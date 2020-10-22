23 октября в Москве в книжном магазине «Листва» запланирована презентация книги политолога Алексея Кочеткова «Чёрное солнце «Азова». История неонацистского движения «Азов».

«В пятницу, 23 октября, в 19:00 в «Листве» состоится презентация книги «Чёрное солнце» о батальоне «Азов», отметившимся скандальными акциями и военными преступлениями в ходе войны на Донбассе», — сообщил книжный магазин «Листва», открытие которого летом этого года вызвало осуждение ряда представителей российской либеральной общественности.

На презентации анонсировали присутствие первого премьер-министра ДНР Александра Бородая, бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука, политолога Олега Неменского, редактора рубрики «История» сайта Украина.ру Александра Васильева и обозревателя сайта Украина.ру Александра Чаленко.

Издание Украина.ру ознакомилось с книгой Кочеткова.

Коррупция и убийства

Радикал Сергей Стерненко — восходящая звезда украинской политики. Летом суды над ним стали центральным событием для многих украинских каналов. Среди тех, кто поддерживает Стерненко, засветилась группировка «Гонор. Киев», чьи лидеры — Сергей Филимонов, Назарий Кравченко и Игорь Поташенков — успели до этого вызвать международный скандал. Они побывали в бастующем Гонконге и выразили поддержку протестующим против китайских властей.

Сами Филимонов, Кравченко и Поташенков — бывшие бойцы «Азова». Сейчас их побратимы их не жалуют. Так, один из лидеров «Национального корпуса» и один из бывших командиров «Азова» Сергей Коротких называл их «соросовскими националистами».

«Стерненко и люди вокруг Стерненко — это феномен в националистической среде, аналогов которому я привести не могу. Все правые все планеты, все традиционалисты, консерваторы всей планеты борются со структурами Сороса. И только на Украине структуры Сороса имеют своих ручных националистов в лице Стерненко. Это феномен в рамках планеты», — рассказывал он в интервью одесскому журналисту Станиславу Домбровскому.

Это интервью вышло уже после того, как троица из «Гонора» рассказала о конфликте с руководством «Национального корпуса». О расколе писало и издание Украина.ру в статье «Поубавили «Гонору». Почему бывшие соратники по «Азову» готовы «валить» друг друга».

Поубавили «Гонору». Почему бывшие соратники по «Азову» готовы «валить» друг друга
Поубавили «Гонору». Почему бывшие соратники по «Азову» готовы «валить» друг друга
© Facebook, Serhii Filimonov

Впрочем, сам Коротких — тоже не без греха. В книге Кочеткова как раз рассказывается, как он, а также Кравченко, Филимонов и другие «азовские» главари наживались на своих рядовых «побратимах», а также проворачивали схемы, позволившие в итоге тому же Коротких купить себе целый самолёт.

«По инсайдерской информации Артёма Фурманюка, которая подтверждается другими источниками, помимо убийств и грабежей, командирование «Азова» замешано ещё в систематическом ограблении солдат своего полка», — пишет Кочетков и приводит доказательства.

Кстати, об убийствах: в книге рассказывается о загадочной смерти популярного в «Азове» человека — Ярослава Бабича. Через него проходила финансовая помощь националистам. Бабич был найден повешенным у себя в квартире в 2015 году. При этом его жена не верит в самоубийство. Да и следы на теле Бабича позволяют предположить, что речь идёт об убийстве националиста.

Люди для подобных дел в окружении нынешнего главы «Нацкорпуса» Андрея Билецкого есть. Более того, в полку «Азов» есть и специальное подразделение, занимающееся пытками несогласных. Оно известно как «Метеослужба».

Донецкая журналистка Пирогова: Гиви понимал, что они с Моторолой смертники
Донецкая журналистка Пирогова: Гиви понимал, что они с Моторолой смертники
© из личного архива Майи Пироговой

Обо всём этом, а также о том, как возник полк «Азов», кто был первой жертвой будущих «азовцев» и как с ними боролся Арсен Павлов, известный под позывным Моторола, ещё до своего приезда в Донбасс, можно будет узнать из книги «Чёрное солнце».

Урок для русских

Открытие магазина «Листва» в августе этого года вызвало бурю негодования у российской либеральной общественности.

«Ребята вполне мракобесные, их степень радикальности определяется степенью дозволенности, определяемой властями. Судя по их сайту, они полноценные наследники той «Чёрной сотни», которая участвовала в еврейских погромах сто лет назад, убивала женщин и детей», — заявил, к примеру, историк Николай Сванидзе.

Статья «Открытых медиа» об открытии магазина была озаглавлена «Позор для города».

Сторонников украинских националистов существенно больше, чем принято считать - Мальцев
Сторонников украинских националистов существенно больше, чем принято считать - Мальцев
© РИА Новости, Владимир Трефилов

«Листву» и открывшее её издательство «Чёрная сотня» связывали с ультраправыми, нацистами и фашистами. Однако сама презентация книги Кочеткова свидетельствует об обратном. Вряд ли бы российские нацисты предоставили свою площадку для книги, в которой рассказывается и о том, как российские ультраправые решили попытать счастья в тогда ещё батальоне «Азов» и чем это закончилось для них.

Эта история во всех случаях показательна: большинство россиян, приехавших воевать в «Азов», в итоге остались ни с чем, а то и испытали унижение и познали позор. И причина тут в том, что для украинских националистов любой прибывший из России так и оставался «москалём».

«Карьера Зухеля на Украине стремительно оборвалась благодаря 20-секундному видеоролику, на котором запечатлено, как Железнова бьют в туалете украинские националисты», — описывает один из случаев Кочетков.

Трусости Роману Железнову, известному под псевдонимом Зухель, идейные соратники не простили. Тем более позже он записал видео, в котором публично «отписался» от национал-социализма и извинился за своё «непозволительное для мужчины-национал-социалиста малодушие».

Впрочем, и другие прибывшие на Украину российские ультраправые, мягко говоря, продемонстрировали не лучшие боевые качества и идейность.

«Каждый из вышеперечисленных лиц чувствовал себя в этой среде маленьким фюрером с большими амбициями. Но как только на горизонте возникло коммерчески более выгодное предложение, «забота о судьбе русского народа» мгновенно сменилась откровенно русофобскими взглядами», — пишет Кочетков в своей книге.

Вечерний эфир: марш УПА* в Киеве, запрет пророссийских СМИ, выборы, российская мягкая сила
Вечерний эфир: марш УПА* в Киеве, запрет пророссийских СМИ, выборы, российская мягкая сила
© скриншот видео Украина.ру

Кроме того, в книге рассказывается об истории популярных среди украинских нацистов символов. Оказывается, что к «древним нордическим символам» используемое «азовцами» «чёрное солнце» не имеет никакого отношения. Зато оно опосредствованно связано с деятельностью Елены Блаватской.

Вообще символы, которые в ходу у «Азова», при детальном их изучении оказываются сомнительными даже с точки зрения украинского национализма.

Книга Кочеткова будет хорошим подспорьем для изучения феномена украинского национализма, как и труды авторов издания Украина.ру, среди которых можно выделить книги Владислава Мальцева, также посвященные «Азову» и его международным связям, а также статьи Мальцева и других авторов на сайте издания Украина.ру.

Российское экспертное сообщество продолжает открывать для жителей России Украину, пусть и её тёмные и самые неприглядные стороны.