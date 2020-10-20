На Украине с 15 октября стартовал отопительный сезон. Местные власти имеют полномочия самостоятельно принимать решение, когда начинать и заканчивать отопительный сезон, поэтому в разных городах Украины дата его начала — разная. Обогрев зданий можно начинать, если среднесуточная температура воздуха не превышает 8°С в течение трёх суток

Полмиллиона безработных, отопительный сезон под угрозой. Главное в экономике Украины 9-16 октября © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

"В этом году существует проблема взаимоотношений теплоснабжающих предприятий с газораспределительными компаниями — облгазами. Речь идет о долгах за предыдущий период. Введен рынок природного газа, электрической энергии, а наша отрасль осталась с предыдущей тарифной политикой, которую нельзя изменить. Проблема существует, но уверена, она не повлияет на начало нового отопительного сезона. Конечно, она должна быть решена, и над этим правительство работает", — сказала заместитель министра Наталья Хоцяновская.

«Нафтогаз» уже сообщил, что в 45 населенных пунктах старт отопительного сезона под угрозой. На протяжении прошлой недели 10 предприятий теплоэнергетики рассчитались с «Нафтогазом», однако еще 63 производителя тепла имеют критическую задолженность.

Отмечается, что самые низкие показатели расчетов за потребленный природный газ имеют предприятия ТКЭ Луганской области — 56%, Днепропетровской области — 71%, Кировоградской области — 81%.

В 2020 году задолженность на рынке природного газа достигла критического значения. Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ превысила 35 млрд грн. Долги ТКЭ возникли из-за неполной оплаты населением услуг отопления и из-за того, что тарифы на отопление не полностью покрывают расходы на его производство и транспортировку.

Отопительный сезон оказался под угрозой срыва в 45 населенных пунктах Украины © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 3800-1, которым депутаты предлагают провести списание задолженности теплокоммунэнерго перед «Нафтогазом» за поставки газа. Одна из причин этого — в тарифе теплокоммунэнерго на услуги по теплоснабжению была изначально заложена одна цена газа, а реально ТКЭ покупали его по другой, более высокой цене.

Разницу в цене закупаемого газа им должно было компенсировать правительство, которое, однако, денег так и не выделило, сформировав долг в размере около 20 млрд грн. Поэтому в законопроекте предлагается обменять задолженность ТКЭ перед «Нафтогазом» на долги Кабмина по компенсации разницы в цене газа.

Украинцев, в чьих домах нет центрального отопления, правительство приободряет тем, что рыночная цена на газ пока ниже, чем во время прошлого отопительного сезона. Поэтому, по словам министра финансов Сергея Марченко, в этом сезоне уровень цен прогнозируется ниже, чем в прошлом году.

В НАК "Нафтогаз Украины" пошли дальше, и эксперты прогнозируют, что этой зимой цены на газ снизятся благодаря рекордным запасам, которые удалось сформировать в хранилищах. По словам председателя правления компании Андрея Коболева, в ПХГ рекордный объем газа — 28 млрд кубометров.

"Необычность" рекорда в том, что большая часть газа принадлежит частным игрокам. Коболев заявил, что если весь этот объем направится украинском, а также европейским потребителям, то велика вероятность, что «увидим ценовые сдвиги, и цены для украинских потребителей будут ниже, чем на европейских рынках».

О том, есть ли риски с прохождением отопительного сезона на Украине, в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Нафтогаз рассказал, сколько городов останутся без тепла зимой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Нафтогаз предупредил, что из-за долгов в 45 населенных пунктах старт отопительного сезона под угрозой. Насколько вероятно, что в этих городах отопительный сезон не начнется, и они будут замерзать, как замерзала Смела и Славутич?

— Давайте реалистично подходить к ситуации. Такого, чтобы во всех 45 городах не начался отопительный сезон, не допустят. Но, к сожалению, пугать будут, и в отдельных населенных пунктах возможен сценарий Смелы, это правда. Чтобы в 45 городах не начался отопительный сезон, такого не было никогда, и наивно предполагать, что вдруг это произойдет при Зеленском.

Формально «Нафтогаз» в этом контексте совершенно прав. Если есть долг, то нет оснований предоставлять номинацию. Другое дело, что сам «Нафтогаз» и спровоцировал формирование этих долгов. В этих долгах очень большая доля пени, штрафов, штрафных коэффициентов, которые назначал «Нафтогаз», руководствуясь своими соображениями, попытками получить под свой контроль теплокоммунэнерго и так далее.

Поэтому я допускаю, что в отдельных населенных пунктах отопительный сезон может не стартовать, и это приведет к определенным социальным последствиям. Возможно, даже повлияет на популярность власти на местах, если это вдруг произойдет до даты голосования.

Понятно, что они сделают всё, чтобы отопление в этих городах запустить. «Нафтогаз» будет подталкивать местные власти к компромиссу, диалогу, который по сути дела заключается в капитуляции местных органов власти перед самим «Нафтогазом».

В целом же не будет какого-то масштабного провала отопительного сезона.

- Потому что накоплено достаточное количество газа в подземных хранилищах?

— Действительно, у нас рекордные запасы газа в ПХГ — 28 миллиардов кубов, из них «Нафтогазу» принадлежит, наверное, треть (и это не очень-то и для Украины). Но это, по крайней мере, внушает значительный оптимизм, которого не было в предыдущие годы.

В чем заключается этот оптимизм? Все очень просто. Газ в хранилищах — это давление, физическая категория. В любом случае поднять этот газ «Нафтогазу» будет намного проще, когда на 1 ноября у них в ПХГ 28,4 млрд кубов, а не 17, как это было в предыдущий год.

Марунич объяснил, почему на Украине каждый год возникают проблемы с отопительным сезоном © Украина.ру/Нина Зотина

- Законопроект, которым предусмотрено списание долгов, решит проблему?

— Он решает часть отчасти. По крайней мере, он позволяет списать долги, которые в значительной степени искусственные, и многие из них безнадежные. И тем самым создает основу поиска выхода, чтобы эти долги снова не накапливались. А долги имеют тенденцию к накоплению. Даже при том, что у нас были сейчас низкие цены на газ, долги как были огромными, так и остались.

Этот законопроект дает возможность в перспективе подойти к решению этой проблемы, является одним из элементов ее решения. И в этом контексте он, конечно, важен, но сам по себе он проблему не решит.

- Сейчас многие политики говорят о том, что инициатива Кабмина возложить формирование тарифов на местные власти — это попытка переложить на них ответственность за рост коммунальных платежей. Насколько эти утверждения соответствуют действительности или это предвыборный пиар?

— Сейчас очень удачное время для такого переноса. Цена на газ точно не превысит уровень прошлогодней цены, потому что газ дешевый, и вряд ли он космически взлетит в цене. Так что сейчас как раз очень удачный момент, чтобы передать формирование тарифов на места. Во-вторых, у нас объявлен курс на децентрализацию, и от него никто не отказывался.

Стоимость газа для предприятий теплокоммунэнерго перед отопительным сезоном резко выросла © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В Киеве горсовет как устанавливал тариф на тепло, так и устанавливает, и то же самое в Одессе. Остались лишь 26 некрупных предприятий. Так что это решение Кабмина вполне логично. Пожалуйста, есть методики, устанавливайте по ним тарифы, объясняйте потом людям, почему такие тарифы, и будет хоть какой-то контроль.

- А что будет с тарифами на тепло и горячую воду, когда с мая следующего года перестанут действовать специальные обязательства для предприятий теплокоммунэнерго и газ будет продаваться им по рыночной цене? Вероятно, недовольство людей будет уже направлено на местные власти?

— Начнем с того, что цены на газ для населения уже не регулируются. Тут люди должны четко понимать свою ответственность за тот выбор, который они сделали, условно говоря, на Майдане, потом проголосовав за Порошенко. Они подписались под Соглашением об ассоциации с ЕС. Когда Кабмин все это делает, то делает, не исходя из какой-то своей больной фантазии.

Это все имплементация тех норм, которые Украина обязалась реализовать еще в Соглашении об ассоциации, в Законе о рынке природного газа и огромном количестве подзаконных документов.

Действительно, после отмены спецобязательств тариф будет регулировать рынок. Будет он расти в Европе, будет он расти и здесь. И никто его уже не остановит. Но это было понятно и раньше. Ведь эта норма есть в законе, который был принят еще в 2016 году, просто отмену ПСО затянули. Нельзя же бороться со следствиями, не устранив причину.