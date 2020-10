Во вторник, 3 ноября, в США состоятся президентские выборы: Трамп против Байдена. Редакция издания Украина.ру предлагает вспомнить, что нынешний американский лидер Дональд Трамп говорил об Украине до прихода к власти и за время президентства

Действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп ещё во время избирательной кампании 2016 года открытым текстом говорил, что не испытывает никакого интереса к Украине, в отличие от администрации своего предшественника, демократа Барака Обамы. Однако если Трамп не идёт к Украине, то Украина идёт к Трампу.

45-му президенту США пришлось пройти через процедуру импичмента, поводом для запуска которой послужил его телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

4 года назад одним из центральных вопросов мировой политики был выход Крыма из состава Украины и присоединение к РФ по результатам референдума. В интервью телеканалу ABC News 31 июля 2016-го кандидата в президенты от Республиканской партии спросили, признает ли он вхождение полуострова в состав России законным.

«Жителям Крыма, насколько мне известно, лучше быть с Россией, чем там, где они были раньше, это тоже нужно учитывать», — ответил Трамп.

Кроме того, тогда западные политики активно обсуждали, какую помощь нужно оказать Киеву, чтобы он смог противостоять Москве.

«Зачем нам эта Украина? Это бессмысленное ярмо в центре Европы, погрязшее в коррупции и экстремизме», — заявил Трамп, выступая в Американо-израильском комитете по общественным связям 21 марта 2016 года.

Однако менее чем через неделю его мнение резко изменилось. В интервью газете New York Times 26 марта 2016 года Трамп заявил:

«Среди того, что меня раздражало, была Украина. Сейчас я полностью за Украину. У меня есть друзья, которые живут на Украине, однако не так давно, когда возник украинский вопрос и Россия пошла на конфронтацию, у меня сложилось впечатление, что никто так не беспокоится об этом, как мы.

То, что происходит на Украине, нас касается меньше всего, потому что мы находимся от неё далеко. Однако, похоже, её соседи об этом не говорят. Посмотрите на Германию, на другие страны — не видно, чтобы они были очень обеспокоены, поэтому я удивлён, почему страны, граничащие с Украиной и расположенные недалеко от неё, не слишком обеспокоены этой проблемой.

Мы боремся за Украину, но за неё не борется больше никто, кроме самой Украины, конечно, и это, я думаю, нечестно и нелогично».

Впрочем, симпатия к Украине длилась недолго. В эфире телеканала NBC 16 августа 2016 года Трамп сказал:

«Меня не беспокоит этот вопрос: если Украина войдёт в НАТО — прекрасно, но если не войдёт — также прекрасно. Мне не нравится то, что происходит на Украине. Но это проблема, которая касается Европы гораздо больше, чем нас, поэтому они должны взять на себя часть ответственности».

Украинские власти, конечно, хотели, чтобы к власти в Америке пришла бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, но победу на выборах одержал Дональд Трамп, и Киеву пришлось работать с ним.

Сильное негодование в украинском обществе и среди украинской диаспоры США вызвала фраза американского лидера, произнесённая при приветствии украинского коллеги Петра Порошенко в Белом доме в июне 2017 года: «It's a great honor to be with President Poroshenko of the Ukraine» («Большая честь быть с президентом Украины». — Ред.). А именно — употребление определённого артикля с названием страны.

С 1919 по 1991 год, когда Украина входила в состав СССР, её название употреблялось с определённым артиклем — The Ukrainian Soviet Socialist Republic. После получения независимости в официальных документах артикль убрали.

По словам журналиста американского издания The Washington Post Адама Тейлора, «the Ukraine» раздражает многих украинцев, потому что подразумевает, что Украину можно характеризовать только через её отношение к более крупному соседу, России, и намекает на многие годы контроля со стороны Москвы во времена СССР и Российской империи.

Кроме того, как отмечает специалист по этимологии из Университета Миннесоты Анатолий Либерман, фраза «the Ukraine» имеет и другое историческое значение — «земли на окраине страны».

Такая формулировка выглядит не очень удивительно, если правда то, что рассказывает об отношении Трампа к Украине его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон. В своих мемуарах «Комната, где всё произошло» он пишет, что Трамп называл Украину стеной между США и Россией, а в интервью австрийскому телеканалу Puls 24 в августе 2020 года чиновник рассказал, что американский президент воспринимал Украину как часть России.

Как бы то ни было, тёплым отношение Трампа к Украине на протяжении президентского срока назвать сложно. В конце 2019 года он приостановил военную помощь Украине, причины своего решения объяснил в интервью телеканалу Fox News 22 ноября так: «Почему мы должны давать деньги государству, которое известно своей коррумпированностью? Это очень коррумпированная страна… Как известно, это третья самая коррумпированная страна мира».

25 января 2020 года агентство Associated Press представило аудиозапись, на которой, как утверждают журналисты, содержатся беседы Трампа на встречах в Trump International Hotel в Вашингтоне. Человек, голос которого, предположительно, принадлежит президенту, говорит: «Как дела у Украины? Они отличные бойцы, они сражались так долго. Они уже не знают, что делать, если не сражаться. У Украины есть нефть?»

Получив утвердительный ответ, он уточняет: «У них совсем нет денег. Почему туда не идут компании? Это слишком рисково? Как долго они бы продержались в борьбе с Россией?»

А затем повторяет полученный ответ: «Без нас не слишком долго».

На реплику о том, что Пётр Порошенко, на тот момент бывший президентом Украины, нуждается в поддержке со стороны США, Трамп отвечает: «Всегда нам приходится всех поддерживать. Интересно, почему его не поддерживает Германия, почему не другие?».

23 февраля 2020 года на пресс-конференции на Южной лужайке Белого дома журналисты попросили Трампа прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина о том, что сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, так как создаёт им глобального конкурента.

«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира. Если бы Украина и Россия смогли выработать некое соглашение, по которому они бы поладили друг с другом, то, мне кажется, это было бы очень хорошо», — ответил американский лидер.​​​​​