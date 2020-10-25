Нарушения, пингвины и зелёный «сюрприз» для Зеленского. Как проходят выборы на Украине

На Украине 25 октября проходят местные выборы. На них уже замечен ряд нарушений и иных происшествий

Утром в воскресенья 25 октября на Украине началось голосование на местных выборах. Накануне — в «день тишины» полиция открыла 48 уголовных производств. Большинство нарушений были связаны с незаконной агитацией. Лидером по нарушениям за весь период избирательной кампании стала Харьковская область, где зафиксировали 73 нарушения.

В ожидании выборов украинцы видели их признаки даже в очереди пингвинов в Антарктиде. Снимок очереди 22 октября распространила у себя в Facebook единственная женщина в составе украинской антарктической экспедиции — харьковчанка Анна Соина. На станции она занимается мониторингом озонового слоя и геокосмическими исследованиями.

«Очередь на избирательный участок», — озаглавил фото один из комментаторов.

В первую половину дня уже проголосовали спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Украины Владимир Зеленский. Причём для последнего голосование обернулось неприятным сюрпризом.

Иногда они возвращаются или Зелёное послание

Движение Femen на Украине, казалось, сошло на нет ещё во времена президентства Виктора Януковича. Однако, как показали события 25 октября, есть ещё порох в пороховницах. Впрочем, боролись с Зеленским представительницы движения отнюдь не порохом.

«Когда Зеленский с супругой приехали на участок, выбежала девушка и задрала юбку красного цвета, на изнанке которой было написано Zexist. Девушку сразу заломала охрана президента, она была без нижнего белья. Волосы на лобке у неё были выкрашены в зелёный цвет», — сообщил Telegram-канал «Типичная Украина».

Позже появились и видео инцидента.

Я всю ночь не спал, свистунов любил pic.twitter.com/u0u1JGpKAO — Анатолий Шарий (@anatoliisharii) October 25, 2020

​Что касается Разумкова, то он голосовал без происшествий. На избирательном участке спикеру удалось пообщаться с журналистами. По его словам, главным итогом местных выборов должен стать приход «нормальной власти» в регионы, которая будет понимать, что делает, и нести за свои действия ответственность.

При этом Разумков вспомнил и о пандемии, заявив, что нельзя допускать на избирательные участки людей с повышенной температурой. «Президент хочет услышать всех». Шмыгаль проголосовал на местных выборах во Львове © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Я думаю, что нет, у нас есть механизмы, как можно было проголосовать и дома. Но будем надеяться, что таких случаев не будет и это даст возможность провести все же нормальные выборы, честные выборы», — заявил Разумков.

В то же время, он подчеркнул, что даже пандемия — не помеха второму этапу выборов.

«Я уверен, что второй тур выборов должен состояться, ведь мы не можем оставить общины без легитимной власти. Мы все понимаем, что власть на местах, и особенно в рамках децентрализации, и в рамках вызовов, которые сегодня стоят перед местной властью, потому что ответственность по борьбе с коронавирусом и защитой здоровья наших граждан, в некоторой степени можно говорить, что это защита национальной безопасности. Это общая ответственность и местной власти, и центральной власти, поэтому важно, чтобы вся вертикаль власти работала на единый результат», — подчеркнул Разумков.

А на Украине шли выборы. При этом проходили они подчас и с нарушениями.

Старый добрый подкуп и другие нарушения

В первую половину дня 25 октября заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о поступивших к нему накануне выборов жалоб на подкуп избирателей.

«Лично ко мне поступали заявления кандидатов в городской совет о том, что их же коллеги по партии организовывают подкуп избирателей, чтоб получить больше голосов и продвинуться по списку. Я передал эту информацию в полицию для проверки оперативно-следственным путём», — рассказал Геращенко.

Он также подчеркнул, что выступает против нового Избирательного кодекса.

«Моя мотивация была проста — эта система голосования за кандидата и за партийные списки на выборах в местные советы приведет к ещё большему разрыву между избирателем и его доверенным лицом в местном совете — депутатом. Наше гражданское общество, ввиду значительной пассивности, унаследованной после 73 лет советской власти, и так не особо стремилось контролировать качество работы депутатов, избранных по мажоритарной системе. А теперь так вообще, избиратель не будет чувствовать связи между кандидатом, например, в Киевский городской совет, от партии, за которую он проголосовал, и реальными изменениями в качестве управления городом», — пояснил Геращенко. На Украине заработали участки для голосования на местных выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тем временем украинцы лишились одного из самых титулованных в боксе избирателей. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не сможет принять участия в голосовании.

«Друзья! Сегодня впервые за много лет я не голосую на выборах. Лечусь дома, на самоизоляции. Вирус поразил буквально в последний день перед выборами. Работаю дистанционно и контролирую работу городских служб. Идя на избирательный участок, не забывайте о правилах безопасности! Наденьте маску, возьмите антисептик, ручку. Соблюдайте социальную дистанцию на участке. Мы все преодолеем! Берегите себя!» — отметил он.

А бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин распространил фотографии, как украинцы участвуют в опросе, анонсированном ранее президентом Зеленский. Судя по фото, ответы на вопросы Зеленского некоторых спровоцировали на нецензурную брань.

В общем, жизнь на украинских выборах бьёт ключом.