Президенту Украины Владимиру Зеленскому внушают, что его политическая сила - партия «Слуга народа» - не провалила местные выборы 25 октября. Однако результаты говорят об обратном

На прошедших в воскресенье, 25 октября, местных выборах президентская партия «Слуга народа» потерпела поражение, уверены и эксперты, и рядовые наблюдатели.

«Первое. Слуг народа заслуженно отправляем в утиль. Второе. Местные выборы выполнили задачу по децентрализации/федерализации страны. Третье. Возврат прагматов и хозяйственников радует. Четвертое. Порошенко еще будет путаться под ногами со своей партией войны. Надо было вовремя брать за жабры», — прокомментировала предварительные итоги местных выборов бывший народный депутат Елена Бондаренко. Кость Бондаренко: В результате выборов Украина фрагментировалась на 25 отдельных зон © РИА Новости, Нина Зотина

Скрепя сердце признают своё поражение и члены «Слуги народа».

«Мы ожидали большего. Социология показывала лучшие результате в принципе. По всей стране. Но, несмотря на низкую явку, очень хорошо работают сетки, инструменты, которыми мобилизуют электорат заводов, фабрик, чего нет, к сожалению, в «Слуге народа»… Я сегодня понял, что, возможно, мы где-то недоработали», — заявил нардеп от «Слуги народа» Алексей Мовчан.

В то же время, как сообщают СМИ, самый главный «слуга народа» — президент Владимир Зеленский — может не знать о всей величине постигшей его партию неудачи.

Всё хорошо, Владимир Александрович

Сам Зеленский ещё не знает о фиаско, уверены украинские СМИ. Более того, согласно информации некоторых из них, Зеленскому стараются давать неполную картину, хотя о поражении своего кандидата в Киеве — Ирины Верещук — президент знает и очень расстроен по этому поводу.

«Саня (Корниенко. — Ред.) говорит президенту, что мы взяли депутатов в местных и областных советах и все у нас ок. Если посмотреть в целом на картину, то оно так и есть, но есть те, кто понимает ситуацию, а она не радует. Вчера от президента получили пизд@лей те, кто занимался кампанией Верещук в Киеве. В чате сейчас Марьяна Безуглая снова обвиняет во всем Тищенко. Пишет, что принципом перед президента — искоренить «тищенковость» из среды. Также пишут, что нужно переформатировать партийную ячейку по Киеву, уволить Колю», — сообщил источник украинского издания «Страна».

Кроме того, согласно его данным, Зеленский уверен, что и опрос по пяти пунктам, который он ранее анонсировал, удался. На местных выборах на Украине избиратель проголосовал за Путина © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Да, он правда думает, что опрос прошёл хорошо, но, мол, есть просто определенные нюансы», — говорится в публикации.

Таким образом, президент дезинформирован касательно происходящего в стране.

В принципе такое возможно. Одной из причин удачи госпереворота в 2014 году, согласно расхожей версии, было то, что четвёртому президенту Украины Виктору Януковичу боялись рассказывать о плохих новостях. Так он и пребывал в неведении в отношении реального положения дел до тех пор, пока не стало слишком поздно уже на что-то реагировать.

Да и публичные заявления того же главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко говорят в пользу этой версии.

«Давайте посмотрим на все результаты по стране через пару дней. Наибольшее количество местных депутатов будет у «Слуги народа», что бы там кто ни говори», — заявил Корниенко в ночь на 26 октября.

Кроме того, то же издание «Страна» опубликовало «темник» «Слуг народа», при помощи которого представители этой политсилы будут объяснять СМИ, что на самом деле не проиграли.

Однако рано или поздно, но до Зеленского дойдёт вся серьёзность ситуации. И тогда наступит черёд поиска виновных.

Переводя стрелки

Некоторые популярные на Украине Telegram-каналы утверждают, что Зеленский всё же в курсе постигшей его политсилу неудачи. «Сталинград для Слуги»: соцсети о результатах выборов на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Наш источник из Офиса президента сообщает, что президент недоволен результатом выборов. Об этом публично никто не заявит, но люди, которые знают Зеленского, подтверждают этот факт. Источник уточняет, что многие в Офисе президента надеются, что этот «холодный душ» повлияет на кадровую политику Зе-команды и медийную политику Офиса президента», — сообщает канал «Легитимный».

По информации канала, сейчас начнутся поиски виновных в произошедшем.

«Сейчас будут внутри команды искать кто виноват. Глава Офиса президента Андрей Ермак «делает вид», что он не ответственный за этот провал и сейчас все «копья» летят на Тищенко, Арахамию (Николаев проигран вчистую), Корниенко. Источник дополняет, что в реальности кейс выборов проиграл Офис президента вместе с Ермаком», — указывается в публикации.

Тем временем другой популярный на Украине Τelegram-канал «Женщина с косой» сообщает, что неудача «Слуги народа» может повлиять на взаимоотношения президента и олигархов.

«В кулуарах пошли слухи, что местные элиты взяли реванш за разгром в 2019 году. Вчера Зеленский проиграл выборы местным, а также «старым политическим элитам» у которых всё «застраховано» на местах. Ходят также слухи, что Зеленского «сливают» все финансово-промышленные группы, продолжая делать из него слабого, контролируемого президента. Делают они это красиво, внушая Зеленскому, что они его союзники, а также включая своих лоббистов в Зе-команду они полностью курируют трек «слива», — указывалось в публикации канала. Выборы-2020: «Слуга народа» трещит по швам, Украина следует за ней © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Всё это — печальные новости для украинского президента.

Его самонадеянность, а также предательство избирателей сыграло с президентской партией злую шутку. Можно сколько угодно говорить о децентрализации, однако провал «Слуги народа» на местах ставит под вопрос победу кандидата от этой политсилы на следующих президентских выборах, да и самой партии — на следующих парламентских выборах.

Кроме того, с 25 октября можно говорить об окончательном оформлении противостояния «центр-регионы» на Украине. Зеленскому это не сулит ничего хорошего.