Уходящая неделя ознаменовалась ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 в мире. Правительства разных государств мира призывают сограждан к бдительности и выполнению всех санитарно-эпидемиологических норм

По данным Университета Джонса Хопкинса к 12.00 25 октября в мире количество зараженных COVID-19 в мире превысило 42,6 млн человек. В лидерах среди заражённых идут США с более, чем 8,5 млн зараженных, индия с более, чем 7,8 млн зараженных, Бразилия с более, чем 5,3 млн зараженных, Россия с более, чем 1,4 млн зараженных и Франция, с более, чем 1 млн зараженных. На Украине за сутки коронавирус выявили у более шести тысяч человек © AP, Evgeniy Maloletka

По смертности лидируют США с более, чем 224 умершими, следом идет Бразилия с более, чем 156 тыс. умерших, затем — Индия, с более, чем 118 тыс. умерших, затем — Мексика с более, чем 88 тыс. умерших, а замыкает пятёрку Великобритания с более, чем 44 тыс. умерших. Всего же в мире от COVID-19 умерло более, чем 1,14 мл человек.

При этом выздоровело от COVID-19 в мире более, чем 28,7 млн человек. По количеству выздоровевших лидирует Индия с более, чем 7 млн человек, Бразилия, с более, чем 4,5 млн выздоровевших, США, с более, чем 3,4 млн и Россия с более, чем 1,25 мл выздоровевших, а также Колумбия с более, чем 907 тыс. выздоровевших.

Несмотря на значительно количество выздоровевших обстановка в мире по-прежнему продолжает оставаться напряжённой.

Обстановка в России

В России по данным портала стопкоронавирус.рф к 12.00 25 октября 2020 всего выявлено свыше 1,5 млн заболевших, при этом 16 710 — за последние сутки. Выздоровело свыше 1,13 млн человек, из них 7 704 за последние сутки, а всего умерло от COVID-19 26 050 человек из них 229 за последние сутки.

Ситуация с заболеваемостью улучшиться нескорого. Как заявил в интервью «Парламентской газете» вирусолог института имени Гамалеи, профессор Виктор Зуев, он ожидает стабилизации ситуации с распространением коронавируса к следующему лету.

«Думаю, что в июле будут значительные улучшения», — сказал ученый.

По его словам, пневмотропные вирусы, к которым относится и SARS-Cov-2, вызывающий COVID-19, «боятся тепла».

«Снижению заболеваемости также будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация», — добавил он.

Также учёный отметил увеличение числа переболевших COVID-19 и тех, кто перенес инфекцию бессимптомно.

«Это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60%, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса», — подытожил он.

Сдержанный оптимизм проявил и мэр Москвы Сергей Собянин. Несмотря на то, что за прошедшие две недели выявлены рекордные объемы заболеваемости коронавирусной инфекцией и госпитализаций, этот факт позволяет надеяться, что динамика будет снижаться, отметил Собянин.

«Прошедшие две недели выявили, с одной стороны, рекорд по заболеваемости, с другой стороны, надежду, что динамика будет снижаться», — отметил Собянин в эфире канала «Россия 1».

Он также заявил, что меры властей по борьбе с распространением коронавируса восприняты и выполняются большинством москвичей. По словам Собянина, пожилые и хронически больные москвичи переведены на домашний режим, более 1 миллиона человек перешли на удаленный режим работы, часть школьников — на дистанционное обучение. Коронавирус: Новые антирекорды и обещание Трампа © covid_19_ua

Тем временем его киевский коллега — Виталий Кличко сам пострадал от COVID-19.

Обстановка на Украине

На Украине количество заболевших COVID-19 превысило 337 тыс. человек, из них 7 014 заразилось за последние сутки. Вылечилось от COVID-10 свыше 139 тыс. человек, из них свыше 2,1 тыс. за последние сутки, умерло — свыше 6,2 тыс. из них 125 за последние сутки.

COVID-19 на Украине впору называть «мэрской болезнью». Так, её заразился мэр Харькова Геннадий Кернес. Кстати, его регион — Харьковская область — второй по количеству зараженных после Киева, мэр которого — Виталий Кличко — тоже заразился.

«Работа мэра во время пандемии предполагает постоянный риск, в том числе общение с людьми и проверку больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный. Чувствую себя хорошо. Но должен пойти на самоизоляцию. Работать из дома», — написал Кличко в Facebook.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоро должна появиться вакцина украинского производства.

«Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования. <…> Она (вакцина — Ред.), уникальная потому, что не такая, как другие. Это ключевое в этой вакцине. У нас есть материалы и информация, что исследования проводились, но не на людях», — заявил Зеленский в интервью украинским каналам.

При этом он не назвал конкретные сроки появления вакцины. Более того, Украина не будет дожидаться её появления для проведения вакцинации. И закупит вакцину у других государств.

«Мы не будем ждать нашу. Но потом будем добавлять нашу. Потому что с COVID мы будем бороться не год. Вакцина будет работать много лет. Это, наверное, как сегодня грипп», — рассказал Зеленский.

Эти слова многие украинцы восприняли со скепсисом. Так, глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко назвал создание украинской вакцины аферой.

«Я знаю пару авантюристов в Офисе президента, которые устроили эту театральную постановку в погоне за политическим пиаром… Если мы продолжим серьезную дискуссию, то я попрошу Михаила Фаворова (один из разработчиков вакцины. — Ред.) повторить на английском языке на территории США то, что он сказал в Офисе президента, потому что там очень сильная система публичного права», — сказал он. Мэр Мариуполя заболел коронавирусом © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

По словам Кравченко, он созвонился с американскими коллегами, с которыми он вместе посмеялся над темой украинской вакцины. Кроме того, Кравченко заявил, что будет вынужден обратиться к первому замдепартамента защиты национальной государственности Роману Мотковскому, который занимается вопросами биотерроризма.

В общем, в украинскую вакцину не верят и на Украине.

Тем временем ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране ухудшается.