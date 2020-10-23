Кроме того, в рамках реформы децентрализации увеличились поступления в местные бюджеты, появились и местные управленческие кадры, которые быстро осознали возможности для построения политической карьеры. Мэры в пределах бюджетов своих городов могут значительно больше вкладывать в проекты, результаты которых могут стать быстро заметными для местных жителей.
Перед местными выборами они склонны противопоставлять себя далеким от реальности центральным властям.
Политолог Александр Радчук считает, что предпочтение региональных проектов — это и своеобразный протест украинцев против политики властей.
«Местные партии отражают протестные настроения украинцев, которых не устраивает деятельность крупных оппозиционных политических сил в силу разных причин. В одних регионах просто не ведется качественная партийная и кадровая работа, в других — нынешним оппозиционным силам не хватает медийного или финансового ресурса. Зато местные партийные проекты могут аккумулировать в себя уже существующую команду политиков, работающих в конкретном регионе много лет», — утверждает Радчук.
Однако со временем, по его мнению, местные партийные проекты, сыграв на оппозиционных настроениях избирателей, могут стать активными сторонниками центральной власти, если это будет им выгодно.
К тому же, и украинские партии общенационального уровня нередко пытаются создавать свои региональные клоны или камуфлироваться под региональный проект. Кроме того, украинские олигархи, спонсоры общенациональных партий, финансируют и региональные партии, «раскладывая яйца по разным корзинам».
В итоге украинский избиратель может снова запутаться: желая избрать местную власть, которая будет уделять больше внимания состоянию инфраструктуры города и села, он может получить в итоге лишь лоббистскую группу одного из олигархов.
Чтобы подстраховаться от вероятного роста региональных автономистских партий, в Киеве в этом году приняли изменения в Избирательный кодекс, дав преимущества крупным центральным партиям. Чтобы выдвигать своих кандидатов, партии нужно будет охватить своими ячейками не менее 2/3 страны.
Для региональной политической силы, вроде какой-нибудь условной партии «Наш Бердянск» или «За Волынь», это предполагает необходимость идти на поклон либо к крупным общенациональным партиям, либо к украинским олигархам, способным в краткий срок организовать десятки ячеек в регионах, где эта политическая сила вообще не представлена.
Одним из таких проектов стала новая партия «Пропозиция», основанная мэром Днепра Борисом Филатовым. В нее вошли также мэры Николаева, Черновцов, Житомира, Кропивницкого и Каховки. Украинские СМИ называют ее одним из проектов Рината Ахметова. В Днепре, по данным социологических опросов, эта партия лидирует на выборах в горсовет.
Однако ей буквально на пятки наступает другая региональная партия — «Гражданская сила», которую возглавляет местный предприниматель Загид Краснов. Ранее Загид Краснов возглавлял местное отделение партии «Громада» экс-премьер-министра Павла Лазаренко, осужденного в США.
В Запорожье на местные выборы идет региональная партия «Еднання» (Единение), возглавляемая действующим мэром Владимиром Буряком. По данным опросов, она занимает лишь третье место в рейтинге популярности среди горожан, но сам мэр лидирует в гонке, набирая около трети голосов. Владимира Буряка называют «человеком Ахметова». Ранее он занимал пост главного инженера «Запорожстали», одного из предприятий самого богатого, по версии журнала "Форбс", украинца.
В Тернополе дебютировать на местных выборах будет региональная партия «Порядок. Ответственность. Справедливость» — фактически клон ультраправой партии «Свобода». Местная ячейка «Свободы» и мэр города, представитель этой же партии, призывают горожан голосовать за этот региональный проект, как и за свою партию.
На другом конце Украины, в прифронтовом Мариуполе, судя по опросам, лидируют региональная партия «Блок Бойченко» и действующий мэр Вадим Бойченко, ранее избиравшийся от «Оппозиционного блока», одного из политических проектов Рината Ахметова.
«Ахметов массово вкладывается во все крупные и мелкие партии Украины. Инвестирует по максимуму в партии, которые имеют хорошие шансы на прохождение в своих регионах. Известно, что в БЮТ Ринат Леонидович вложился хорошо, также Радикальная партия Ляшко, партия «Пропозиция» Филатова и Корбана, Партия мэра Запорожья «Единение», партия мэра Мариуполя «Блок Вадима Бойченко», — сообщает Тelegram-канал «Картель».
В родном для президента Зеленского Кривом Роге значительную часть горсовета, судя по опросам, будет контролировать «Блок Вилкула», тоже связанный с Ринатом Ахметовым. Кандидату от «Слуги народа» Юрию Корявченкову придется также сильно постараться, чтобы в гонке за кресло мэра обойти Юрия Вилкула. Разные опросы показывают лидерство то одного, то другого кандидата.
На северо-востоке Украины, в Чернигове, лидирует региональная партия «Родной дом», которую возглавляет действующий мэр Владислав Атрошенко, ранее состоявший в партии Петра Порошенко. У него есть все шансы переизбраться и контролировать горсовет.
Высокие шансы на прохождение в горсовет Одессы имеют региональные проекты «Доверяй делам» мэра Геннадия Труханова и «Морская партия» Сергея Кивалова.
В Харькове лидирует с большим отрывом региональный проект «Блок Кернеса — Успешный Харьков». В Мукачево на Закарпатье лидирует «Команда Андрея Балоги». В Виннице — «Украинская стратегия» бывшего премьера Владимира Гройсмана.
В целом же мы видим не столько региональные партии, сколько политические проекты известных украинских политиков и олигархов общенационального масштаба. В местных советах они, скорее всего, будут проводить ту же политику, что и общенациональные партии, в которых они ранее состояли.
Избиратель же в очередной раз будет введен в заблуждение обещанием обновления политической жизни хотя бы на региональном уровне.