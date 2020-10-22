За неделю до выборов глава государства Дональд Трамп имеет все шансы заручиться поддержкой Верховного суда. Которому, судя по всему, и предстоит решить, кто же станет президентом США

На 22 октября в юридическом комитете Сената запланировано голосование по кандидатуре члена Верховного суда, предложенной президентом страны Дональдом Трампом, но демократическое меньшинство, как объявил его лидер Чак Шумер, намерено бойкотировать заседание и не обеспечить необходимый кворум.

Накануне источники интернет-издания The Huffington Post сообщали, что демократы окончательно не решили, как будет выглядеть бойкот, они собираются поместить на свои пустые сиденья фотографии людей, которые могут лишиться медицинской страховки в рамках Obamacare.

Оппозиция опасается, что в случае назначения судьи апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт членом Верховного суда США эта программа, которой гордилась администрация предыдущего президента Барака Обамы, будет отменена. Трамп с первых дней прихода к власти обещал покончить с ней, но не нашёл поддержки среди конгрессменов, зато это могут сделать судьи Верховного суда, а Баррет ранее неоднократно выступала с критикой Obamacare.

Юридический комитет, в который, к слову, входит кандидат в вице-президенты от демократов Камала Харрис, должен дать рекомендации по предложенной кандидатуре Сенату полного состава, после чего он 26 октября должен решить, назначать ли Эми Кони Барретт. Битва за Белый дом: всё, что нужно знать о президентских выборах в США 2020 года

К этому голосованию внимания приковано не меньше, чем к голосованию за президента страны, поскольку члены Верховного суда США назначаются пожизненно и, следовательно, могут оказывать влияние на судьбы нескольких поколений американцев. Барретт в случае утверждения станет самым молодым судьёй — ей 48 лет.

Для сравнения: самому старшему судье Стивену Брайеру, назначенному ещё Биллом Клинтоном, — 82 года. Решения Верховного суда окончательны и обжалованию не подлежат.

Судья важнее президента

Что касается самого голосования в Сенате, то никакой интриги не предвидится — демократы, которым принадлежит 45 мест, и находящиеся с ними в коалиции два независимых сенатора выступят против, а республиканцы — за. Для того чтобы заблокировать предложение президента, оппозиции нужно перетянуть на свою сторону хотя бы четверых республиканцев.

Когда место в Верховном суде освободилось после смерти ставленницы демократов Рут Бейдер Гинзбург, одной из самых популярных судей страны, в Сенате подняли вопрос о том, когда нужно назначать её преемника.

Две представительницы Республиканской партии Лиза Мурковски и Сьюзан Коллинз в отличие от своих однопартийцев заявили, что это право нужно оставить победителю президентских выборов. Так и могло бы произойти, если бы их позицию поддержал сенатор от штата Юта Митт Ромни — единственный сенатор-республиканец, который в феврале голосовал за признание вины Трампа по одной из статей импичмента, — однако он высказался за назначение судьи до выборов, и его голос стал решающим.

Как объяснил Ромни, «я руководствуюсь нерушимой справедливостью следования закону, то есть в данном случае — Конституции и прецеденту, а исторический прецедент для номинаций в год выборов сводится к тому, что Сенат, как правило, не утверждает номинации от противоположной партии, но утверждает — от своей собственной».

Для наглядности приведём два примера. В 2016 году судья Верховного суда Антонин Скалиа, назначенный президентом-республиканцев Рональдом Рейганом, скончался за 9 месяцев до президентских выборов, однако республиканцы, имевшие большинство в Сенате, который и должен утвердить предложенную президентом кандидатуру Меррика Гарлэнда, не позволили демократу Бараку Обаме произвести назначение, они настаивали, что это уже прерогатива нового главы государства.

В 2020-м судья скончалась за 1,5 месяца до выборов, и республиканцы заняли прямо противоположную позицию — они утверждают, что заполнение вакантной должности в Верховном суде — это обязанность президента, следовательно, Трамп должен это сделать, ведь пока ещё он президент страны.

Даже газета The Washington Post, которая не симпатизирует нынешнему президенту, вынуждена признать, что «демократы, по большому счёту, не в состоянии помешать республиканцам утвердить судейский выбор Трампа. Если хотя бы 50 республиканцев поддержат этот выбор, то номинант наверняка будет утверждён». Если мнение верхней палаты Конгресса поделится ровно пополам — 50 на 50, — то решающее слово будет за вице-президентом, а Майк Пенс явно не будет вставлять палки в колёса своей команде.

Тогда Трамп установит своеобразный рекорд по количеству назначенных членов Верховного суда: в апреле 2017 года должность занял Нил Горсач, в октябре 2018-го — Бретт Кавано, а Барретт станет третьей в этом списке. Смерть дочери одесского еврея может изменить исход президентских выборов в США © REUTERS, Elizabeth Frantz

Как бы цинично это ни звучало, но смерть Гинзбург раньше церемонии инаугурации президента 20 января 2021 года, чего она сама больше всего боялась, оказалась на руку Трампу.

Дело в том, что до кончины Гинзбург в Верховном суде было четверо судей, назначенных президентами-демократами, и четверо назначенцев президентов-республиканцев, председатель суда Джон Гловер Робертс чаще голосует не в пользу Трампа. Таким образом, если Трамп назначит ещё одного своего человека, то получится перевес в сторону республиканцев.

Это важно, потому что ни одна из сторон не готова признать своё поражение на президентских выборах, о чём заявляют уж сейчас, и тогда велика вероятность, что имя главы государства будет определять Верховный суд США.

Судья американской мечты

Поскольку Палата представителей, подконтрольная демократам, в процедуре назначения судьи участия не принимает, а в Сенате у них меньшинство, противники президента пытались либо затянуть рассмотрение кандидатуры Барретт в юридическом комитете Сената, либо выставить её в непристойном виде.

И здесь как нельзя лучше пригодился прокурорский опыт Камалы Харрис. В слушаниях, когда сенаторы задавали судье вопросы, чтобы узнать её позицию по тем или иным темам, кандидат в вице-президенты участвовала по видеосвязи.

Харрис задала вопросы, которые вызывают особо острые разногласия между демократами и республиканцами, в частности, об изменении климата, и разделяет ли она точку зрения судьи Джона Робертса, который при рассмотрении дела в 2013 году написал, что в избирательной системе США до сих пор существует расовая дискриминация.

Первый вопрос Барретт отказалась комментировать, поскольку он «вызывает много споров», а на второй прямого ответа не дала. Атакующую тактику Харрис использовала и в 2018 году на слушаниях, посвящённых назначению Кавано. Сенатор попросила судью назвать хоть один закон, ограничивающий право мужчин распоряжаться собственным телом. Речь шла в контексте права женщин решать, делать аборт или рожать ребёнка. Хотя Кавано не смог ответить на этот вопрос, политологи сходятся во мнении, что нападки Харрис только помогли ему, поскольку способствовали мобилизации электората Республиканской партии.

Как показали результаты опроса, проведённого социологической службой Gallup с 30 сентября по 15 октября, 51% респондентов поддерживают назначение Барретт судьёй Верховного суда, 46% высказались против (преимущественно сторонники демократов), 3% затруднились ответить. Уровень одобрения у неё выше, чем у двух других протеже Трампа накануне голосования в Сенате: кандидатуру Нила Горсача в 2017 году поддержали 45%, а Бретта Кавано в 2018 году — 41%. Дмитрий Дробницкий: Украинский сценарий в США уже повторяется и будет реализован после выборов © РИА Новости, Нина Зотина

И это неудивительно, ведь Барретт можно назвать воплощением американской мечты. Известна как сторонник трактовки Конституции в том виде, в котором её создавали отцы-основатели США, и защитник всех традиционных ценностей консервативной Америки: она набожная католичка, состоит в браке, воспитывает семерых детей, в том числе двоих приёмных с Гаити, сама построила успешную карьеру.

По сути Барретт и Гинзбург — это полные противоположности: если первая выступает за равноправие мужчин и женщин, против абортов и однополых браков, то вторая была ярой феминисткой и внесла большой вклад в узаконивание права на прерывание беременности и вступление в брак людей одного пола. Кроме того, популярность Барретт обусловлена тем, что она была ученицей и помощницей судьи Верховного суда США Антонина Скалиа (того самого, который скончался за 9 месяцев до президентских выборов 2016 года), который для республиканцев был такой же великой фигурой, как Гинзбург для демократов.

Буквально за неделю до выборов Трамп имеет все шансы получить небольшое, но преимущество в виде перевеса «республиканских» судей в Верховном суде. Поможет ли ему это победить — вопрос другой. В 2020 году ключевую роль в исходе выборов могут сыграть различные факторы, но только не голосование граждан как таковое.

Тем временем Трамп сокращает отставание от Байдена: если 10 октября оно составляло 10%, то сейчас — 7,5%.