Ожидание воскресенья, 25 октября, в Белоруссии тревожно. Начиная с угрозы президента о том, что он «наведет порядок в Минске», и заканчивая заявлением Светланы Тихановской, выдвинувшей «режиму» ультиматум с крайним сроком, 25 октября, после чего в случае невыполнения она обещает общенациональную забастовку с гражданским неповиновением

На этот день оппозиция готовит в белорусской столице особенные митинги. «Режим», в свою очередь, застолбил ключевые места Минска для проведения провластного «Антимайдана», на котором обещает сотни тысяч своих сторонников. Все это может плохо кончиться — столкновениями — и как минимум радикализирует политический кризис в Белоруссии.

Мобилизация защитников Лукашенко

Не будет протестов - не будет и диалога. Владимир Груздев о ситуации в Белоруссии и Лукашенко © vk.com, Груздзеў Уладзімір

Но в Белоруссии к опыту постсоветских стран решили не прислушиваться, наоборот, настойчиво рекламируется национальная исключительность, уникальность ситуаций и поведения власти. Что же, как принято говорить в таких случаях, «запасаемся попкорном».

До утра пятницы провластные медийные площадки максимально креативно мобилизовывали сторонников на митинги и шествия в Минске 25 октября. «Взять и выйти в воскресенье! Всем нашим! Пройтись по столице, посмотреть на самих себя — тех, кто целую четверть века вкладывал в свою страну всю душу! Под нашими знаменами по нашим проспектам. Покажем, кто в нашей стране хозяин! Ты знаешь, что будешь делать этой осенью!» — короткая выжимка из агитации в телеграм-канале «Желтые сливы».

Не отстает и пресс-служба президента. Канал «Пул Первого» который связывают с пресс-секретарем Лукашенко Натальей Эйсмонт, публикует аналогичного содержания и настроя посты:

«25 октября — наш день в нашей столице! Мы подали заявку на проведение мероприятия и приглашаем всех желающих, кто хочет высказать свою позицию, кому небезразлична судьба нашей страны, прийти в воскресенье на мероприятие и эту позицию четко и ясно высказать, и её показать. По большому счету, показать сегодня, кто в нашей стране хозяин!»

Вот это «покажем, кто хозяин» имеет автора, его имя Михаил Орда, глава Федерации профсоюзов Белоруссии. Якобы его цитата.

Эти цитаты ничуть не расходились с делами. В Минске свидетели публиковали фото-видеофиксации монтажа сцен и площадок в самых ключевых точках столицы: на «Стеле» (музей ВОВ) и на площади Независимости.



Вячеслав Шарапов: Лукашенко будет тянуть с реформами, растягивая во времени всё, что можно растянуть © Facebook, Вячеслав Шарапов

Фальстарт или прикрытие?

Те наблюдатели, которые изучают белорусскую цветную революцию, или, если кому-то не нравится такое определение, Беломайдан, дружно отметили, что, несмотря на очевидность подготовки провластной движухи, когда дошло даже до строительства сцен и открытой мобилизации сторонников Лукашенко, многое во всем этом выглядело нетипично для стиля президентского сопротивления. Что-то было не так.

Во-первых, никаких призывов от официальных властей не раздавалось.

Во-вторых, никто не слышал по этому поводу самого Лукашенко.

В-третьих, пиарщики президента РБ или он сам придумывают стратегии, но до сих пор руководитель страны никогда не повторял свои приемы более одного раза.

Это касается первого и пока последнего «Антимайдана» 16 августа на площади Независимости, первого и пока последнего впечатляющего выступления Лукашенко на нем, первого и последнего появления с автоматом 23 августа.

И наконец «тайная инаугурация» по понятным причинам повториться не может.

Владимир Мамонтов: Цветная революция в Белоруссии споткнулась о два камня — Лукашенко и народ © Sputnik / Miroslav Rotari

Но вот в пятницу наступили события. Сначала неравнодушные белорусы стали массово публиковать картинки демонтажа сцен в белорусской столице. Потом анонимные телеграм-каналы стали (правда, без ссылок на источники) сообщать об отмене провластного Антимайдана.

Наконец, ясность внес и сам Александр Григорьевич. Президентский вертолет доставил главу государства на ферму в Слуцком районе, где ему демонстрировали пармезан, выращенный в Белоруссии. Этот повод был использован традиционно для политических заявлений.

И главным стало то, что пропрезидентские митинги и шествия в Минске отменены, причем самим президентом. Как обычно, Лукашенко рассказал об этом в свойской, «домашней» манере, как будто речь идет о воскресном футбольном матче между приятелями: «Я сегодня позвонил премьер-министру и говорю: Роман Александрович, собери людей, губернаторов и прочих, посоветуйтесь. Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск».

При этом Лукашенко небрежно обронил, что в столице Белоруссии ожидалось до 300 000 участников в поддержку действующей власти. Откуда такие данные, не уточнялось, хотя немедленно (это тоже стиль Лукашенко) рядом с этой внушительной цифрой прозвучала совсем другая, напрямую противоречащая первой.

«Человек едет батьку поддержать, но он же батьку хочет и увидеть. А как он увидит? Я думал, выступлю на Октябрьской площади. Ну 15 тысяч меня увидят».

Белорусский политолог: Оппозиция теряет механизмы давления на власть © Facebook, Евгений Константинов

Но что же не так? Слишком много инфошума, слишком очевидны действия, но слишком легко все это умножили на ноль. Так не бывает — не у Лукашенко.

Скорее верно другое: «Антимайдан» был легендой, прикрытием чего-то совсем другого, что готовится тайно и вытекает из данного ранее президентом обещания «навести порядок в Минске».

О чём не пишут в СМИ

Бессмысленность мирных хождений с флагами по воскресеньям, чтобы добиться отставки такого лидера, как Александр Лукашенко, была очевидна еще в августе — это отмечают как друзья, так и враги белорусских протестов.

Поэтому прогнозов относительно радикализации Беломайдана существовало предостаточно. Но абсолютно все, включая тех, кто поддерживает и курирует протесты из-за рубежа, не призывают к этому участников. Подстрекательство имеет место, но не более чем к нарушениям административного характера.

И очень похоже, что радикализации протестующих кукловоды не хотят, — слишком апокалиптичен Лукашенко. Так думают его враги, а он эту легенду вокруг своего имени не развеивает, а даже наоборот — питает.

Неменский рассказал, что может оживить протесты в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Однако что-то назревает. Власть по уже показанной негласной схеме мобилизует своих сторонников весьма решительно. Особенно угрожающе звучат призывы «показать, кто в доме хозяин» и «вы знаете, что делать». То есть сторонников власти призывают быть готовыми к действию.

Но к какому? Уже промелькнула и обсуждается тема «народных дружин» — добровольных помощников правоохранителей. Им якобы дается право пресекать правонарушения и задерживать, отбирать опасные предметы — словом, применять физическую силу.

Начиная с сентября видны попытки создать подобные формирования и в среде протестующих. На слуху украинский вариант 2013 года — «Самооборона», или ОГСБ. Имеется чат, в котором царит революционное шапкозакидательство.

Однако никаких реальных признаков существования «дружин» или «ОГСБ» нет, о подобном немедленно сообщили бы официальные спецслужбы, которые не потерпят дублирующих структур — враги они или добровольные помощники. Но слишком уж много признаков и косвенных свидетельств.

А белорусский анархист Николай Дедок считает ОГСБ проектом спецслужб, причем не единственным. По его словам, «еще в августе Лукашенко и Вакульчик (тогдашний глава КГБ) заманивали юных романтиков в подпольные «штурмбаты», грозившие ОМОНу кузькиной матерью».

Можно верить анархисту или считать его слова пропагандой, но «юные романтики» и правда хотят помогать власти чем-то большим, чем провластные митинги.



Протестующие же, перешедшие Рубикон, кому нечего терять, но легко можно найти статус политического беженца в ЕС, в том числе и сам Дедок, давно согласны, что мирные хождения бессмысленны, что пора бы надавить чем-то потвёрже, вопреки мантрам Тихановской о недопустимости насилия.

Угроза или вброс?

Белорусский эксперт объяснил, зачем власть сменила тактику в борьбе с протестами © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Задержанные показывают, что действовали по заданию «координатора ОГСБ». Якобы боевое крыло Беломайдана создавалось начиная с 6 сентября.

Кое-кого видео убедило и напугало. Но с точки зрения того же украинского опыта «самооборона майдана» возможна только на фоне деградации государства, чем очевидно страдал Янукович, но что совсем не свойственно Лукашенко.

Белорусские силовики очень эффективны и высоко мотивированы. А значит, они сейчас ведут системную контрразведывательную и контртеррористическую работу. Ее частью могут быть вбросы мифов и фейков, актуализирующих необходимость ужесточения мер против Беломайдана. ОГСБ может быть мифом, надутым контрразведчиками через открытые чаты и даже анонимные телеграм-каналы.

Но для чего? Не похоже ли это на обещание «навести порядок в Минске»?