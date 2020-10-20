Проблемой для России на минском направлении является не только отсутствие влиятельных пророссийских политиков в Белоруссии, но и весьма призрачные возможности для их скорейшего появления

Сегодня политическая жизнь в любом государстве во многом зависит от «четвертой ветви власти»: СМИ, блогов и иных медиаресурсов. Они формируют информационную повестку и общественное мнение, а от этого напрямую зависит рейтинг власти, репутация политиков и уровень симпатий/антипатий к зарубежным государствам.

Телевизор VS интернет: белорусский политик о несостоятельности провластных журналистов © предоставлено Эльвирой Мирсалимовой

Понятное дело, что там далеко не только белорусы, но львиную долю подписчиков составляют именно жители Синеокой, что позволяет этим ресурсам координировать многотысячные протестные акции и делает их предельно влиятельными на жизнь страны. Следующие за ними по уровню популярности каналы также являются оппозиционными и прозападными.

Аналогичная ситуация и с Youtube-каналами, сообществами в соцсетях, в блогосфере и среди электронных СМИ и порталов. Оппозиционные (или идеологически близкие к ним) ресурсы имеют более высокую посещаемость, чем государственные медиа. Это в целом позволяет им диктовать свою повестку, в то время как их информационные оппоненты часто им просто «огрызаются», но не в силах перехватить столь массовую аудиторию.

Отдельно стоит сказать про официальные издания Союзного государства Белоруссии и России. Есть несколько союзных онлайн-СМИ, журнал и даже телеканал «БелРос ТВ», но у них слабое влияние. Наверняка большая часть белорусской молодежи о них даже не слышала. Хотя у Союзного государства есть общие наднациональные структуры с финансированием, которые должны всерьез заниматься данным вопросом.

«Ничто не земле не проходит бесследно…»

Естественно, такая ситуация в интернете не могла не отразиться на геополитических предпочтениях белорусского общества. Несмотря на то, что оно в большей части поддерживает союзные отношения с Россией, проевропейские взгляды имеет довольно большой процент населения, особенно среди молодежи.

Так, по данным социсследования «Евразия.Эксперт» в 2018 году среди белорусских студентов, интеграция с ЕС и НАТО неожиданно перевесила в популярности укрепление Союза с Россией и ЕАЭС. Правда, незначительно — 31% против 29%, но за прошедшие два года с учетом укрепления доминирования прозападных медиа в интернете ситуация для России наверняка усугубилась.

«А нас за что?» Apple разозлила белорусскую оппозицию © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Это притом, что в середине 1990-х годов 83,3% белорусов проголосовали на референдуме за интеграцию с Россией.

Почему не получается с «мягкой силой»?

В России сложилась дипломатическая традиция контактировать исключительно с правящими элитами других государств, гораздо меньше внимания уделяя гражданскому обществу. Запад, как правило, не складывает яйца в одну корзину и помимо контактов с элитами опирается и на общественных активистов. Через американские и европейские фонды спонсируются их блоги, медиапроекты и СМИ, чтобы они оказывали влияние на общество, и в каждой стране были лояльные Брюсселю и Вашингтону лидеры общественного мнения и политики.

В России же подобная народная дипломатия воспринимается чем-то «неджентльменским».

Однако в последние годы Москва стала активнее на постсоветском пространстве. Например, появился «Спутник». При этом информационные и политические оппоненты России создали не просто ряд онлайн-СМИ, а сеть блогеров и общественных активистов, которые знают, как найти подход к целевой молодежной аудитории, и работают с ней максимально интерактивно.

Подобную практику могла бы перенять на постсоветском пространстве и Россия — контактировать с местными сторонниками ЕАЭС или Союзного государства и делать среди них конкурсы грантов по продвижению повестки данных интеграций. Профессиональные и технические ресурсы имеются. Взять, например, тех же профессионалов из RT, которым удалось создать сеть видеоблогов и медиапроектов, популярных в дальнем зарубежье, не говоря про СНГ.

На белорусском направлении этим можно было бы заниматься через официальные структуры Союзного государства.

И они обязательно должны быть независимыми и свободными, не бояться писать о проблемах в государстве, проводить журналистские расследования, давать слово желающим, что привлечет к ним реальный интерес аудитории.

Заглушить протест. К чему приведет война Лукашенко с оппозиционными СМИ Белоруссии © Facebook, Белорусский портал TUT.BY

Независимые медиа являются информационными конкурентами власти. Причем не важно — прозападные они или пророссийские.

В Москве наверняка осознают эти особенности белорусской политической культуры и стараются не вступать в конфронтацию, дабы не испортить отношения с элитами союзной республики. То же самое можно сказать и про структуры Союзного государства, ответственные за информационное продвижение интеграции. Они частично формируются из белорусов, которые лояльны действующей власти.

Пока гром не грянет…

Вышеуказанная ситуация особенно остро стала чувствоваться во время белорусского политического кризиса. По факту происходит схватка за Белоруссию между двумя центрами силы — властью и протестующими. Лидеры протестующих день ото дня укрепляют связи с Западом. На этом фоне Россия и пророссийская повестка в республике оказались как бы «за скобками».

Влиятельных белорусских политиков, которые поднимали бы вопрос об укреплении интеграции с Россией, крайне мало. И более того, если они теперь появятся, тут же попадут под жесточайший пресс доминирующей прозападной сети медиапроектов, которые их будут всячески дискредитировать и бить по рейтингу. И очень много будет зависеть от того, получится ли создать им достойную альтернативу в ближайшее время.

Пока же функцию продвижения независимых пророссийских активистов и лидеров общественного мнения в Белоруссии взяли на себя российские СМИ. В частности, на портале Украина.ру регулярно выходят интервью с патриотами Русского мира из Белоруссии: Евгением Константиновым, Артёмом Агафоновым, Сергеем Лущом, Александром Лукашком, Сергеем Смирновым, Всеволодом Шимовым и многими другими.