Кроме местных выборов на Украине 25 октября прошли также довыборы в парламент. Один из самых ярких и неоднозначных политиков страны, лидер Радикальной партии Олег Ляшко имеет реальные шансы вернуться в Верховную Раду

Довыборы в Верховную Раду в одномандатном округе №208 на Черниговщине проходили одновременно с местными выборами. Место в парламенте освободилось из-за гибели представителя этого округа в Раде Валерия Давиденко, которого в мае нашли застреленным в его киевском офисе. За вакантное место в парламенте 25 октября соревновались 18 кандидатов.

Ляшко заявил, что «слуга народа» украл у него победу на выборах, скупив голоса © Facebook/Олег Ляшко Олегом Ляшко и представителем партии «Слуга народа» Анатолием Гунько. Оба претендента уже заявили в соцсетях о своей победе.

"По параллельному подсчету голосов, который проводился моим штабом, я одержал уверенную победу в избирательной гонке на 208-м округе, с разницей 1442 голоса. Теперь становится понятной истерика моего оппонента Олега Ляшко, который на камеры центральных телеканалов совершал показательное выступление о его избрании", — написал Гунько в Facebook

В свою очередь Олег Ляшко заявил, что не признает результат "этих купленных выборов".

"Мы выиграли выборы, но власть и ее кандидат украли у людей право на свободный выбор. Поэтому мы не признаем результатов этих купленных выборов, требуем справедливого расследования и наказания всех причастных к масштабному подкупу избирателей 208 округа", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

По результатам обработки 24,12% протоколов на промежуточных выборах народного депутата в округе №208 с незначительным опережением лидирует Ляшко, за которого проголосовали 33,04% избирателей, тогда как у Гунько 32,45% голосов.

Главный шоумен Рады восьмого созыва и его политсила на прошлых парламентских выборах в парламент не попали: Радикальная партия финишировала шестой, ее поддержали около 4% избирателей. До этого фиаско Олег Ляшко был депутатом четырех созывов парламента подряд, с 2006 года: дважды он избирался от Батькивщины, дважды — во главе собственной партии.

Шоу должно продолжаться



Ляшко спел украинцам о «скотиняках» © Facebook/Олег Ляшко

"Иди внуков нянчить, старый пердун", — заявляет Ляшко, перед тем, как замахнуться вилами на "скотиняку".

Очень неожиданно, но после этого политик начинает исполнять песню «Не отступай!». Пока Олег Ляшко празднует с женщинами победу, злодей сидит грустный и с тыквой. По украинской традиции тыкву дарили во время сватовства, если жених не подходил родителям или самой девушке. В конце клипа злодей переселяется в хату Ляшко, берет его вилы, чтобы переворачивать сено, напевая песню "Не отступай". То ли «скотыняка» готовится к реваншу, то ли батрачит на Ляшко.

Олег Ляшко нарочито доказывает свою маскулинность вот уже десять лет. В 2010 году на Украине разразился секс-скандал, нарушивший покой общественности и политикума. В сеть тогда выложили ролик, в котором еще юный Олег Ляшко откровенном признании следователю красочно рассказал подробности своей интимной жизни с мужчиной по имени Боря. Главный фигурант скандала та тот момент был уже народным депутатом, член фракции БЮТ. Именно это видео во многом определило имидж и без того скандального политика.

С тех пор многие считают Олега Ляшко тайным членом ЛГБТ-сообщества — несмотря на наличие жены и дочери.

Вилы и эпатаж

— Дай слово! Слово дай, я сказал! — народный депутат Украины активно жестикулирует и в упор испепеляет взглядом спикера парламента Владимира Гройсмана.

— На фракции будешь у себя командовать, — парирует глава парламента и отключает микрофон на трибуне.

Сессионный зал начинает привычно скандировать: "Ганьба, ганьба!".

Тем временем депутат продолжает бешено размахивать руками и обрушивать на спикера поток своего красноречия.

— …подонок, скотина…! — неожиданно включается на пару секунд микрофон.

Радикальная партия выдвинула Ляшко на довыборах в Раду © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В этой сцене, случившейся 17 сентября 2015 года после согласия Рады на арест депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука, — весь Олег Ляшко.

Ляшко — экспрессивный, резкий, играющий на публику, но при этом действительно оказывавший серьезное влияние на процессы в украинском парламенте. Он всегда был участником множества скандалов, при этом уверяет, что является "честнейшим человеком, которого постоянно пытаются оболгать". Под прицелом объективов фото- и телекамер «борец за права нуждающихся» Ляшко старался казаться ближе к народу, к крестьянам, целовал коров и ел землю.

Хвастался тем, что первая запись в его трудовой книжке — «скотник колхоза «Прогресс».

Ляшко — эпатажный политик на парламентской трибуне и Ляшко на интервью в собственном кабинете — два разных человека. Шоу, в которое он превращал каждое появление на публике, явно приносило ему дивиденды. Образ сермяжного хлопца из провинции Олег Ляшко примерил на себя давно и основательно. Однажды Ляшко вышел на парламентскую трибуну с небольшим белым мешочком, из которого с едва сдерживаемой улыбкой выгреб полные ладони земли. По-деревенски, растягивая звуки, он спросил у тогдашнего министра аграрной политики: "Когда вы в последний раз босым ходили по земле? Когда нюхали ее? Когда целовали?" Он тут же поцеловал образец почвы и продолжил выступление с черным от земли ртом.

Депутаты были в шоке, простые украинцы — в восторге.

В одном из интервью жена Олега Ляшко Росита рассказала, что ключевой образ Олега Ляшко — вилы — они придумали на семейном совете. Вилы — отличный образ, не только сельскохозяйственный, но и протестный. В вилах, эпатажных заявлениях и поступках Олег Ляшко действительно нашел свое настоящее призвание.

Перекати-поле

Ляшко не отличается верностью и не раз менял политических партнеров, противореча своим же заявлениям. В парламент Ляшко попал с третьей попытки. В 1998-м снял свою кандидатуру, в 2002-м занял лишь третье место в мажоритарном округе, а в 2006-м пробился-таки в депутаты благодаря проходному месту в списке "Блока Юлии Тимошенко". После того как Ляшко из БЮТ исключили, он не стеснялся жестко критиковать своего бывшего лидера.

В 2011 году Олег Ляшко обзавелся собственной политической силой — "Радикальной партией Олега Ляшко". На каждых последующих выборах он и его политсила набирали все больше голосов. Сбой произошел лишь на парламентских выборах 2019 года. Во время парламентской гонки Ляшко и его команда не смогли переориентироваться на новую политическую реальность и удержать избирателя.

На парламентских выборах 2019 года комик-любитель с треском проиграл массово зашедшим в политику профессиональным актерам, шутникам, сценаристам и шоуменам. На их фоне лидер "Радикальной партии" выглядел как бледная китайская подделка.

Миллионер без бизнеса и наследства

Ляшко рассказал, почему он сначала поздравил Лукашенко, а потом «дал заднюю» © Facebook, Олег Ляшко

Основанием для возбуждения уголовного производства стало расследование программы "Наши деньги". В материале журналисты рассказали о движимом и недвижимом имуществе семьи депутата и его бизнес-интересах. В частности, в течение 2016-2017 годов политик, который формально никогда не имел бизнеса, приобрел дом за 15 миллионов гривен ($620 тыс.), еще один дом — за 5 миллионов гривен ($210 тыс.) — купила его гражданская жена Росита. Но и у Роситы нет никакого бизнеса, у нее из источников доходов был только муж — народный депутат.

Удивительным образом мать народного депутата, живя на скромную пенсию в 1600 гривен ($66), а до этого работая оператором котельной, ухитрилась не только выжить, но и приобрести 13 земельных участков под Киевом, купить три квартиры в самом сердце столицы и трехкомнатную квартиру подальше от центра. Все исключительно сама. Ляшко утверждал, что не помогал матери с покупкой недвижимости.

Ляшко публично осуждал люксовые автомобили чиновников. Сам же ездил не на телеге, а на бронированном Cadillac Escalade, официально зарегистрированном на его помощника, который в 2014 году числился безработным. Такую машину можно купить за сумму, равную месячной зарплате 800 селян: около $150 тысяч.

В декларации за 2016 год Ляшко указал активы — 30 млн грн ($1,24 млн). Из них 21,2 млн — наличными, 2 млн — в банках, 7 млн наличными у гражданской жены Роситы

Слуга двух господ

В ноября 2019 года уже отставной нардеп подстерег председателя комитета Рады по вопросам энергетики Андрея Геруса в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Несколько раз ударил оппонента и порвал ему рубаху.

Драка была затеяна в лучших драматических традициях политика — все снималось на камеру. Видео, выложенное Ляшко на Facebook, быстро стало вирусным и попало на все телеканалы. Радикал во время потасовки обвинял Геруса в сдаче интересов Украины и попрекал лоббированием импорта российской электроэнергии. В ответ Герус назвал Ляшко лоббистом интересов Рината Ахметова и его энергетических компаний, которые зарабатывают на дорогой электроэнергии.

Летом этого года Ляшко неожиданно для всех помирился с Юлией Тимошенко и катал ее по Черниговщине на авто. Лидер "Батькивщины" неожиданно для многих поддержала лидера "радикалов" на довыборах в парламент по мажоритарному округу №208, посчитав, что у Ляшко есть реальные шансы на победу.

"Я считаю, что в парламент должны прийти люди, которые будут исповедовать не сдачу национальных интересов, а защиту национальных интересов. Поэтому наша команда поддержала кандидатуру Олега Ляшко как единого кандидата от украинских сил по 208-му округу. Мы не будем выдвигать своего кандидата", — сказала Тимошенко.

К слову, в 2012-м году именно на 208 мажоритарном округе Олег Ляшко, который шел отдельно от своей партии, обошел представителя "Батькивщины" и прошел в парламент.

Украинцев примирение Ляшко и Тимошенко здорово удивило. Ведь последние лет пять Ляшко поносил Тимошенко на чем свет стоит, и "московская зозуля" ("московская кукушка") — это одно из наиболее приличных прозвищ из его арсенала. Хотя и Тимошенко, нужно отдать ей должное, в долгу не оставалась, называя Ляшко чихуахуа и бобиком.