Всемирная организация здравоохранения бьёт в набат в связи с резким всплеском инфицирования COVID-19 в Европе. В то же время экономический ущерб от пандемии достигает рекордных значений

Согласно актуальным данным университета Джонса Хопкинса, от коронавируса во всем мире погибли больше 1 113 000 человек. Число случаев заражения приблизилось к 40 миллионам. Темпы распространения коронавируса в мире осенью 2020 года уже втрое превысили апрельские показатели.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число выявленных в мире за сутки случаев заражения коронавирусом достигает 400 тысяч.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус бьёт тревогу:«По мере приближения в северном полушарии зимнего периода происходит резкий рост числа выявленных заболеваний коронавирусом. Особенно это касается России и Европы. Здесь в некоторых странах количество инфицированных превысило пиковые показатели марта почти в 3 раза».

Гебрейесус также отметил, что очень быстро растет число госпитализированных. В некоторых странах возможен кризис с нехваткой мест для пациентов в больницах. Генеральный директор ВОЗ указал на возможные эпидемии гриппа, связанные с холодным периодом, и отметил необходимость профилактической вакцинации пожилых людей и медицинских работников.

В Европе власти принимают новые ограничительные меры из-за второй волны коронавируса. Так, канцлер Ангела Меркель заявила, что крупные города Германии будут ужесточать ограничения в случае, если число выявленных случаев коронавируса будет превышать отметку в 50 на 100 тысяч жителей в течение недели. В минувшую пятницу там было выявлено 7300 новых инфицированных.

Вторую волну COVID-19 чувствует и Италия. Там 16 октября выявлено более 10 000 инфицированных. Рост числа заражений продолжается неделю подряд. Введено правило обязательного ношения масок на улице и в общественных местах. В дом папы Римского пришел коронавирус © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

На территории главного спортивного сооружения Польши — Национального стадиона в Варшаве — строят полевой госпиталь для заразившихся коронавирусом. Работы начались в субботу, их курирует глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

Полевой госпиталь первоначально рассчитан на 500 коек, но это количество будет увеличено. К выполнению данной задачи будут подключены военные.

«Это результат нашей стратегии. Как только в стационарных медицинских заведениях не хватит коек, нас спасут полевые госпитали. В Агентстве материального резерва сейчас более 80 тысяч больничных коек. Они будут постепенно передаваться новым открывающимся полевым госпиталям», — заявил чиновник.

Сообщается также, что в ближайшие дни будет принято решение о строительстве подобных полевых госпиталей и в других регионах страны. На текущий момент число инфицированных коронавирусом в Польше превысило 175 тысяч человек. За последние сутки прирост составил более 8,5 тысячи новых зараженных. С начала пандемии около 3,5 тысячи заразившихся поляков умерли.

В условиях новой мощной атаки пандемии коронавируса на Европу во Франции с 17 октября введен запрет на нахождение вне помещений в ночное время, то есть фактически комендантский час. Он будет действовать в Париже и девяти других городах Франции по крайней мере в течение 4 недель. В соответствии с запретом гражданам запрещен выход на улицы в период с 9 часов вечера до 6 часов утра.

Покидать помещения в это время могут только люди, которые смогут подтвердить, что делают это по работе или по медицинским причинам. Нарушителей ждёт солидный штраф. Из торговых точек в ночное время могут работать только аптеки. Европа выходит из пандемии: провальный «коронасаммит» ЕС, Франция вводит «масочный режим», а в Нидерландах ограничили посещение «квартала красных фонарей» © РИА Новости, Артур Александров | Перейти в фотобанк

Французское правительство объясняет свое решение мерами по сдерживанию стремительного роста количества заразившихся коронавирусом в стране. 15 октября был поставлен своеобразный «рекорд» — выявлено более 30 000 инфицированных. Власти отмечают резко возросшую нагрузку на медицинские учреждения.

В других европейских странах число выявленных случаев заражения вирусом COVID-19 также достигло беспрецедентно высокого уровня.

Тяжелая ситуация сложилась в Бельгии. В ней ежедневно выявляется 5900 заболевших коронавирусом, что в 2 раза больше, чем две недели назад. Бельгия занимает первое место в Евросоюзе по числу умерших от коронавируса в пересчете на 100 тысяч населения.

С понедельника там на месяц закрываются бары и рестораны. Также на всей территории страны будет введен комендантский час с 00:00 до 5:00. Социальные контакты будут еще более ограничены. До сих пор бельгийцам разрешалось поддерживать тесные контакты с тремя людьми вне дома. Теперь их количество сводится к одному.

Эпидемиологическая ситуация в Бельгии сейчас хуже, чем была весной, когда власти страны объявили всеобщий карантин. Об этом заявил премьер-министр Александер Де Кроо в интервью телекомпании RTL. Он напомнил, что карантин в связи с пандемией коронавируса объявляли в стране 18 марта. На сегодняшний день ситуация серьёзная, и она продолжает ухудшаться.

«Если мы посмотрим на ситуацию в отделениях реанимации наших больниц, то там у нас в три раза больше пациентов», — сказал Де Кроо. Известный украинский певец пожаловался на коронавирус © pre-party.com.ua

Между тем экономика Европа до сих не может оправиться от последствий весенне-летнего карантина. В качестве примера эксперты часто приводят Испанию. В частности, Международный валютный фонд назвал ее европейской страной, наиболее пострадавшей от эпидемии COVID-19. В этом году, по оценке МВФ, испанский ВВП упадет на 12,8% — это самый негативный показатель среди развитых стран Европы.

Для сравнения: ВВП Еврозоны упадет на 8,3%, в том числе Италии — на 10,6%, Великобритании — на 9,8%, Германии — на 6,0%, США — на 4,3%, России — на 4,1%. Хуже Испании обстоят дела только в таких развивающихся странах, как Перу (-13,9% ВВП), Ливан и Венесуэла (-25%). Пандемия COVID-19 прошлась по стране подобно урагану, который смел целые сектора экономики. Строгий локдаун, введенный в период с 15 марта по 21 июня, особенно губительно отразился на туристическом секторе.

Испания — одна из самых посещаемых стран мира, ежегодное число туристов составляет около 80 млн человек, эта отрасль обеспечивает 12% ВВП и 13% занятости. Именно поэтому весенне-летний локдаун обрушил ВВП на 18,5%, в то время как в остальной Европе снижение за тот же период составило 11,7%. Ситуация остается крайне сложной по сегодняшний день. Годовое падение ВВП в 12,8% считается самым глубоким со времён гражданской войны 30-х годов прошлого века.

Испанской индустрии туризма и услуг нанесен тяжелейший удар, от которого она еще долго не сможет оправиться. Так, в августе этого года число туристов, прибывших в Испанию, сократилось на 76%. Европа выходит из пандемии: саммит ЕС по плану восстановления, Испания открыла границы, а во Франции снова целуются на съёмках © REUTERS, Benoit Tessier

Наряду с туристическим сектором в стране сильно пострадали малый и средний бизнес, у которых нет финансовых резервов, чтобы долгое время выдерживать остановку деловой активности. Основная надежда возлагается на фонд помощи в 750 млрд евро, который Европейский Союз намерен выделить пострадавшим от эпидемии странам. Доля Испании в этом пакете помощи составляет 142 млрд евро.

В условиях пандемии государственный долг Испании вырос до самого высокого уровня за последние десятилетия. Правительство заявило, что в 2020-21 годах вынуждено будет в чрезвычайном порядке приостановить действие бюджетных ограничений, введенных Евросоюзом. Госдолг Испании увеличится в этом году на 120 млрд евро — с 99% до 123% ВВП, что является своеобразным антирекордом и намного превышает потолок долга в 60%, установленный ЕС.

Под давлением профсоюзов и левых партий правительство ввело запрет на увольнения, предприятия обязаны переводить работников на сокращенный рабочий день и неполную трудовую неделю. Благодаря этим мерам удалось снизить число частично безработных с 3,4 млн на пике первой волны до 750 тысяч человек в данное время. Поддержка этой категории населения, а также помощь и кредиты самозанятым в нынешнем году обойдутся государству в 20% ВВП, они продлятся как минимум до января следующего года.

Испанцы в массовом порядке продают золото и семейные драгоценности, чтобы спасти бизнес или просто свести концы с концами. Сейчас в Испании свирепствует вторая волна коронавируса, однако власти боятся вводить такие же жесткие ограничения, как в марте-июне, опасаясь, что они окончательно добьют экономику. Американская компания планирует завершить тестирование вакцины от COVID-19 к концу октября © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Множество наблюдателей по всему миру отмечают: после начала пандемии произошёл буквально провал политики поддержки бедных, а никак не прекращающееся распространение вируса ставит крест на многолетнем прогрессе в решении задач по сокращению уровня бедности и помощи людям в состоянии крайней бедности.

По прогнозам Всемирного Банка, из-за пандемии количество крайне бедных людей (то есть тех, кто зарабатывает менее 1,9 доллара в день) в этом году вырастет на 70-100 миллионов.

Всего, по данным ООН, количество бедных людей на планете увеличилось на 240-490 миллионов. Если вакцина будет разработана и внедрена, пишут эксперты, то экономики применяющих ее стран, несомненно, придут в норму. Но и здесь есть свои подводные камни: по мнению специалистов, для массовой вакцинации потребуются годы, а у той части населения, которая уже находится в состоянии крайней бедности, просто нет времени ждать так долго.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru