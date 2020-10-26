Кандидат в президенты от демократов Джо Байден назвал Россию главной угрозой для США и намерен действовать с ней жёстко в случае прихода к власти. Однако, как признаёт нынешняя администрация Белого дома, возможности для введения санкций против РФ исчерпаны. Да и эффективность тех, что уже действуют, вызывают сомнение

Началась последняя неделя перед выборами в Америке. Действующий глава государства Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден пользуются последней возможностью склонить в свою сторону жителей «колеблющихся» штатов, поскольку остальные избиратели уже давно определились с политическими симпатиями, более 59 человек уже проголосовали досрочно.

Россия — и не друг, и не враг

Несмотря на то что для американцев внутриполитическая повестка всегда имела приоритетное значение, к тому же в 2020 году страна столкнулась с более чем серьёзными проблемами, и гражданам хотелось бы понимать, как каждый из кандидатов в президенты собирается их решать, внешнеполитическая тематика в рамках избирательной кампании звучит нередко.

В интервью телекомпании CBS, опубликованном 25 октября, Байдену задали вопрос, какая страна представляет наибольшую угрозу для США.

«Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия. Во-вторых, я считаю, что самым большим конкурентом является Китай. И от того, какого подхода мы будем придерживаться, зависит, останемся ли мы и дальше конкурентами, или это перерастёт в более серьёзное соперничество в плане соотношения сил», — ответил Байден. Отец за сына. Трамп бьёт Байдена Украиной © AP, Visar Kryeziu

А ведь ещё месяц назад кандидат от демократов называл Россию иначе — противником. Но за это время много чего изменилось, прежде всего информационное пространство взорвала опубликованная газетой New York Post электронная переписка сына политика Хантера Байдена, из которой стало известно, что Джо Байден, будучи вице-президентом, имел отношение к коррупционным схемам украинской энергетической компании Burisma, где работал Хантер, и в Китае.

В интервью CBS политик выразил мнение, что утечка информации с ноутбука сына связана с приписываемыми России попытками дискредитировать его накануне президентских выборов.

«Как следует из того, что я читал и знаю, разведывательное сообщество предупреждало президента о получении Джулиани дезинформации от россиян. Мы также знаем, что Путин прикладывает большие усилия к распространению дезинформации о Джо Байдене», — сказал бывший вице-президент.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заочно ответил на эти обвинения в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1»: «У сына Байдена на Украине действительно был, а может быть, и есть бизнес. Я об этом не знаю, это вообще нас не касается, это касается американцев и украинцев. Ну да, там у него как минимум известна одна компания, которую он фактически возглавлял и, судя по всему, неплохо зарабатывал, хорошо зарабатывал. Но я не вижу здесь никакого криминала. Во всяком случае нам об этом ничего неизвестно». Не поделили деньги России и Украины. Как прошли дебаты Трамп — Байден

22 октября в ходе вторых теледебатов кандидатов в президенты Трамп напомнил информацию, содержавшуюся в сентябрьском отчёте двух комитетов Сената о том, что Хантер Байден имел коммерческие отношения с Россией, а именно с Еленой Батуриной, вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужков.

«Известно, что Елена Батурина занималась и, может быть, занимается, я даже не знаю, бизнесом. Наверное, у неё были многочисленные бизнес-контакты, деловые связи со своими зарубежными партнёрами. Есть ли в этом числе американцы — я просто об этом ничего не знаю, мне об этом ничего неизвестно», — заявил Путин.

А бить-то нечем

В случае победы на выборах Байден обещает наказать Россию за «вмешательство в избирательный процесс», которое стало притчей во языцех и доказывать которое никто даже не собирается. А что значит наказать в понимании американских политиков? Правильно, введение очередной порции антироссийских санкций.

«После выборов в любом из двух вариантов исхода, скорее всего, вновь вернётся тема России, но это будет не раньше марта следующего года», — предположил в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко. Война вакцин. США, проигрывая гонку за вакцину от COVID-19, ввели санкции против разработчиков из России © CC0, Pixabay

По мнению российского бизнесмена Олега Дерипаски, развитие экономики РФ затруднится, если администрация Белого дома — не важно, Трампа или Байдена — займёт более агрессивную позицию. По его словам, любой серьёзный пакет санкций будет значительным ударом. Однако с точкой зрения миллиардера согласны не все даже в самих Соединённых Штатах.

«Одна из проблем, с которой мы столкнулись как в отношении Ирана, так и России, заключается в том, что у нас сейчас так много санкций против этих стран, что у нас остаётся очень мало возможностей, чтобы что-то сделать», — признал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, отвечая на вопросы журналистов на территории Белого дома 25 октября.

Тем не менее, Вашингтон с завидным постоянством объявляет о расширении санкционного списка в отношении России, 23-го числа его пополнил Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» за причастность к кибератакам.

Как утверждает министр финансов США Стивен Мнучин, российское предприятие разработало вредоносную компьютерную программу Triton, чтобы наносить ущерб и манипулировать промышленными системами безопасности, которые позволяют экстренно отключать оборудование в случае возникновения опасной ситуации на предприятии, однако вредоносная программа может препятствовать этому.

После таких обвинений посол РФ в США Анатолий Антонов призвал американцев отказаться от порочной практики голословных нападок и подчеркнул, что Россия, в отличие от Соединённых Штатов, не ведёт наступательных операций в киберсфере, а вредоносная деятельность в информпространстве противоречит принципам российской внешней политики, национальным интересам и пониманию межгосударственных отношений. Если бы Вашингтон действительно хотел урегулировать разногласия в этой сфере, то уже бы давно принял предложение Путина о сотрудничестве в киберпространстве, но оно так и остаётся без ответа.

Санкционное противостояние начал предыдущий президент США Барак Обама после перехода Крыма в состав России, Трамп в ходе предвыборной кампании 2016 года обещал подумать над возможностью отмены ограничительных мер, но, придя к власти, только продолжил курс своего предшественника, причём даже гораздо активнее, вводя санкции под любым надуманным поводом: вмешательство в выборы, применение химического оружия, сотрудничество с нелояльными американцам странами и многое другое.

Можно, конечно, оправдать его поведение давлением со стороны Палаты представителей, подконтрольной демократам, но факт остаётся фактом — санкций вводилось всё больше и больше.

Только не упустили ли качество в погоне за количеством? В 2016 году журнал Foreign Policy призывал признать неэффективность применения ограничительных мер против России; в 2017-м газета The Washington Post писала, что можно называть санкции одним из самых популярных инструментов реагирования на крупные внешнеполитические кризисы, но есть проблема — никто не может с уверенностью сказать, работают ли они. в 2019-м аналитический портал Global Security Review подчеркнул, что санкции не смогли изменить поведение России на международной арене, как того хотели американские политики, в частности, военного-техническое сотрудничество с другими странами не только не ослабло, а наоборот, РФ поднялась в списке крупнейших мировых производителей вооружения на второе место.

В начале 2020 года газета Financial Times опросила экономистов, чтобы выяснить, насколько эффективны санкции США и Евросоюза против Москвы. И некоторые из них заявили, что экономическая ситуация в России даже лучше, чем если бы санкции против неё не вводили. И тут же напрашивается вопрос, а где же экономика, разорванная в клочья, о которой в своё время говорил Обама? Удар по экономике или уникальный шанс. Как санкции США и ЕС отразились на России © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Российская экономика адаптировалась, и теперь Кремль придерживается риторики о том, что Америка никогда не снимет санкции, а это приводит к снижению заинтересованности в удовлетворении требований США. В результате мы имеем неэффективную программу санкций, которая более не оказывает значимого влияния на Москву и служит для Вашингтона лишь минимальным дипломатическим рычагом давления», — объясняет сотрудник Atlantic Council Эдвард Фишман, ранее работавший в отделе политического планирования Госсекретаря США и возглавлявший отдел России и Европы в Офисе санкционной политики Госдепартамента во времена Обамы.

Как бы то ни было, вопрос о необходимости противостояния России — один из немногих, по которому в Америке достигнут двухпартийный консенсус: ни республиканцы, ни демократы не сомневаются, что нужно прикладывать все усилия для сдерживания Москвы, так что о новых санкциях мы ещё услышим не раз независимо от того, кто будет находиться в президентском кресле ближайшие 4 года: Дональд Трамп или Джо Байден.