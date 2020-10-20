Визит к Варфоломею. Зеленский перед выборами «занял» рейтинг у Вселенского патриарха

Посетив 16 октября Стамбул, помимо встреч с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Зеленский нанес визит и патриарху Константинопольскому (также он именуется Вселенским) Варфоломею. Его резиденция находится в этом же городе, ранее бывшем столицей Восточной Римской империи

Как сообщается на официальном сайте главы государства, «В ходе рабочего визита в Турецкую Республику президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой приняли участие в молебне за Украину и осмотрели Патриарший храм Святого Георгия. После этого глава государства и первая леди встретились с Его Всесвятейшеством Вселенским патриархом Варфоломеем».

Собственно, о содержании встречи сказано немного: «Патриарх поблагодарил президента с супругой за визит к Матери-Церкви, который, по его словам, «приносит большую радость», и отметил, что доволен тем, что в Украине постепенно наступает мир.

Глава государства выразил благодарность Его Всесвятейшеству за безусловную личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, нашей независимости, а также за всю поддержку, которую патриарх оказывает Украине… Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи тет-а-тет с Его Всесвятейшеством детально обсуждалась ситуация на Донбассе». Патриарх Варфоломей. Биографическая справка © patriarchate.org

Кроме того, приведена цитата из заявления Владимира Зеленского: «Благодарен за все, что вы сделали и делаете для Украины. Для нас важна такая поддержка на пути к миру. Украина — теплая и радушная. Мы все будем очень рады вашему приезду, это будет очень важный визит для Украины».

Далее в сообщении пресс-службы президента Украины сказано: «Патриарх отметил, что будет рад посетить Украину, когда эпидемическая ситуация стабилизируется. Стороны рассмотрели 30-ю годовщину независимости Украины (24 августа 2021 года. — Авт.) как возможную дату визита».

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Более детальную информацию о встрече дает грекоязычное Агентство церковных новостей «Ромфея».

Во-первых, конкретизировано, что и в каком контексте «детально обсуждалось» в разговоре о Донбассе: «Президент Украины проинформировал Вселенского патриарха о ситуации на Донбассе, пожелав прогресса или даже решения этого вопроса в ходе патриаршего визита, уделив особое внимание вопросу о возвращении пленных».

Во-вторых, конкретизировано и то, как произошло приглашение Варфоломея на Украину: «Его Святейшество еще раз выразил радость и удовлетворение постоянным прогрессом, стабильностью, миром и процветанием, которые существуют в Украине, и упомянул тридцатую годовщину независимости страны, которая свершится в 2021 году… Со своей стороны, по случаю этой годовщины президент Зеленский пригласил Вселенского патриарха с официальным визитом в Украину, приглашение чего Его Святейшество назвал особо почетным, пожелав, чтобы оно состоялось, если Бог даст, если пандемия будет побеждена.

Вселенский патриарх, действительно, с волнением вспоминал свой предыдущий визит в 2008 году, во время которого он был гостеприимно встречен украинским народом и был благословлен служить в исторической церкви Святой Софии в Киеве, а также на холме Святого Владимира… Президент Зеленский согласился с Его Святейшеством, отметив, что визит Вселенского патриарха будет особенно важным моментом для Украины».

Все выглядит так, что приглашение Варфоломея в Киев — импровизация Владимира Зеленского по ходу разговора, а ответ патриарха подразумевает, что в любом случае этот визит является гипотетическим («когда будет побеждена пандемия»).

Кстати, зачем вообще Зеленский посетил Варфоломея?

На первый взгляд это обычный жест вежливости, входящий в культурную программу официального визита наряду с возложением венков к памятникам, посещением исторических достопримечательностей, встречами с местными «представителями общественности и бизнеса» и т.д.

На самом деле статус Константинопольского патриархата в Турции сейчас достаточно своеобразен — и дело даже не в том, что православный патриарх живет в мусульманской, причем стремительно становящейся все более фундаменталистской (вспомним недавнее превращение Айя-Софии, бывшей с 1934 года музеем, в действующую мечеть) стране.

Для обычного церемониала и это не проблема, да и роль Варфоломея как духовного главы влиятельной греческой диаспоры в Америке весьма весома в мире.

Дело в том, что после попытки военного переворота в ночь с 15 на 16 июля 2016 года в турецком истеблишменте очень косо смотрят на Варфоломея, так как общим местом стало мнение, что если патриарх и не участвовал в прозападном заговоре военных, то загодя знал о нем и не предупредил Эрдогана.

Конечно, с тех пор патриарх старался демонстрировать властям страны свою лояльность, но «осадочек-то остался». К тому же и роль США, где проживает, имеет бизнес и влияние основная часть паствы Варфоломея, сейчас в Турции оценивается уже скорее негативно: Вашингтон обвиняют и в поддержке путча 2016 года, и в последующем обвале турецкой лиры, и т.д. и т.п.

То есть визит к Варфоломею — это отнюдь не часть «обязательной культурной программы» в ходе официального визита к Эрдогану в Стамбул. Значит, посещение патриарха предназначено для внутриукраинской аудитории.

Вряд ли Вселенский патриарх действительно способен помочь в обмене пленными на Донбассе — его представителей там нет, в отличие от Московского патриархата, чьи духовенство и паства присутствуют и на Украине, и в народных республиках, и в России.

Однако Варфоломей мог бы поделиться с Зеленским своим рейтингом, что накануне местных выборов 25 октября было бы президентской партии очень кстати.

Ежегодное исследование «Религия и церковь в украинском обществе», проведенное Центром Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года (самое свежее из опубликованных на сегодняшний день), показало, что патриарх Варфоломей является одним из самых уважаемых на Украине религиозных лидеров, — о доверии к нему заявили 31,0% опрошенных. Это достаточно высокий результат.

Согласно тому же соцопросу о доверии Папе Римскому Франциску заявили 41,5% респондентов, главе Православной церкви Украины Епифанию (Думенко) — 38,7%, главе Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрию (Березовскому) — 32,4%, главе непризнанного Киевского патриархата Филарету (Денисенко) — 28,5%, главе Украинской греко-католической церкви Святославу (Шевчуку) — 27,5%.

Как видим, в опросе можно было выбрать одновременно несколько вариантов ответов, но так или иначе Варфоломей — один из самых популярных религиозных лидеров для украинцев, причем с минимальным антирейтингом, в отличие от того же Филарета.

Отчасти это доверие связано со статусом первоиерарха Православной церкви и тем, что именно Константинопольский патриархат является для украинцев Матерью-церковью, даровав в 988 году крещение Киевской Руси.

Напомню и то, что православная Киевская митрополия до 1688 года была экзархатом (наместничеством) Константинопольского патриархата. 11 октября 2018 года Священный Синод Константинопольского патриархата отменил решение 1688 года о передаче патриарху Московскому права назначения киевских митрополитов, а 5 января 2019 года Варфоломей даровал Украине томос об автокефалии, образовав тем самым Православную церковь Украины (ПЦУ).

Таким образом, визит к Варфоломею — это, конечно, жест в сторону ПЦУ, то есть западноукраинского электората, который сейчас активно «окучивает» оппозиция президенту «справа» из «Европейской Солидарности» Петра Порошенко. Напомним, что подписание томоса 2019 года произошло в том же самом Георгиевском храме в стамбульском квартале Фанар, который сейчас посетил Владимир Зеленский.

Но не только. Адресатом этого публичного жеста является более широкая аудитория.

Приглашение Вселенского патриарха в Киев понравится и многим украинским верующим, обозначающим себя в ходе соцопросов как «просто православные». Таких «внеконфессиональных» православных на Украине на самом деле даже большинство, и их число заметно выросло на фоне конфликтов сначала ПЦУ и Московского патриархата, а затем ПЦУ и восстановленного в прошлом году Киевского патриархата.

По данным упомянутого выше исследования Центра Разумкова, проведенного с 4 по 9 октября 2019 года, из обозначивших себя в ходе опроса как православных 20,3% отнесли себя к ПЦУ, 11,9% к Киевскому патриархату, 16,3% к Московскому патриархату, а 46,6% к «просто православным». Причем, в 2018-м таких «просто православных» было 34,8%, в 2016-м и того меньше — 32,3%.

За счет их стало больше? Во-первых, снижается число относящих себя к Московскому патриархату (в 2018-м таких был 19,1%, в 2016-м — 23,0%). Во-вторых, часть вчерашних симпатизантов Киевского патриархата оказалась на фоне конфликта Филарета и Епифания в неопределенности: в 2018-м к Киевскому патриархату себя относило 42,6%, а в 2019-м суммарно к нему и ПЦУ отнесли себя лишь 32,2%.

Так что Зеленский сейчас, накануне местных выборов 25 октября, пытается играть на максимально широком и нейтральном «церковном поле». Характерно, что в ходе визита к Варфоломею президент Украины никак не поднял тему томоса, чтобы не настраивать против себя ни верующих Московского патриархата, ни многих «просто православных», которые в целом хотели бы для Украины полной церковной независимости от всех: не только от Москвы, но и от Варфоломея тоже.