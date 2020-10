Нацбанк сохранил прогноз падения ВВП в 2020 году на 6%, у государства украли более 5 миллионов гектаров земель, Геннадий Боголюбов подал новые иски против Минфина и НБУ в деле Приватбанка. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

В частную собственность незаконно вывели более 5 миллионов гектаров земли

В государственной собственности сейчас находится 750 000 га земли сельхозназначения вместо заявленных в 2019 году 10,4 млн га. Об этом во вторник, 20 октября, в интервью изданию ЭП сообщил глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастра) Роман Лещенко.

"Когда вам говорили, что в стране 10 млн га земли государственной собственности, то это была ложь. Страна фактически разграблена. Осталось крайне мало — примерно 2 млн га мы передаем в ОТГ, и остается свободных 0,75 млн га", — заявил Лещенко.

"Оказалось, что с середины 2013 года до 2020 года из государственной в частную собственность через механизм бесплатной приватизации было выведено более 700 000 га земли. То есть речь идет о территории одной небольшой европейской страны", — заявил Лещенко.

По его словам, сейчас орган проводит аудит электронного реестра, который существует с 2013 года. Сейчас аудит завершен на 27%, но уже были выявлены тысячи дублирующих записей.

"Есть группы людей, которые получали земельные участки по 2 га энное количество раз, часто — в очень выгодных местах", — отметил Лещенко.

Он отметил, что причастные к этому лица — близкие к чиновникам люди. Они могли быть связаны с получением земли в Житомирской области, где проводится добыча ильменитов, или в Ровенской области, где добывается янтарь.

О том, что озвученные командой Зеленского цифры не сходятся с реальностью, заявили и экономисты, которые плотно занимаются земельной темой — в том числе в рамках проектов Мирового банка.

Олег Нивьевский, доцент Киевской школы экономики, один из реализовавших под эгидой Мирового банка проект «Мониторинг земельных отношений», написал: «Некоторые цифры не бьются, и по этому поводу мучают смутные сомнения».

«Также остается открытым вопрос о судьбе около 5 млн га госземель, которых недосчитались в Госгеокадстре. Роман сам говорит о том, что они «мы сделали аудит существующего с 2013 года электронного реестра лишь на 27%». То есть аудит электронного реестра еще не до конца сделан, но есть еще и записи до 2013 года, которые еще не перенесли в электронный реестр. Мы когда делали Мониторинг земельных отношений за 2016-17 гг, в кадастре было зарегистрировано менее 20% госземель. Возможно еще можно будет увидеть хоть часть из этих «пропавших / неучтенных» 5 млн га», — поясняет эксперт.

Оппоненты власти выдвигают версию, что прием «все украдено до нас» был использован для того, чтобы теперь бесконтрольно распределить земли, которых якобы «уже нет». И цифра в 5 млн га «пропавшей» земли была надута не случайно и имеет целью не только пиар, но и вполне ощутимый экономический эффект.

Напомним, местные власти получат в собственность более 2 млн га земли в соответствии с указом, который подписал президент Владимир Зеленский.

Боголюбов подал новые иски против Минфина и НБУ в деле Приватбанка

Партнёр Игоря Коломойского, бывший совладелец Приватбанка Геннадий Боголюбов, обратился в Хозсуд Киева с четырьмя исками, в которых оспаривает национализацию банка. Среди ответчиков — Кабмин, Минфин, Фонд гарантирования вкладов, Приватбанк. Информация об исках была представлена в едином реестре судебных решений во вторник, 20 октября.

Иски касаются признания недействительным договора купли-продажи акций Приватбанка, определения размера уставного капитала и части акций госбанка, возврата имущества с чужой собственности и признания права собственности на акции Приватбанка. Это первые иски со стороны Боголюбова об отмене национализации Приватбанка.

В одном из исков Боголюбов просит суд определить уставный капитал Приватбанка в размере 21,256 млрд грн (это показатель, который был до национализации банка), а также свою долю в нем в размере 33,2525% (пакет акций, прямым владельцем которого Боголюбов был до национализации).

Сейчас в госреестре указанный объем уставного капитала Приватбанка — 206,06 млрд грн, и он на 100% принадлежит государству в лице Кабмина.

Напомним, в декабре 2017 года Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находящимся под их контролем. 4 декабря 2018 года суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала Приватбанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.

В июне текущего года Приватбанк заявлял, что Высокий суд Лондона назначил рассмотрение по существу его иска против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на 1 марта 2022 года.

Детективное агентство Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердило, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд. Коломойский эту информацию отрицал.

16 октября 2020 года Шестой апелляционный административный суд Киева возобновил дело об обжаловании государством решения Окружного админсуда Киева об отмене национализации банка.

НБУ сохранил прогноз падения ВВП в 2020 году

Прогноз Национального банка Украины по ВВП на 2020 год остается неизменным — падение на 6% в 2020 году. В НБУ ожидают, что украинская экономика в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в четверг, 22 октября, во время пресс-брифинга.

"Прогноз ВВП на текущий год остается неизменным. Сокращение экономики по итогам года является следствием прежде всего сложного для бизнеса II квартала, в котором применялись жесткие карантинные ограничения.

В то же время деловая активность заметно оживилась в условиях постепенного смягчения ограничений.

Восстановление потребительского и инвестиционного спроса во втором полугодии будут компенсировать худший урожай аграрного сектора и меньший фискальный импульс", — подчеркнул Шевченко.

По его словам, основным драйвером роста ВВП на уровне 4% в 2021-2022 гг. будет оставаться частное потребление.

"Экономический рост поддержат фискальные стимулы, мягкая монетарная политика и восстановление внешнего спроса. Важной предпосылкой такого сценария является отсутствие в будущем жестких карантинных ограничений как на Украине, так и в мире", — добавил глава НБУ.

В НБУ заявили, что ключевым риском для макрофинансовой стабильности, как и раньше, является длительный срок и углубление пандемии коронавируса и усиление карантинных мероприятий.

За сутки 22 октября в стране выявили рекордное число больных — 7517.

Напомним, по итогам 8 месяцев 2020 года Минэкономики ориентировочно оценивает уменьшение объемов ВВП на уровне 5,8%. В Обзоре экономической активности (январь-август 2020 года) от Минэкономики отмечается, что в августе почти все виды экономической деятельности показали замедление темпов падения, а некоторые — даже рост (в частности, розничный сегмент рынка и строительство).

Международный валютный фонд улучшил оценку падения ВВП Украины в 2020 году до 7,2% с 8,2% в июньском прогнозе. Повышены также ожидания роста украинской экономики в следующем году — с 1,1% до 3%, а в 2025 году МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 4%. МВФ также улучшил оценки уровня безработицы для Украины. Если в июне Фонд оценивал, что в этом году он увеличится с 8,5% до 12,6%, а в следующем снизится до 12%, то теперь прогноз уровня безработицы на 2020 год составляет 11%, на следующий — 9,6%.

Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 5,5%, в следующем году прогнозируют его рост на 3%.

Падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года. В Национальном банке считают, что основными факторами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за пандемии, сокращение инвестиций и внешней торговли.