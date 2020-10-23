На этот день оппозиция готовит в белорусской столице особенные митинги. «Режим», в свою очередь, застолбил ключевые места Минска для проведения провластного «Антимайдана», на котором обещает сотни тысяч своих сторонников. Все это может плохо кончиться — столкновениями — и как минимум радикализирует политический кризис в Белоруссии.
Мобилизация защитников Лукашенко
Никогда еще Антимайдан в поддержку власти не был действенным во время цветной революции в какой угодно постсоветской республике. Всегда сообщества сторонников действующей власти рассыпались на глазах, как только соответствующий президент оставлял свой пост.
Но в Белоруссии к опыту постсоветских стран решили не прислушиваться, наоборот, настойчиво рекламируется национальная исключительность, уникальность ситуаций и поведения власти. Что же, как принято говорить в таких случаях, «запасаемся попкорном».
До утра пятницы провластные медийные площадки максимально креативно мобилизовывали сторонников на митинги и шествия в Минске 25 октября. «Взять и выйти в воскресенье! Всем нашим! Пройтись по столице, посмотреть на самих себя — тех, кто целую четверть века вкладывал в свою страну всю душу! Под нашими знаменами по нашим проспектам. Покажем, кто в нашей стране хозяин! Ты знаешь, что будешь делать этой осенью!» — короткая выжимка из агитации в телеграм-канале «Желтые сливы».
Не отстает и пресс-служба президента. Канал «Пул Первого» который связывают с пресс-секретарем Лукашенко Натальей Эйсмонт, публикует аналогичного содержания и настроя посты:
«25 октября — наш день в нашей столице! Мы подали заявку на проведение мероприятия и приглашаем всех желающих, кто хочет высказать свою позицию, кому небезразлична судьба нашей страны, прийти в воскресенье на мероприятие и эту позицию четко и ясно высказать, и её показать. По большому счету, показать сегодня, кто в нашей стране хозяин!»
Вот это «покажем, кто хозяин» имеет автора, его имя Михаил Орда, глава Федерации профсоюзов Белоруссии. Якобы его цитата.
Эти цитаты ничуть не расходились с делами. В Минске свидетели публиковали фото-видеофиксации монтажа сцен и площадок в самых ключевых точках столицы: на «Стеле» (музей ВОВ) и на площади Независимости.
Именно эти места являются желанными целями Беломайдана, но его туда начиная с августа не пускают. В общем, на момент утра пятницы было известно, что провластный Антимайдан намечен на 14:00 — то самое время, на которое Беломайдан обычно назначает начало своего шествия. Точки сбора антимайдановцев — «Стела», площадь Независимости, Октябрьская площадь или площадь Свободы. Сообщалось как о факте, что в одной из этих локаций будет выступать Лукашенко.
Фальстарт или прикрытие?
Те наблюдатели, которые изучают белорусскую цветную революцию, или, если кому-то не нравится такое определение, Беломайдан, дружно отметили, что, несмотря на очевидность подготовки провластной движухи, когда дошло даже до строительства сцен и открытой мобилизации сторонников Лукашенко, многое во всем этом выглядело нетипично для стиля президентского сопротивления. Что-то было не так.
Во-первых, никаких призывов от официальных властей не раздавалось.
Во-вторых, никто не слышал по этому поводу самого Лукашенко.
В-третьих, пиарщики президента РБ или он сам придумывают стратегии, но до сих пор руководитель страны никогда не повторял свои приемы более одного раза.
Это касается первого и пока последнего «Антимайдана» 16 августа на площади Независимости, первого и пока последнего впечатляющего выступления Лукашенко на нем, первого и последнего появления с автоматом 23 августа.
И наконец «тайная инаугурация» по понятным причинам повториться не может.
Разумеется, в то время, когда на указанных локациях уже монтировались сцены, а «Пул Первого» открыто сообщил о событии, сомневаться в чем-то было бы до неприличия глупо.
Но вот в пятницу наступили события. Сначала неравнодушные белорусы стали массово публиковать картинки демонтажа сцен в белорусской столице. Потом анонимные телеграм-каналы стали (правда, без ссылок на источники) сообщать об отмене провластного Антимайдана.
Наконец, ясность внес и сам Александр Григорьевич. Президентский вертолет доставил главу государства на ферму в Слуцком районе, где ему демонстрировали пармезан, выращенный в Белоруссии. Этот повод был использован традиционно для политических заявлений.
И главным стало то, что пропрезидентские митинги и шествия в Минске отменены, причем самим президентом. Как обычно, Лукашенко рассказал об этом в свойской, «домашней» манере, как будто речь идет о воскресном футбольном матче между приятелями: «Я сегодня позвонил премьер-министру и говорю: Роман Александрович, собери людей, губернаторов и прочих, посоветуйтесь. Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск».
При этом Лукашенко небрежно обронил, что в столице Белоруссии ожидалось до 300 000 участников в поддержку действующей власти. Откуда такие данные, не уточнялось, хотя немедленно (это тоже стиль Лукашенко) рядом с этой внушительной цифрой прозвучала совсем другая, напрямую противоречащая первой.
«Человек едет батьку поддержать, но он же батьку хочет и увидеть. А как он увидит? Я думал, выступлю на Октябрьской площади. Ну 15 тысяч меня увидят».
Далее президент повел речь о безопасности, включая вариант взрывного устройства, но тоже небрежно, как о чем-то несерьезном. Со слов главы государства можно подумать, что сначала хотели провести «супермитинг», а потом передумали.
Но что же не так? Слишком много инфошума, слишком очевидны действия, но слишком легко все это умножили на ноль. Так не бывает — не у Лукашенко.
Скорее верно другое: «Антимайдан» был легендой, прикрытием чего-то совсем другого, что готовится тайно и вытекает из данного ранее президентом обещания «навести порядок в Минске».
О чём не пишут в СМИ
Бессмысленность мирных хождений с флагами по воскресеньям, чтобы добиться отставки такого лидера, как Александр Лукашенко, была очевидна еще в августе — это отмечают как друзья, так и враги белорусских протестов.
Поэтому прогнозов относительно радикализации Беломайдана существовало предостаточно. Но абсолютно все, включая тех, кто поддерживает и курирует протесты из-за рубежа, не призывают к этому участников. Подстрекательство имеет место, но не более чем к нарушениям административного характера.
И очень похоже, что радикализации протестующих кукловоды не хотят, — слишком апокалиптичен Лукашенко. Так думают его враги, а он эту легенду вокруг своего имени не развеивает, а даже наоборот — питает.
Но вот в воскресенье, 18 октября, Беломайдану в Минске показали марш Антимайдана. Обычно так не бывает, но на этот раз колоннам позволили сблизиться на опасное расстояние. Были локальные стычки и взаимная ругань, но не более того.
Однако что-то назревает. Власть по уже показанной негласной схеме мобилизует своих сторонников весьма решительно. Особенно угрожающе звучат призывы «показать, кто в доме хозяин» и «вы знаете, что делать». То есть сторонников власти призывают быть готовыми к действию.
Но к какому? Уже промелькнула и обсуждается тема «народных дружин» — добровольных помощников правоохранителей. Им якобы дается право пресекать правонарушения и задерживать, отбирать опасные предметы — словом, применять физическую силу.
Начиная с сентября видны попытки создать подобные формирования и в среде протестующих. На слуху украинский вариант 2013 года — «Самооборона», или ОГСБ. Имеется чат, в котором царит революционное шапкозакидательство.
Однако никаких реальных признаков существования «дружин» или «ОГСБ» нет, о подобном немедленно сообщили бы официальные спецслужбы, которые не потерпят дублирующих структур — враги они или добровольные помощники. Но слишком уж много признаков и косвенных свидетельств.
А белорусский анархист Николай Дедок считает ОГСБ проектом спецслужб, причем не единственным. По его словам, «еще в августе Лукашенко и Вакульчик (тогдашний глава КГБ) заманивали юных романтиков в подпольные «штурмбаты», грозившие ОМОНу кузькиной матерью».
Можно верить анархисту или считать его слова пропагандой, но «юные романтики» и правда хотят помогать власти чем-то большим, чем провластные митинги.
Протестующие же, перешедшие Рубикон, кому нечего терять, но легко можно найти статус политического беженца в ЕС, в том числе и сам Дедок, давно согласны, что мирные хождения бессмысленны, что пора бы надавить чем-то потвёрже, вопреки мантрам Тихановской о недопустимости насилия.
Угроза или вброс?
Все эти разговоры о наличии тайных «Отрядов гражданской самообороны Беларуси» (ОГСБ) и «Дружинников» ведутся на основании милицейского видео, на котором зафиксировано задержание группы парней в одном из минских кафе. У них находят нечто подобное тому, чем была вооружена «Самооборона Евромайдана» в 2013 — 2014 годах.
Задержанные показывают, что действовали по заданию «координатора ОГСБ». Якобы боевое крыло Беломайдана создавалось начиная с 6 сентября.
Кое-кого видео убедило и напугало. Но с точки зрения того же украинского опыта «самооборона майдана» возможна только на фоне деградации государства, чем очевидно страдал Янукович, но что совсем не свойственно Лукашенко.
Белорусские силовики очень эффективны и высоко мотивированы. А значит, они сейчас ведут системную контрразведывательную и контртеррористическую работу. Ее частью могут быть вбросы мифов и фейков, актуализирующих необходимость ужесточения мер против Беломайдана. ОГСБ может быть мифом, надутым контрразведчиками через открытые чаты и даже анонимные телеграм-каналы.
Но для чего? Не похоже ли это на обещание «навести порядок в Минске»?