией, как СССР.

Белоруссия — в каком-то смысле Атлантида, построенная одним великим человеком. Не без слабостей, конечно, этот человек. Тем и интересен.

Человек, который меняет время

Кстати, день рождения Лукашенко поменял себе сам. С 30 на 31 августа. Как он сам объяснил в 2009 году, чтобы один день рождения с сыном Колей был. Расположение всех основных планет при этом практически не поменялось. Зачем он это сделал? Останется загадкой. Практического смысла в этом нет. Скорее всего, это внезапная прихоть, которая говорит о том, что человек с лёгкостью меняет время. Так проявляется сильный, но дисгармоничный Хирон. Третья важнейшая планета (планетоид) в его гороскопе после Марса и Сатурна.

Жонглер, фокусник, дипломат

Какие же слабости у великого Жреца порядка и стабильности? Начнем, например, с одежды. У Лукашенко скромный, в чем-то даже марксистский личный стиль. Сдержанные, добротные костюмы, которые безупречно сшиты на специальном производстве в Минске. Безукоризненные детали. Дорогие часы.

Обувь тоже шьётся по спецзаказу, чем Лукашенко не раз хвастался, — мол, даже президент Казахстана Назарбаев спрашивал, где Лукашенко такие туфли достал. Да, о чем же ещё могут поговорить два политических старожила СНГ? Бывший секретарь парткома колхоза имени Ленина Шкловского района Могилевской области и секретарь парткома крупнейшего в советском Казахстане Карагандинского металлургического комбината? Два самых расчётливых политика среди всех президентов бывших республик Советского Союза. О сшитых на заказ туфлях? Не исключено. Восточная хитрость в характере у них обоих. Важные вопросы обсуждают помощники и свита. Зачем двум жрецам-мудрецам тратить энергию на сложные переговоры?

Расчётливость, хитрость, необычайную ловкость и быстроту реакции даёт Лукашенко Меркурий в Деве, в знаке своего владения. И ясный четкий ум. Меркурий в Деве даёт возможность продумать систему, проконтролировать исполнение. Тем более что и Солнце Александра Григорьевича в Деве. Но этого мало. Человек с таким Меркурием может стать, например, выдающимся журналистом, учёным, преподавателем. Дональд Трамп: «Вы все дерьмо, а я ухожу» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Для того чтобы построить что-то основательное, нужен Сатурн. Именно он может помочь человеку, который день за днём складывает по кирпичику свою страну и свою власть. Сатурн Лукашенко в секстиле с Солнцем. Плюс Марс в Козероге — "неутомимый строитель".

Это значит, что человек где увидел возможность, там и начал что-то строить. На пустыре, в коровнике. В столице. Ему всё равно. Он и сам может взять в руки строительные инструменты, что Лукашенко делал неоднократно. Александр Григорьевич — великий строитель. Каменщик, можно сказать.

Каменщик

Упорно ходят слухи, что Лукашенко — масон. Якобы есть его фото в цепях и с какими-то атрибутами масонства. Это, конечно, странно, учитывая крестьянское происхождение Лукашенко. Но из-за его стремительного карьерного взлета и из-за такого долгого президентского срока эти слухи постоянно муссируются. По гороскопу это подтвердить невозможно.

А вот соединение Юпитер — Уран говорит о внезапном карьерном взлете, необычайной и неожиданной удаче. Что-то вроде полета в космос. Необычайный взлет (Уран) на вершину власти (Юпитер). Конечно, возникает вопрос. Уран и Юпитер — медленные планеты. Под аспектом этого соединения родились миллионы людей. И рождаются каждые 12-13 лет (цикл оборота Юпитера по Зодиаку). Но ведь не все же они цари?

Важны другие факторы гороскопа и случайности, которыми ловко воспользовался Лукашенко. Он оказался в нужное время в нужном месте.

Опять-таки важен Сатурн (воля, аскетизм, умение правильно применить свои силы, умение долго работать на невыгодных должностях, умение терпеливо ждать). Важен Меркурий (ясный четкий ум, отсутствие глупых иллюзий). В случае Александра Григорьевича очень важен Хирон (умение сидеть на двух стульях, Фигаро здесь, Фигаро там).

Кстати, членом какого-то тайного общества (или просто шпионом другого государства или лица) может быть не сам Лукашенко, а женщины рядом с ним. Венера квадрат Хирон — это аспект "двойного дна". Для политического деятеля надо смотреть, нет ли тут шпионажа. Не скрывается ли за милой улыбкой тайный, ловкий, коварный враг (Хирон — неуловимый мошенник).

Этот аспект обещает, конечно же, сложности в отношениях с женщинами и двойственность. Оппозиция на Уран — это невозможность выбора. Лукашенко не может дать свободу женщине, но и не может удержать ее в отношениях. Единственный брак Александра Григорьевича не расторгнут до сих пор. Но девушек и женщин рядом с ним не просто много, а неприлично много.

Роковые страсти

В личной жизни президента Белоруссии есть загадки, но все эти загадки общеизвестны. Загадочные, неясные отношения с женщинами записаны в гороскопе Лукашенко. Венера в соединении с Нептуном. Странности, неясности, обманы, иллюзии. Кроме того, загадочные отношения с женщинами Александра Григорьевича будут (и были) известны всем. Даже если бы ему и хотелось их скрыть, он поступает по-другому. Девушки всегда рядом с ним, на концертах, публичных мероприятиях. Так проявляется квадрат Венеры с Юпитером. Отношения напоказ (даже если никаких отношений нет). Влюбленности, события в личной жизни происходят внезапно. И так же внезапно проходят. Так проявляется квадрат Венеры с Ураном. Что означает Металлическая Крыса и кто еще придёт в 2020 году © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

И конечно, квадрат Венеры с Хироном проявляется как двойственность. Неясная, запутанная ситуация в личной жизни. "Две жены". Хирон можно назвать главной планетой, определяющей личную жизнь в гороскопе президента (хоть этот планетоид и мал для планеты).

Тайны, фаворитки и скандалы

Мамой младшего сына президента Коли стала личный врач Лукашенко Ирина Абельская (хоть это и не подтверждено нигде официально). Ещё до рождения сына она была назначена главным врачом Республиканской больницы. Но с 2007 года по 2009 год Ирина попала "под санкции", пребывала в опале, была уволена с должности главврача и работала простым врачом кабинета УЗИ. Ее специальность — эндокринолог.

С 2009 года Ирина опять главврач Республиканской больницы. А в 2015 году даже была официально приглашена на инаугурацию Лукашенко. Очевидно, был какой-то личный конфликт, и человек в "марксистском" костюме рубанул с плеча. Как мог, Александр Григорьевич ее унизил. Как позволял ему наработанный опыт комсомольского секретаря, понизил в должности. Жаль, что нельзя было исключить из партии или объявить выговор по партийной линии.

Кстати, Солнце и Меркурий в Деве чрезвычайно помогают в жизни. Но могут давать вот такие приступы мстительности и мелочности. Тем более это некрасиво выглядело по отношению к матери своего сына. Это же не просто "Мисс Беларусь номер такой-то…"

Но Ирина выдержала это унижение. И можно сказать, выиграла. Умные женщины рядом с Лукашенко всю жизнь. Венера квадрат Хирон — ум и хитрость в отношениях.

Его единственная жена Галина живёт в частном доме, под охраной. Практически никогда не даёт интервью. Но на жизнь не жалуется, судя по всему. И это тоже характерно для Лукашенко — его женщины будут не просто обеспечены, а обеспечены сверх меры. Венера квадрат Юпитер.

Если бы что-то было не так, не называл бы Александр Григорьевич свою тещу, мать Галины, "друг человека". Это он, видимо, имеет в виду себя. И ездит к ней в гости не только с сыновьями, но и с девушками службы протокола. С чем Белоруссия идет на выборы президента. Эволюция государственной и оппозиционной идеологий © REUTERS, Vasily Fedosenko

Семья — это та же структура, порядок, на страже которых стоят Сатурн и Марс в Козероге. Он не может разрушить структуру. Такова жизненная логика президента. Даже если он сам себя от этого не чувствует очень счастливым.

Ходили слухи, что Ирине Абельской не давали видеться с сыном. Вряд ли это так. Все-таки президент очень любит Колю. Поэтому, скорее всего, выдерживал и выдерживает и его мать, и ее визиты. Чувства, возможно, не совсем ещё ушли. Но кто это знает? Тем более что выбор у Александра Григорьевича огромен. Конкурс "Мисс Беларусь" проводится ежегодно. А его победительницы исправно попадают на работу в службу протокола президента.

Скорее всего, тогда, в 2007 году, появилась новая фаворитка. Эту "должность" приписывали певице Ирине Дорофеевой, которая сопровождала президента повсюду, жила в его резиденции во время "Славянского базара" в Витебске. И даже на отдыхе в Сочи. На день рождения она подарила ему песню "Ангел мой несравненный, неземной и нереальный".

С тех пор девушки-красавицы около президента не переводятся. На официальных мероприятиях он чаще всего сидит вместе с Колей и какой-нибудь очередной девушкой из службы протокола. Никто не знает, какие у них отношения. Да это и не важно. Никто из девушек никогда не выступал с обвинениями или обидами. Скорее всего, их труд оплачивается чрезвычайно щедро. И вполне может быть, что они действительно не более чем работники службы протокола.

Недостижимый идеал для человека с Венерой в соединении с Нептуном предпочтительнее, чем земная обычная женщина.



И еще раз про имидж

Девы — придирчивые модники, и с этим ничего не поделаешь. А если ещё и Венера в Весах, как у Лукашенко, то стремление выглядеть элегантно пересилит все нормы протокола.

Неоднократно говорил президент Белоруссии о том, как хорошо одеваться в белорусское. И неоднократно его гардероб изучали на предмет иностранных брендов. И конечно, находили. Это и часы «Патек Филипп», и часы «Вашерон Константин». Стоимость — 15-20 тысяч долларов. "Я человек деревенский, выросший в нищете… Ярко одеваться не люблю", — говорит о себе президент. Одевается он действительно не ярко, но дорого и красиво.

Например, на жатве-2011 президент был сфотографирован на комбайне в скромной полосатой рубашке-поло марки «Корнелиани». Стоимость около 130 долларов. Вряд ли такую наденет обычный комбайнер.

Больше всего любит Лукашенко одежду, сделанную на заказ. Дева! Ценит детали, кропотливую работу. Индивидуальное внимание. Майки с надписью «Беларусь», в которых он фотографировался вместе с Колей на комбайне, были сделаны на заказ на фабрике «Марко Формелле». Вариант принта (декоративная полоска с вышивкой и надписью «Беларусь») выбирал лично президент. На субботник Лукашенко приходит в простой черной кепке. Стоимость — 25 долларов. На уборке картофеля он фотографируется в белой футболке. Стоимость — 50 долларов. Ещё раз на жатве. Брюки, кожаный ремень. Стоимость ремня «Гермес» — 800 долларов. Имеет право? Да, конечно! Это вообще смехотворная цена для одежды президента. Над пропастью во Ржеве. Точка невозврата Союзного государства Россия-Белоруссия не пройдена © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Но всё-таки, всё-таки. Либо одеваемся во все белорусское, как настаивает Лукашенко перед избирателями, либо всё-таки не совсем во все.

Это опять Хирон, который помогает Лукашенко во всех ситуациях сидеть на двух стульях. Над этим народ немножко посмеивается. Но симпатии к президенту парадоксальным образом увеличиваются. Он тоже человек! Двойственный, как все мы.

Лукашенко и не скрывает своих двойственных отношений. Что в одежде, что с женщинами, что в политике. Именно этот лукавый стиль "жонглирования" и помогает ему находиться у власти баснословные 26 лет.

Хирон, всего лишь планетоид Хирон. Но великого политика и дипломата без лукавого и умного Хирона не получится.