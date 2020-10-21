В Киргизии назначили дату выборов в парламент — они пройдут 20 декабря. Депутатам также предстоит определиться с правилами, по которым пройдут выборы. Тем временем в стране пытаются справиться с коррупцией, но получается пока не очень успешно

В среду, 21 октября, Центральная избирательная комиссия Киргизии приняла решение о назначении даты выборов в парламент. Выборы в Жогорку Кенеш пройдут 20 декабря, гласит единогласное решение ЦИК.

Кроме того, как заявила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева, ЦИК подготовила изменения в некоторые законодательные акты.

«Они получили одобрение в комитете, и эта работа будет вестись параллельно. Наше решение не является препятствием для принятия этих программ», — заявила Джурабаева. И.о. президента Киргизии высказался о статусе русского языка © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Тем временем новое руководство Киргизии пытается выполнять одно из своих обещаний — бороться с коррупцией. Но получается не очень удачно.

Самый одиозный человек Киргизии

Во время кризиса и перехода власти в Киргизии фамилия этого человека звучала часто, хотя он и не был политиком. Бывший замглавы Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов, известный также под прозвищем Раим-миллион, был упомянут даже в обращении и.о. президента, нового премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова.

«Прежде всего мы поставим точку в деле о выводе $700 млн из Кыргызстана, а основной подозреваемый Матраимов и другие коррупционеры понесут наказания перед нашей страной по всей строгости закона. Соответствующие поручения уже даны правоохранительным органам, и мы сможем представить результаты этой работы в ближайшее время», — заявил Жапаров 16 октября.

Матраимова и его родных подозревают в причастности к контрабанде товаров через Ошскую область, в которую были вовлечены и иные высокопоставленные чиновники. Кроме того, клан Матраимовых подозревают и в убийстве предполагаемого соучастника схемы — бизнесмена Айеркена Саймаити.

Несмотря на то что экс-замглавы таможни подозревают в выводе суммы, равняющейся 17% госдолга Киргизии, или 9% ВВП, сам он оставался неприкосновенным. Одной из причин этого могло быть то, что он финансировал провластную партию «Мекеним Кыргызстан», набравшую на выборах свыше 24% (этот результат был одним из катализаторов протеста).

Его старший брат Искендер Матраимов — член парламента именно от этой партии. Кроме того, Искендер дружит и с лидером партии Мирланом Бакировым.

Деятельность Матраимовых осуждалась и Западом. Так, на сайте международного проекта журналистских расследований OCCRP за два дня до выборов в парламент Киргизии, увенчавшихся беспорядками и сменой власти, вышли статьи «Как построить таможенную империю» и «Политические игры могущественного кыргызского клана». Примечательно, что статьи готовились не только силами OCCRP и киргизского издания «Клооп», но и силами радио «Азаттык» (киргизская служба финансируемого США «Радио Свобода» и проекта Bellingcat, которого связывают с британской разведкой MI-6.

После обещания Жапарова бывшего чиновника всё же задержали. Во вторник, 20 октября, Райымбека Матраимова доставили в Государственный комитет национальной безопасности Киргизии. ЦИК Киргизии назвала дату повторных парламентских выборов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

До этого он попытался было изменить свою имя и фамилию на Райыма Ысмайылова. И даже получил е-ID-карту на это имя.

«Гражданин КР Матраимов Р. Ы. лично обратился в отдел ЗАГС г. Ош в соответствии с Законом КР «О записей актов гражданского состояния» по поводу перемены ФИО. Процедура перемены фамилии вышеуказанного гражданина была проведена строго в рамках законодательства КР по личному обращению. После получения свидетельства о перемене фамилии и имени, он обратился в ЦОН города Ош для обмена паспорта е ID. Но ввиду наличия сторожевой карты о запрете на выдачу документов на вышеуказанного гражданина, документ не был выдан», — сообщила 20 октября Государственная регистрационная служба Киргизии.

Уже после задержания стало известно, что Матраимов готов возместить нанесённый государству ущерб, который оценили в 2 млрд сом (около $24,6 млн. — Ред.). В тот же день, 20 октября, Первомайский районный суд Бишкека отпустил Матраимова под подписку о невыезде.

«Райым Матраимов будет сотрудничать со следствием. За это он отделается штрафом максимум в 260 тысяч сомов (около $3 200) по статье «Коррупция». Насколько известно, это кроме возмещения им в бюджет страны 2 млрд сомов. Соглашение о сотрудничестве заключено между Матраимовым и представителем Генпрокуратуры. А ещё ему грозит дополнительное наказание — 3 года нельзя будет работать на госслужбе», — сообщило издание Sputnik Кыргызстан.

В общем, пока борьба с коррупцией выглядитнеубедительно.

Тем временем в парламенте страны решают не только, как пройдут выборы парламент, но и какой республикой будет Киргизия.

Спорные выборы

В Жогорку Кенеше не могут определиться с тем, по какому пути пойдёт Киргизия. Так, депутат Умбетаалы Кыдыралиев предложил провести референдум по изменению формы правления в Киргизии.

«Фактически в стране всем управляет президент, это всем известно. Мы должны сначала определиться с формой правления, чтобы кто-то взял на себя ответственность», — цитирует Кыдыралиева издание Sputnik Кыргызстан.

Его коллеги предложение раскритиковали. Так, Каныбек Иманалиев сказал, что референдум будет исторической ошибкой и юридически это невозможно, а Наталья Никитенко отметила, что референдум создаст еще один виток политического кризиса. Киргизский эксперт объяснил отсутствие в республике межэтнических конфликтов © Facebook, Павел Станиславович

Таким образом, начало работы Жогорку Кенеша 21 октября было довольно трудным. Депутаты не могли определиться с повесткой. А ведь им предстояло решить и то, как будут проходить выборы в парламент.

Ещё 16 октября спикер Канатбек Исаев описывал, чем должны будут заняться депутаты в первую очередь.

«Все знают, что возмущение масс, которое произошло 5 октября, было из-за итогов выборов. Партии, которые не преодолели барьер, вышли на акцию протеста. Сейчас молодежь требует снижения порога. В первую очередь мы будем рассматривать вопрос снижения барьера, второе — залог, третье — форма 2. К ней было много нареканий. Три вопроса мы будем рассматривать в первую очередь. Мы также должны назначить дату выборов президента», — заявил тогда Исаев.

Избирательный порог в Киргизии сегодня составляет 7%, залог — 5 млн сомов (около $61 тыс. — Ред.). ЦИК Киргизии уже предложила снизить порог до 5% или даже 3%, а залог — до 1 млн сомов ($12 тыс. — Ред.).

Что касается формы 2 — это заявление об изменении избирательного адреса. Именно он, отмечают многие, создаёт лазейки для фальсификаций результатов выборов.

В общем, киргизскому парламенту придётся серьёзно потрудиться.