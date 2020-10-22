В пятницу, 23 октября, в Москве представят книгу, популярно рассказывающую, что представляет собой «азовское» движение. Эта книга вряд ли попадёт на Украину, хотя прочитать её стоило бы в первую очередь бойцам батальона, а также рядовым членам «Национального корпуса»

23 октября в Москве в книжном магазине «Листва» запланирована презентация книги политолога Алексея Кочеткова «Чёрное солнце «Азова». История неонацистского движения «Азов».

«В пятницу, 23 октября, в 19:00 в «Листве» состоится презентация книги «Чёрное солнце» о батальоне «Азов», отметившимся скандальными акциями и военными преступлениями в ходе войны на Донбассе», — сообщил книжный магазин «Листва», открытие которого летом этого года вызвало осуждение ряда представителей российской либеральной общественности.

На презентации анонсировали присутствие первого премьер-министра ДНР Александра Бородая, бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука, политолога Олега Неменского, редактора рубрики «История» сайта Украина.ру Александра Васильева и обозревателя сайта Украина.ру Александра Чаленко.

Издание Украина.ру ознакомилось с книгой Кочеткова.

Коррупция и убийства

Радикал Сергей Стерненко — восходящая звезда украинской политики. Летом суды над ним стали центральным событием для многих украинских каналов. Среди тех, кто поддерживает Стерненко, засветилась группировка «Гонор. Киев», чьи лидеры — Сергей Филимонов, Назарий Кравченко и Игорь Поташенков — успели до этого вызвать международный скандал. Они побывали в бастующем Гонконге и выразили поддержку протестующим против китайских властей.

Сами Филимонов, Кравченко и Поташенков — бывшие бойцы «Азова». Сейчас их побратимы их не жалуют. Так, один из лидеров «Национального корпуса» и один из бывших командиров «Азова» Сергей Коротких называл их «соросовскими националистами».

«Стерненко и люди вокруг Стерненко — это феномен в националистической среде, аналогов которому я привести не могу. Все правые все планеты, все традиционалисты, консерваторы всей планеты борются со структурами Сороса. И только на Украине структуры Сороса имеют своих ручных националистов в лице Стерненко. Это феномен в рамках планеты», — рассказывал он в интервью одесскому журналисту Станиславу Домбровскому.

Это интервью вышло уже после того, как троица из «Гонора» рассказала о конфликте с руководством «Национального корпуса». О расколе писало и издание Украина.ру в статье «Поубавили «Гонору». Почему бывшие соратники по «Азову» готовы «валить» друг друга». Поубавили «Гонору». Почему бывшие соратники по «Азову» готовы «валить» друг друга © Facebook, Serhii Filimonov

Впрочем, сам Коротких — тоже не без греха. В книге Кочеткова как раз рассказывается, как он, а также Кравченко, Филимонов и другие «азовские» главари наживались на своих рядовых «побратимах», а также проворачивали схемы, позволившие в итоге тому же Коротких купить себе целый самолёт.

«По инсайдерской информации Артёма Фурманюка, которая подтверждается другими источниками, помимо убийств и грабежей, командирование «Азова» замешано ещё в систематическом ограблении солдат своего полка», — пишет Кочетков и приводит доказательства.

Кстати, об убийствах: в книге рассказывается о загадочной смерти популярного в «Азове» человека — Ярослава Бабича. Через него проходила финансовая помощь националистам. Бабич был найден повешенным у себя в квартире в 2015 году. При этом его жена не верит в самоубийство. Да и следы на теле Бабича позволяют предположить, что речь идёт об убийстве националиста.

Люди для подобных дел в окружении нынешнего главы «Нацкорпуса» Андрея Билецкого есть. Более того, в полку «Азов» есть и специальное подразделение, занимающееся пытками несогласных. Оно известно как «Метеослужба». Донецкая журналистка Пирогова: Гиви понимал, что они с Моторолой смертники © из личного архива Майи Пироговой

Обо всём этом, а также о том, как возник полк «Азов», кто был первой жертвой будущих «азовцев» и как с ними боролся Арсен Павлов, известный под позывным Моторола, ещё до своего приезда в Донбасс, можно будет узнать из книги «Чёрное солнце».

Урок для русских

Открытие магазина «Листва» в августе этого года вызвало бурю негодования у российской либеральной общественности.

«Ребята вполне мракобесные, их степень радикальности определяется степенью дозволенности, определяемой властями. Судя по их сайту, они полноценные наследники той «Чёрной сотни», которая участвовала в еврейских погромах сто лет назад, убивала женщин и детей», — заявил, к примеру, историк Николай Сванидзе.

Статья «Открытых медиа» об открытии магазина была озаглавлена «Позор для города». Сторонников украинских националистов существенно больше, чем принято считать - Мальцев © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Листву» и открывшее её издательство «Чёрная сотня» связывали с ультраправыми, нацистами и фашистами. Однако сама презентация книги Кочеткова свидетельствует об обратном. Вряд ли бы российские нацисты предоставили свою площадку для книги, в которой рассказывается и о том, как российские ультраправые решили попытать счастья в тогда ещё батальоне «Азов» и чем это закончилось для них.

Эта история во всех случаях показательна: большинство россиян, приехавших воевать в «Азов», в итоге остались ни с чем, а то и испытали унижение и познали позор. И причина тут в том, что для украинских националистов любой прибывший из России так и оставался «москалём».

«Карьера Зухеля на Украине стремительно оборвалась благодаря 20-секундному видеоролику, на котором запечатлено, как Железнова бьют в туалете украинские националисты», — описывает один из случаев Кочетков.

Трусости Роману Железнову, известному под псевдонимом Зухель, идейные соратники не простили. Тем более позже он записал видео, в котором публично «отписался» от национал-социализма и извинился за своё «непозволительное для мужчины-национал-социалиста малодушие».

Впрочем, и другие прибывшие на Украину российские ультраправые, мягко говоря, продемонстрировали не лучшие боевые качества и идейность.

«Каждый из вышеперечисленных лиц чувствовал себя в этой среде маленьким фюрером с большими амбициями. Но как только на горизонте возникло коммерчески более выгодное предложение, «забота о судьбе русского народа» мгновенно сменилась откровенно русофобскими взглядами», — пишет Кочетков в своей книге. Вечерний эфир: марш УПА* в Киеве, запрет пророссийских СМИ, выборы, российская мягкая сила © скриншот видео Украина.ру

Кроме того, в книге рассказывается об истории популярных среди украинских нацистов символов. Оказывается, что к «древним нордическим символам» используемое «азовцами» «чёрное солнце» не имеет никакого отношения. Зато оно опосредствованно связано с деятельностью Елены Блаватской.

Вообще символы, которые в ходу у «Азова», при детальном их изучении оказываются сомнительными даже с точки зрения украинского национализма.

Книга Кочеткова будет хорошим подспорьем для изучения феномена украинского национализма, как и труды авторов издания Украина.ру, среди которых можно выделить книги Владислава Мальцева, также посвященные «Азову» и его международным связям, а также статьи Мальцева и других авторов на сайте издания Украина.ру.

Российское экспертное сообщество продолжает открывать для жителей России Украину, пусть и её тёмные и самые неприглядные стороны.