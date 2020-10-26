Коронавирус шагает по планете. Нервозности по сравнению с началом эпидемии стало меньше - прежде всего потому, что врачи изучили COVID-19 и появились вакцины. Но эпидемиологическая обстановка по-прежнему остаётся тяжёлой

Европу накрыло второй коронавирусной волной

Вторая волна коронавируса, которую и прогнозировали на осенний период, пришла в европейские страны, из-за чего местные власти вынуждены вернуться к ограничительным мерам.

В округе Берхтесгаденер-Ланд немецкой федеральной земли Бавария, где количество заболевших в 8 раз превысило условную норму, закрыли детские сады и школы, кафе и рестораны работают только на вынос, жители могут покидать дома при наличии уважительной причины. В список входят посещение врача или парикмахерской, поход в магазин, сопровождение людей, нуждающихся в помощи, занятия спортом в одиночестве. Комаровский объяснил, почему не все заболевают коронавирусом © http://www.komarovskiy.net/photo

С 22 октября на протяжении 14 дней выезжать за пределы испанского автономного сообщества Наварра можно только на работу, учебу в университете, для ухода за родственниками и при форс-мажорных обстоятельствах. В регионе закрыты все бары, кафе и рестораны, игорные заведения, а общественный транспорт и магазины, спортивные центры, культурные объекты должны сократить пропускную способность до 30-50%.

Ирландцам разрешено удаляться от своих домов не более чем на 5 километров, исключение — поездки на работу или визит к врачу.

В Италии, где количество заболевших с начала месяца увеличилось в 7 раз, власти отдельных регионов были вынуждены ввести комендантский час — с 23:00 до 5:00 все должны быть дома, поскольку такому стремительному распространению инфекции способствовали, в частности, ночные вечеринки, на которых, естественно, ни о каком соблюдении социальной дистанции и соблюдении профилактических мер речи не идёт.

Молодёжь крайне возмущена ограничениями, в Неаполе и Риме сотни человек вышли на акции протестов против более жёстких мер, в столице крайне правые протестанты вступили в стычки с полицией. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объясняет, что и сам не в восторге от мысли о возможном повторении весеннего всеобщего карантина, но так нужно. За помощью он обратился к рэперу Федецу и блогеру Кьяре Фераньи, у которых в Instagram 33 млн подписчиков, может, молодёжь прислушается хоть к их призывам носить маску. Кандидат от «Европейской солидарности» умер от коронавируса перед выборами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Необходимость ограничений осознали даже в Швеции, которая с самого начала пандемии сделала ставку на массовую заболеваемость населения для скорейшей выработки коллективного иммунитета к COVID-19. Власти рекомендовали жителям страны избегать посещение торговых центров, музеев, библиотек, бассейнов, тренажёрных залов и концертов, а также сократить пользование общественным транспортом и общения с пожилыми.

Поможет ли это сдержать эпидемию, зависит от сознательности шведов — никаких штрафов за несоблюдение этих мер не предусмотрено.

Эпидемия дорого обойдётся ЕС

Весной, когда вирус по очереди охватывал один регион за другим, власти каждой страны надеялись, что невиданная инфекция обойдёт их стороной и не спешили преждевременно переводить население на удалённый режим работы, останавливать промышленные предприятия, закрывать сферу услуг. Все прекрасно понимали, что это колоссальные потери для национальной экономики. Однако заплатить всё равно придётся.

Аналитическое агентство Markit Economics в своём исследовании приходит к выводу, что вторая волна коронавируса подкосила экономику Европы. Сокращение доходов зафиксировали 70% европейских компаний, если ситуация не изменится к лучшему, более половины предприятий малого и среднего бизнеса готовятся к банкротству. За месяц показатели деловой активности ЕС снизились с 50,4% до 49,4%, активности в сфере услуг еврозоны — с 48% до 46,2%.

Индекс деловой активности сферы услуг Германии, крупнейшей экономики Европы, упал до 4-месячного минимума (с 50,6% до 48,9%). Впрочем, есть и положительная тенденция — вырос индекс в области промышленного производства как в масштабах всего ЕС (с 53,7% до 54,4%), так и в случае с ФРГ (с 56,4% до 58%, а это максимум за 2,5 года, хотя эксперты прогнозировали снижение до 55,1%). МВФ обвиняет в экономическом кризисе коронавирус. Кто виноват на самом деле? © AP, Mark Schiefelbein

Аналогичной точки зрения придерживаются и аналитики банка Barclays, по оценке которых в Европе ограничения на уровне регионов предполагают негативные экономические последствия, хотя национальные локдауны (строгую изоляцию) пока удаётся предотвратить. По прогнозам экспертов, по итогам этого года ВВП еврозоны сократится на 6,9% (для сравнения: МВФ ожидает 8,3%), а в следующем вырастет на 4,7%.

В отчёте Barclays говорится, что ограничения из-за коронавируса могут замедлить экономическую активность в Европе, а также негативно отразиться на занятости и на реальных доходах населения.

Коронавирус в США вырвался из-под контроля

Коронавирус для Америки — вопрос более чем актуальный: страна на протяжении нескольких месяцев удерживает за собой первое место в мире по количеству заболевших и умерших, заразился даже президент Дональд Трамп, правда, довольно быстро излечился. Однако из высших политических кругов вирус окончательно ещё не ушёл. По информации телеканала CNN, больны несколько высокопоставленных сотрудников Белого дома и как минимум 5 человек в окружении вице-президента страны Майка Пенса.

«Мы не собираемся контролировать пандемию. Мы собираемся контролировать получение вакцины, терапию и прочие факторы смягчения», — заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

Он пояснил, что коронавирус передаётся от человека к человеку, а значит, необходимо сфокусироваться на мерах по его смягчению.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и его напарница Камала Харрис, претендующая на пост вице-президента, расценили это заявление Медоуза как признание поражения администрацией Трампа, которая забросила даже попытки контролировать пандемию.

«Нам было бы лучше, если бы администрация Трампа просто ничего не делала с COVID-19. Страна была бы в большей безопасности, если бы весь Белый дом не вставал с постели целый день. Высмеивание ношения защитных масок, выступления Трампа перед сторонниками, нереальные обещания по вакцинам — всё это убивает людей», — написал в Twitter сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи, комментируя слова Медоуза. Впервые в мире человек умер после повторного заражения коронавирусом © AP, Evgeniy Maloletka

Как скоро человечество победит эпидемию коронавируса, зависит во того, насколько ответственно к ситуации будет относиться каждый из нас. Пока политики, врачи и общественные деятели убеждают людей соблюдать несложные меры предосторожности — носить маску и перчатки, соблюдать дистанцию, — в отдельных странах, прежде всего в США, набирают популярность COVID-вечеринки.

На мероприятия, куда приходят от десятка до нескольких сотен человек, организаторы специально приглашали больных коронавирусом, участники собирали деньги в общий банк и начинали веселиться, пытаясь заразиться. Тот, кто заболевал первым, срывал куш. Одни шли на такие тусовки, чтобы доказать, что никакого смертельного вируса не существует, другие — пощекотать себе нервы, третьи — чтобы заработать.

Как пишет американское издание Ritz Herald, 30-летний техасец, заразившийся вирусом именно таким способом, перед смертью сказал медсестрам: «Я думаю, что совершил ошибку. Я считал, что это розыгрыш, но оказалось, что это не так».

Так что есть о чём задуматься сейчас, чтобы не сожалеть тогда, когда будет уже слишком поздно.